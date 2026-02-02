Quién es Pedro Lines, el reemplazante de Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

El ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo confirmó al nuevo titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) tras la inesperada renuncia del directivo anterior, Marco Lavagna, quien ocupaba el puesto desde 2019, cuando comenzó la gestión de Alberto Fernández.

Lines es un funcionario técnico, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

El ejecutivo ya formaba parte del Indec, donde se desempeñaba como director técnico. Desde ese rol, estuvo a cargo de la coordinación y elaboración del Programa Estadístico Anual del país y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, además de la construcción de indicadores sociales y económicos.

También es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, que asiste al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de problemas de investigación del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación.

Entre 2016 y 2018, Lines estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de Balanza de Pagos, Deuda Externa y Posición de Inversión Internacional (PII) de la Argentina. Previamente, entre 2011 y 2016, trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta y Utilización y las cuentas por sector institucional de ese país.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) informa que el producto interior bruto (PIB) del país suramericano se contrajo en el segundo trimestre del año un 2,8 %, con respecto al primer trimestre. En la imagen un registro de archivo de personas al pasar frente a la entrada principal del Indec, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Nápoli

En el ámbito académico, se desempeñó durante diez años como ayudante ad honorem de Econometría en la UBA. Su carrera profesional comenzó en el área de Cuentas Nacionales, participando en las estimaciones del año base 1993 de la Argentina, con tareas de recolección, validación y análisis de datos. Más adelante, fue responsable de la consistencia final y del tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997, además de los cálculos de consumo privado e inversión bruta interna fija.

A lo largo de su trayectoria, también desarrolló modelos de simulación macroeconómica para la formulación de programas financieros de mediano plazo y trabajó en la desestacionalización de series económicas. Cuenta con amplia experiencia en la recopilación, compilación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, así como un profundo manejo de software estadístico.

Nuevo método para calcular la inflación

La renuncia de Marco Lavagna llegó días antes de la publicación del dato de inflación de enero bajo una nueva metodología, lo que agrega más incertidumbre al contexto de su salida del organismo.

“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual; Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo; enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, afirmó Caputo en una nota en Radio Rivadavia.

Adelantó que la metodología “se va a cambiar cuando el proceso de desinflación esté consolidado”, por lo que no hay una fecha exacta en que el Indec va a reemplazar una fórmula por otra.

A partir de enero, el Indec iba a implementar un sistema renovado para medir la evolución de los precios, con el propósito de reflejar de manera más precisa los cambios en distintos rubros. Este ajuste metodológico podría, en determinadas circunstancias, favorecer la tendencia de menor inflación que busca el Gobierno y también impactará en la actualización mensual de las bandas cambiarias, ya que estas se ajustan según el índice oficial.

La adopción de la nueva metodología para calcular la inflación respondía a un acuerdo asumido por el equipo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la revisión más reciente.

Los técnicos del Indec, en tanto, empezaron a desarrollar esta actualización en la administración de Alberto Fernández. El principal cambio del nuevo resumen es la incorporación de la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazando la utilizada desde 2004.

“Le dije a Pedro Lines, (el sucesor) que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, aseguró Caputo.