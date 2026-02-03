Carlos Melconian: “No soy pijotero ni voy a las ofertas de Miami para salir hecho un payaso”

El economista se aseguró que la inflación en la Argentina no será de un dígito anual en el corto plazo

El economista Carlos Melconian dio su opinión acerca de la inesperada renuncia de Marco Lavagna al Indec y la decisión del Gobierno de postergar la nueva metodología para medir la inflación, programada para debutar en enero. También adelantó que el IPC no será de un dígito en el corto plazo y que el Gobierno necesita de una oposición que le impida tener “horrores comunicacionales”.

También respondió al comentario del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en declaraciones públicas aseguró que nunca compró ropa en la Argentina por los altos precios y defendió la apertura de la economía. “Yo compro la ropa donde me queda bien y me gusta. No soy pijotero. Me miro al espejo, y si me queda lindo, compro y ya está. No voy a las ofertas pijoteras de Miami para salir hecho un payaso”, dijo Melconian en una nota en Radio Mitre.

“Salvo que me este perdiendo algo que no sé, una vez mas -el Gobierno- vuelve a cometer el pecado de tener una infantería comunicacional y usarla mal. Es algo que no entiendo, porque el cambio ya estaba arreglado”, dijo en el programa de Marcelo Bonelli.

Respecto a las posibilidades de que, con la nueva metodología, el dato de inflación diera por encima del 2,8% correspondiente a diciembre, Melconian respondió: “Con toda la precariedad que tenemos los privados respecto al Indec, nunca estamos tan lejos. En particular para enero, nos da muy cerca del 2,5%”.

Sin embargo, el funcionario que fue expresidente del Banco Nación durante la gestión Cambiemos, insistió en que la manera en la que se comunicó, tanto la salida de Lavagna, como la decisión de posponer la actualización en el método y el posterior anuncio del sucesor, Pedro Lines, “no se justifica”.

Melconian dijo que el Gobierno "necesita un novio" Maximiliano Luna

Además, reconoció que, al inicio de la gestión de Milei “había que postergar el nievo índice porque, por la atrocidad cometida con las tarifas publicas durante los 10 años anteriores, no podía ser que el IPC de 2024 volara por el aumento tarifario. Esto hubiera generando un gran impacto de una cosa que dejó otro. Entonces, coincido con con la idea de no haberlo modificado en 2024 y 2025″.

Pero, aclaró: “Lo grueso ya se hizo. Entonces, si cada vez es más baja la incidencia, y aunque los precios relativos no se terminaron de corregir, lo que venía por delante era irrisorio. Cometieron un horror comunicacional y de crédito personal”.

Melconian insistió con la idea de que el Gobierno necesita una oposición: “Los que se divorcian esperan que su ex encuentre un novio, para que no los vuelva locos. Este gobierno necesita una oposición, necesita tener a alguien en frente, porque sino cometen estos horrores comunicacionales. El mensaje a la sociedad es que no están tapando ningún sol con la mano, son troncos comunicacionales y necesitan un novio en frente”.

Reconoció, sin embargo, que “este gobierno recibió un deterioro escandaloso en las tarifas, en los combustibles, en el tipo de cambio. Entonces, ahora, que los servicios tengan que subir por arriba del promedio de la inflación es un acto de honestidad intelectual y profesional".

Aclaró, además, que “no hay, no hay ropa, carne, verdura y autos que aún bajando compensen lo que tiene que subir el resto. Por eso la inflación no va a ser cercana a cero en este gobierno. Eso va a tardar”, dijo y siguió: “Si el primer día le hubieran dicho a la gente, ‘nosotros vamos a un dígito anual en el próximo gobierno’, la gente calma expectativas. Pero le han venido diciendo que va a dar 0 coma algo en septiembre, 0 coma en abril, y eso no es cierto”.

El especialista analizó que, en el corto y mediano plazo habrá que “convivir con un proceso de desinflación decreciente. Y hay que dejarse de joder con el tema de no compro ropa acá y que los caños lo traigo de no sé dónde, y hacer el ajuste del sector privado que el sector público a dos años todavía no ha podido hacer. Así que con eso no jodan más y que pongan a la economía en una integralidad como corresponde, porque es el camino”.