Ecuador regresó a los mercados internacionales con una emisión de bonos por USD 4.000 millones

El Gobierno colocó dos tramos de Eurobonos con vencimientos a 2034 y 2039

El Palacio de Carondelet, sede del gobierno de Ecuador. REUTERS/Karen Toro

El Gobierno de Ecuador anunció su retorno a los mercados internacionales de capitales mediante una emisión doble de bonos soberanos por un monto total de USD 4.000 millones. Se trata de una operación de endeudamiento externo a través de Eurobonos, es decir, títulos de deuda emitidos por el Estado ecuatoriano y colocados en mercados financieros internacionales, principalmente entre inversionistas institucionales extranjeros.

La operación se estructuró en dos tramos. El primero corresponde a un bono por USD 2.200 millones con vencimiento en 2034, mientras que el segundo asciende a USD 1.800 millones con vencimiento en 2039. Ambos instrumentos presentan un rendimiento promedio de 8,975%, una tasa que refleja el interés que el Estado se compromete a pagar a los tenedores de estos títulos a lo largo del tiempo. Según el comunicado oficial, el diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos —referencia clave para medir el riesgo país— fue el más bajo registrado por Ecuador en su historia en una operación de este tipo.

En términos prácticos, la emisión de bonos implica que el Estado recibe hoy recursos frescos a cambio del compromiso de devolver el capital en las fechas de vencimiento establecidas, junto con el pago periódico de intereses. Este tipo de financiamiento suele utilizarse para cubrir necesidades fiscales, refinanciar deuda previa o mejorar el perfil de vencimientos, especialmente en países que enfrentan restricciones de liquidez o elevados compromisos de corto plazo.

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Billetes de dólar estadounidense y de euro se ven en esta ilustración tomada el 17 de julio de 2022, . REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

De forma paralela a la colocación de los nuevos bonos, el Gobierno informó que evalúa una recompra de Eurobonos actualmente en circulación con vencimiento en 2030 y 2035. Este mecanismo permite retirar anticipadamente deuda existente para sustituirla por instrumentos con plazos más largos, lo que puede aliviar presiones sobre el flujo de pagos en los próximos años y ordenar el calendario de amortizaciones.

Uno de los elementos destacados del anuncio fue el nivel de demanda alcanzado. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la operación recibió órdenes por aproximadamente USD 18.000 millones, provenientes de más de 340 inversionistas, lo que representó una sobresuscripción de 4,5 veces respecto al monto finalmente emitido. Esta alta demanda permitió mejorar las condiciones financieras de la transacción, reduciendo el precio de los bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales, el mayor ajuste logrado por el país en una emisión internacional de estas características.

El boletín señala que la colocación atrajo a una base amplia y diversificada de inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Este interés se dio en el marco de una gira internacional, conocida como roadshow, realizada en ciudades financieras clave como Londres, Nueva York y Boston, donde las autoridades ecuatorianas mantuvieron reuniones con más de 100 inversionistas para presentar el programa económico y la estrategia de manejo de deuda del país.

Sariha Moya es la ministra de Economía de Ecuador.

Según el comunicado oficial, durante estos encuentros se valoró positivamente la claridad del plan económico, el compromiso con la sostenibilidad fiscal y la intención de impulsar una trayectoria de crecimiento. La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, afirmó que, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, Ecuador vuelve a ser percibido como un socio confiable en los mercados internacionales y que esta operación marca el inicio de una relación de largo plazo con los inversionistas.

Desde la perspectiva oficial, el objetivo central de la emisión es mejorar el perfil de la deuda pública, lo que permitiría liberar recursos fiscales para sostener la actividad económica y priorizar el financiamiento de obra pública y servicios ciudadanos. El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró, además, su compromiso de mantener un diálogo abierto y constructivo con los mercados internacionales, en un contexto en el que el acceso al financiamiento externo sigue siendo un factor clave para la estabilidad macroeconómica del país.

