“Nunca compré ropa en Argentina”: la frase de Caputo que reavivó el debate en medio del boom de compras en el exterior

El ministro de Economía se sumó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al señalar la diferencia de precios entre el mercado global y la oferta local

Caputo dijo que nunca compró ropa en Argentina

En medio de la apertura de importaciones y crisis en la industria textil, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que nunca compró ropa en Argentina por los altos precios y defendió la apertura de la economía.

“El sector textil es también un caso emblemático de un sector que ha sido protegido durante muchísimos años, con el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

El proteccionismo “es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, señaló.

“Entonces, convengamos que las 150.000 familias que trabajaban en esto no es que sean millonarias ni que le hayan dado un impulso impresionante al país. O sea, los que se beneficiaron fueron los dueños, que los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho”, dijo el ministro.

“Si vos pagás cinco dólares una remera en vez de 50, ahora tenés 45 dólares para gastar en otra cosa. Entonces, irás a comer afuera, te tomarás un helado y esos recursos se destinarán a otras industrias”, consideró.

Por otra parte, afirmó que habrá que competir por diseño en el mundo y sostuvo que Argentina es un país que en hilados puede competir tranquilamente, “porque el hilado es algodón y energía”.

En esa línea, señaló que en la confección sí es más difícil, porque en ese segmento se compite contra Bangladesh, Indonesia y otros países “donde a la mano de obra se le paga prácticamente nada, y a todos los países se les hace muy difícil competir”.

“Pero, en líneas generales, nosotros venimos a defender a los 47 millones y medio de argentinos. Y el que trabaja en la industria textil no es que no pueda hacer otra cosa”, apuntó Caputo.

“Nosotros tenemos que generar trabajo y, como digo siempre, generar mayor competencia para que haya mejores productos a mejores precios”, aseguró.

Horas más tarde, en diálogo con LN+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó: “Vos comprás un jean acá y te cuesta —pongamos números hipotéticos— USD 100, mientras que importarlo cuesta USD 25. Lo importás, explicame dónde se pierde el puesto de trabajo”.

Adorni se refirió al precio de la ropa en Argentina y a las importaciones

Las declaraciones generaron malestar en el sector de la indumentaria y recalcaron que los altos precios de la ropa se deben a los altos costos. Precisan que el 50% del precio de una remera, por ejemplo, son impuestos. Otra porción importante del valor al público, el 30%, corresponde a los alquileres de los locales para la comercialización y al costo financiero. Un 12% se vincula a la logística, marketing y rentabilidad, y el restante 8% es para la industria.

En los últimos días, se conocieron cierres, despidos y reducción de la producción en varias plantas textiles, como es el caso de la firma Emilio Alal, Grupo Dass, el fabricante de zapatillas para grandes marcas internacionales como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics; Eseka S.A., que provee lencería para las marcas Cocot y Dufour y la compañía textil TN & Platex.

Según destacaron desde la Fundación Pro Tejer, en base al Indec, la producción textil mostró una de las contracciones más profundas de toda la industria manufacturera: - 36,7% interanual en noviembre de 2025 y -47,6% frente a noviembre de 2023.

En el acumulado enero–noviembre de 2025, la actividad textil cayó 6,4% interanual y 23,5% respecto de dos años atrás, con descensos en todos los eslabones de la cadena.

En el acumulado enero–noviembre de 2025, la actividad textil cayó 6,4% interanual y 23,5% respecto de dos años atrás

La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado también presentó fuertes caídas (- 17,6% interanual en noviembre de 2025 y -19,3% frente a noviembre de 2023).

A su vez, la utilización de la capacidad instalada del sector textil se ubicó en 29,2% en noviembre de 2025, el nivel más bajo de toda la industria manufacturera.

Esto implica una caída de 19 puntos porcentuales respecto de 2024 y casi 30 puntos frente a 2023. En términos concretos, 7 de cada 10 máquinas textiles permanecen paradas en las fábricas textiles.

“Hoy no hay consumo en Argentina. No se vende ni producción nacional ni importada porque los ingresos no alcanzan. El deterioro del poder adquisitivo continúa limitando el consumo y explica, en parte, el bajo dinamismo de la actividad industrial”, subrayó Pro Tejer.

