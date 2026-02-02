Economía

Reservas en alza y riesgo país en mínimos: señales de un año financiero prometedor

El mercado muestra indicios de recuperación con récords en bonos y acciones, mayor flujo de divisas y expectativas de acceso a financiamiento internacional, en medio de un escenario global desafiante

Guardar
Se abre el camino para
Se abre el camino para un pronto regreso de Argentina a los mercados internacionales, con tasas de interés aún altas pero accesibles (Foto: Reuters)

Los indicadores financieros de Argentina continuaron dando muestras favorables en enero, un mes que había iniciado con dificultades para sostener valuaciones, dados los acontecimientos geopolíticos -como la detención de Nicolás Maduro, la disputa por el estatus de Groenlandia y amenazas de aranceles de EEUU, entre otros-, que sembraron incertidumbre en los pronósticos.

La evolución de los activos bursátiles, que tuvo como pilares la paulatina recuperación de reservas -con las compras de divisas efectuadas por el Banco Central- y una sensible baja en el índice de riesgo país, abre el camino para un pronto regreso de Argentina a los mercados internacionales, con tasas de interés aún altas pero accesibles.

Esta dinámica despejaría el calendario de vencimientos soberanos, aliviaría la presión sobre la demanda de divisas -por las necesidades del Tesoro- y le daría mayor margen al Gobierno en materia de ajuste fiscal.

El efecto macroeconómico sería proclive al crecimiento de la actividad -estabilidad cambiaria, desinflación y un ajuste más laxo- y en consecuencia un respaldo firme para los precios de los activos

El efecto macroeconómico de esta dinámica también sería proclive al crecimiento de la actividad -estabilidad cambiaria, desinflación y un ajuste más laxo- y en consecuencia un respaldo firme para los precios de los activos bursátiles.

Indicadores positivos

Los bonos argentinos alcanzaron precios récord desde la salida a mercado de la deuda reestructurada en septiembre de 2020, el índice de riesgo país alcanzó nuevos mínimos desde 2018, la cotización del dólar conservó el nivel de estabilidad junto con la acumulación de reservas, mientras que las acciones argentinas registraron nuevos máximos en pesos, y alcanzaron su mejor nivel en dólares en un año.

El índice de riesgo país de JP Morgan tocó el jueves por la mañana los 475 puntos básicos, para igualar su nivel mínimo desde el 8 junio de 2018.

El riesgo país argentino se aproximó al nivel de Ecuador (ahora en 440 puntos), que fue noticia en la semana por su regreso al mercado internacional con la emisión de dos bonos por un total de USD 4.000 millones -algo que no ocurría desde 2019-, a una tasa de interés de apenas inferior al 9% anual en dólares. Este hecho representa una referencia para una posible colocación de deuda soberana de Argentina en el corto plazo.

En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tocó un máximo nominal intradiario en pesos de 3.296.502 puntos del miércoles por la mañana. Medido en dólares, el panel de acciones líderes se ubicó por encima de los 2.100 puntos, su marca más alta desde el 31 de enero de 2025, y a poco más de 10% del récord del 9 de enero del año pasado (2.386 puntos).

La estabilización del dólar fue otra señal positiva en el primer mes del año, más aún cuando se produjo en simultáneo con la absorción de divisas del Banco Central por unos 1.200 millones de dólares:

  1. - No hubo impacto devaluatorio, pues la cotización del dólar bajó en todos los segmentos del mercado y, por ende, volvió a perder con la inflación.
  2. - Las compras del BCRA inyectaron pesos, que tuvieron compensación de una demanda de dinero.
  3. - No hubo “pass through”: el traslado a precios también fue neutralizado por la absorción de liquidez vía licitaciones del Tesoro.
  4. - El Gobierno no recurre al financiamiento monetario del BCRA al Tesoro como en el pasado, que tenían como contrapartida los crecientes pasivos remunerados en el balance del BCRA.
  5. - Desde el exterior vino el efecto extra del incremento del precio internacional del oro, por primera vez sobre USD 5.000 la onza, que ayudó a mejorar el stock de reservas sobre USD 46.000 millones y en máximos desde septiembre de 2021.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital destacó: “Aumenta la expectativa de un eventual regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda, luego de que el índice de riesgo país perforara el último martes los 500 puntos básicos por primera vez en ocho años. La mejora estuvo impulsada por un marcado repunte de los bonos soberanos que cotizan en Wall Street. La suba de los títulos públicos en dólares provocó una compresión de los spreads y derivó en una nueva baja del indicador elaborado por JP Morgan”.

María Belén San Martino, economista en Balanz, resaltó que “en el corto plazo, el proceso se ve favorecido por mayor demanda estacional de pesos y por un flujo positivo de dólares, impulsado tanto por la liquidación de la cosecha de trigo como por la emisión de deuda corporativa. Según informó el propio Banco Central, todavía quedan por liquidarse USD 3.600 millones de emisiones, lo que debería seguir dando soporte al proceso de acumulación de reservas”.

“Hacia adelante, vemos margen para una mayor compresión del índice de riesgo país si el BCRA mantiene la compra de reservas durante la temporada alta de cosecha gruesa. En términos comparativos, los países como Ecuador accedieron recientemente al mercado internacional con un riesgo país en torno a 430 puntos básicos, por lo que creemos que Argentina todavía necesita algo más de compresión para volver de manera fluida al mercado. En este sentido, eventuales operaciones de manejo de pasivos, como Ecuador, podrían acelerar ese proceso y facilitar el acceso al financiamiento externo”, observó San Martino.

