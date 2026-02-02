Reservas en alza y riesgo país en mínimos: señales de un año financiero prometedor

Se abre el camino para un pronto regreso de Argentina a los mercados internacionales, con tasas de interés aún altas pero accesibles (Foto: Reuters)

Los indicadores financieros de Argentina continuaron dando muestras favorables en enero, un mes que había iniciado con dificultades para sostener valuaciones, dados los acontecimientos geopolíticos -como la detención de Nicolás Maduro, la disputa por el estatus de Groenlandia y amenazas de aranceles de EEUU, entre otros-, que sembraron incertidumbre en los pronósticos.

La evolución de los activos bursátiles, que tuvo como pilares la paulatina recuperación de reservas -con las compras de divisas efectuadas por el Banco Central- y una sensible baja en el índice de riesgo país, abre el camino para un pronto regreso de Argentina a los mercados internacionales, con tasas de interés aún altas pero accesibles.

Esta dinámica despejaría el calendario de vencimientos soberanos, aliviaría la presión sobre la demanda de divisas -por las necesidades del Tesoro- y le daría mayor margen al Gobierno en materia de ajuste fiscal.

El efecto macroeconómico sería proclive al crecimiento de la actividad -estabilidad cambiaria, desinflación y un ajuste más laxo- y en consecuencia un respaldo firme para los precios de los activos

Indicadores positivos

Los bonos argentinos alcanzaron precios récord desde la salida a mercado de la deuda reestructurada en septiembre de 2020, el índice de riesgo país alcanzó nuevos mínimos desde 2018, la cotización del dólar conservó el nivel de estabilidad junto con la acumulación de reservas, mientras que las acciones argentinas registraron nuevos máximos en pesos, y alcanzaron su mejor nivel en dólares en un año.

El índice de riesgo país de JP Morgan tocó el jueves por la mañana los 475 puntos básicos, para igualar su nivel mínimo desde el 8 junio de 2018.

El riesgo país argentino se aproximó al nivel de Ecuador (ahora en 440 puntos), que fue noticia en la semana por su regreso al mercado internacional con la emisión de dos bonos por un total de USD 4.000 millones -algo que no ocurría desde 2019-, a una tasa de interés de apenas inferior al 9% anual en dólares. Este hecho representa una referencia para una posible colocación de deuda soberana de Argentina en el corto plazo.

En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tocó un máximo nominal intradiario en pesos de 3.296.502 puntos del miércoles por la mañana. Medido en dólares, el panel de acciones líderes se ubicó por encima de los 2.100 puntos, su marca más alta desde el 31 de enero de 2025, y a poco más de 10% del récord del 9 de enero del año pasado (2.386 puntos).

La estabilización del dólar fue otra señal positiva en el primer mes del año, más aún cuando se produjo en simultáneo con la absorción de divisas del Banco Central por unos 1.200 millones de dólares:

- No hubo impacto devaluatorio, pues la cotización del dólar bajó en todos los segmentos del mercado y, por ende, volvió a perder con la inflación. - Las compras del BCRA inyectaron pesos, que tuvieron compensación de una demanda de dinero. - No hubo “pass through”: el traslado a precios también fue neutralizado por la absorción de liquidez vía licitaciones del Tesoro. - El Gobierno no recurre al financiamiento monetario del BCRA al Tesoro como en el pasado, que tenían como contrapartida los crecientes pasivos remunerados en el balance del BCRA. efecto extra del , por primera vez sobre USD 5.000 la onza, que ayudó a mejorar el stock de reservas sobre USD 46.000 millones y en máximos desde septiembre de 2021. - Desde el exterior vino el incremento del precio internacional del oro , por primera vez sobre USD 5.000 la onza, que ayudó a mejorar el stock de reservas sobre USD 46.000 millones y en máximos desde septiembre de 2021.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital destacó: “Aumenta la expectativa de un eventual regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda, luego de que el índice de riesgo país perforara el último martes los 500 puntos básicos por primera vez en ocho años. La mejora estuvo impulsada por un marcado repunte de los bonos soberanos que cotizan en Wall Street. La suba de los títulos públicos en dólares provocó una compresión de los spreads y derivó en una nueva baja del indicador elaborado por JP Morgan”.

María Belén San Martino, economista en Balanz, resaltó que “en el corto plazo, el proceso se ve favorecido por mayor demanda estacional de pesos y por un flujo positivo de dólares, impulsado tanto por la liquidación de la cosecha de trigo como por la emisión de deuda corporativa. Según informó el propio Banco Central, todavía quedan por liquidarse USD 3.600 millones de emisiones, lo que debería seguir dando soporte al proceso de acumulación de reservas”.

“Hacia adelante, vemos margen para una mayor compresión del índice de riesgo país si el BCRA mantiene la compra de reservas durante la temporada alta de cosecha gruesa. En términos comparativos, los países como Ecuador accedieron recientemente al mercado internacional con un riesgo país en torno a 430 puntos básicos, por lo que creemos que Argentina todavía necesita algo más de compresión para volver de manera fluida al mercado. En este sentido, eventuales operaciones de manejo de pasivos, como Ecuador, podrían acelerar ese proceso y facilitar el acceso al financiamiento externo”, observó San Martino.

El índice de riesgo país argentino se ubica ahora por debajo del de Bolivia (519 puntos básicos) y por encima del de ecuador 440 puntos). No obstante continúa lejos de los guarismos de otros países de la región, como Brasil (187 puntos), Perú (129 puntos), Paraguay (109), Chile (87) y Uruguay (71 pb).

"Hacia adelante, vemos margen para una mayor compresión del índice de riesgo país si el BCRA mantiene la compra de reservas durante la temporada alta de cosecha gruesa", observó María Belén San Martino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iván Cachanosky, economista Jefe en Fundación Libertad y Progreso evaluó: “La baja del índice de riesgo país es muy positiva: quebró los 500 pb, lo cual ya empieza a ser una señal muy, muy buena. La última vez que estuvo en estos niveles fue en 2018. Dado el contexto internacional -con la tasa de interés de la Fed de EEUU-, para que Argentina pueda volver a los mercados internacionales y endeudarse a una tasa razonable, el riesgo país debería caer a los 400 puntos. Obviamente, si cae más, mejor; pero con 400 pb ya podría volver a los mercados internacionales a una tasa razonable”.

“Se viene la discusión en el Congreso de la reforma laboral; si esto avanza, va a presionar todavía más a la baja el riesgo país, lo cual sería espectacular. La baja que estamos viendo responde a varios drivers, pero diría que está principalmente explicada por dos factores: primero, Argentina mantiene el equilibrio fiscal; y segundo, ahora empezó a comprar reservas de manera sostenida. Argentina tiene vencimientos no mayores de acá a junio; si continúa con este ritmo de compra de reservas, los puede afrontar con seguridad“, añadió Cachanosky.

El economista Gustavo Ber observó que “los activos domésticos registran una fuerte la escalada recientemente, la cual tomó impulso principalmente por el envión externo que se traslada a emergentes y las compras de reservas del BCRA”.

“Dicha favorable dinámica desde el frente cambiario podría verse favorecida incluso más cuando las autoridades decidan avanzar con una estrategia de administración de pasivos, toda vez que descomprimiría el programa financiero. Ahora las miradas se dirigen al timing -y estructuración- de la operación, con el debate centrado en si resultaría más conveniente arrancar ahora con una refinanciación a las actuales tasas o esperar a un índice de riesgo país más cercano a los 400 puntos básicos, aprovechando el positivo ‘momentum’ y la mayor valoración de la mejora de los fundamentals“, agregó el director del Estudio Ber.

Mariano Ortiz Villafañe, chief economist de Aldazábal y Compañía consideró: “La racha sostenida de compras de dólares del Central desde principios de enero empezó a traducirse en una mayor confianza del mercado en la sostenibilidad del programa, lo que explica la notable compresión del riesgo país en las últimas ruedas -más de 80 puntos básicos para situarse debajo de 500 pb-. En este contexto, el retorno de Ecuador al mercado de deuda, emitiendo bonos internacionales por primera vez desde 2019, generó expectativas de que Argentina siga sus pasos en el corto plazo”.