El índice de riesgo país argentino se ubica ahora por debajo del de Bolivia (519 puntos básicos) y por encima del de ecuador 440 puntos). No obstante continúa lejos de los guarismos de otros países de la región, como Brasil (187 puntos), Perú (129 puntos), Paraguay (109), Chile (87) y Uruguay (71 pb).

"Hacia adelante, vemos margen para
"Hacia adelante, vemos margen para una mayor compresión del índice de riesgo país si el BCRA mantiene la compra de reservas durante la temporada alta de cosecha gruesa", observó María Belén San Martino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iván Cachanosky, economista Jefe en Fundación Libertad y Progreso evaluó: “La baja del índice de riesgo país es muy positiva: quebró los 500 pb, lo cual ya empieza a ser una señal muy, muy buena. La última vez que estuvo en estos niveles fue en 2018. Dado el contexto internacional -con la tasa de interés de la Fed de EEUU-, para que Argentina pueda volver a los mercados internacionales y endeudarse a una tasa razonable, el riesgo país debería caer a los 400 puntos. Obviamente, si cae más, mejor; pero con 400 pb ya podría volver a los mercados internacionales a una tasa razonable”.

“Se viene la discusión en el Congreso de la reforma laboral; si esto avanza, va a presionar todavía más a la baja el riesgo país, lo cual sería espectacular. La baja que estamos viendo responde a varios drivers, pero diría que está principalmente explicada por dos factores: primero, Argentina mantiene el equilibrio fiscal; y segundo, ahora empezó a comprar reservas de manera sostenida. Argentina tiene vencimientos no mayores de acá a junio; si continúa con este ritmo de compra de reservas, los puede afrontar con seguridad“, añadió Cachanosky.

Se viene la discusión en el Congreso de la reforma laboral; si esto avanza, va a presionar todavía más a la baja el riesgo país, lo cual sería espectacular (Iván Cachanosky)

El economista Gustavo Ber observó que “los activos domésticos registran una fuerte la escalada recientemente, la cual tomó impulso principalmente por el envión externo que se traslada a emergentes y las compras de reservas del BCRA”.

“Dicha favorable dinámica desde el frente cambiario podría verse favorecida incluso más cuando las autoridades decidan avanzar con una estrategia de administración de pasivos, toda vez que descomprimiría el programa financiero. Ahora las miradas se dirigen al timing -y estructuración- de la operación, con el debate centrado en si resultaría más conveniente arrancar ahora con una refinanciación a las actuales tasas o esperar a un índice de riesgo país más cercano a los 400 puntos básicos, aprovechando el positivo ‘momentum’ y la mayor valoración de la mejora de los fundamentals“, agregó el director del Estudio Ber.

Mariano Ortiz Villafañe, chief economist de Aldazábal y Compañía consideró: “La racha sostenida de compras de dólares del Central desde principios de enero empezó a traducirse en una mayor confianza del mercado en la sostenibilidad del programa, lo que explica la notable compresión del riesgo país en las últimas ruedas -más de 80 puntos básicos para situarse debajo de 500 pb-. En este contexto, el retorno de Ecuador al mercado de deuda, emitiendo bonos internacionales por primera vez desde 2019, generó expectativas de que Argentina siga sus pasos en el corto plazo”.

Temas Relacionados

reservas BCRAriesgo país Argentinainversiones Argentinadólar hoyúltimas noticias

Últimas Noticias

La Argentina pagará hoy vencimientos por USD 878 millones al FMI: cómo lo hará

Vencen intereses a cubrir con ayuda del Tesoro de EEUU. En las últimas jornadas se hicieron pagos a otros organismos internacionales y el Tesoro perdió dólares

La Argentina pagará hoy vencimientos

El BCRA acelera el desarme de la cobertura millonaria en dólares que ofreció antes de las elecciones

El ente monetario redujo su posición vendida en el mercado de futuros desde octubre de 2025 y estimó un grado de dolarización de carteras de UDS 35.000 millones en la previa de los comicios. La acumulación de reservas

El BCRA acelera el desarme

El oro se recuperaba en el pre-market y las consultoras apuestan a que la Argentina vuelva al mercado de capitales, como hizo Ecuador

El escenario internacional brinda un panorama mixto en términos de divisas y materias primas, pero en enero el riesgo país se redujo fuertemente y febrero brinda una “ventana de oportunidad”

El oro se recuperaba en

El derrumbe bursátil de Bioceres expone el delicado momento que atraviesa el agro argentino

Las acciones de la firma nacida en Rosario cayeron cerca de 90% en Wall Street, mientras busca reestructurar su negocio. El agro argentino, en tanto, enfrenta precios bajos, desplome del mercado de insumos y riesgo de sequía

El derrumbe bursátil de Bioceres

La economía creció 0,01% en diciembre, pero en los semáforos de actividad económica hay más luces rojas que verdes

Según un indicador elaborado por las Bolsas de Rosario y Santa Fe, aunque en el balance 2025 arrojó un crecimiento del 4%, el pico de producción ocurrió en febrero, hace casi un año

La economía creció 0,01% en
DEPORTES
La historia de la nueva

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Ganó Boca en La Bombonera y River empató en Rosario: así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

TELESHOW
Nicki Nicole lanzó en los

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

INFOBAE AMÉRICA

Courtney Love: confesiones, recuerdos de

Courtney Love: confesiones, recuerdos de Kurt Cobain y el renacer de una leyenda del grunge

Cómo la inteligencia artificial está transformando los videojuegos

La batalla -para nada silenciosa- que se libró durante la guerra de Vietnam en EE.UU.

La belleza de la semana: “Visitantes”, de Bill Braun

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes reorganiza a los sacerdotes de Managua mientras se agrava la tensión con la dictadura