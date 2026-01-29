El riesgo país consolida la baja, pero persiste la cautela sobre el regreso a los mercados internacionales

El riesgo país perforó los 500 puntos básicos pero el equipo económico mantiene la cautela respecto a un eventual regreso a los mercados internacionales. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Con la suba de los bonos argentinos, el riesgo país quebró el piso de 500 puntos básicos y se mantiene en el nivel más bajo de los últimos casi ocho años. Si bien la compresión del indicador elaborado por JP Morgan acerca al Gobierno a los mercados internacionales en un año con desafiantes vencimientos de deuda extranjera, el equipo económico permanece cauteloso ante esta posibilidad.

Antes del compromiso de enero por USD 4.200 millones con bonistas, fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien reveló que preferiría no acudir al mercado de capitales. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, respondió Caputo en su cuenta de X ante la consulta de un seguidor. Minutos más tarde, el presidente Javier Milei reposteó la afirmación del ministro, en una señal de respaldo político a la estrategia oficial.

“Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo”, agregó.

Desde ese momento puntual, a fines de diciembre de 2025, hasta ahora, la situación cambió. Tal como lo pedía el mercado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a comprar reservas —más de USD 1.000 millones en lo que va de enero— y el riesgo país se ubica en 484 puntos básicos, dos datos que ilusionan sobre una posible vuelta al mercado internacional con las mejores condiciones.

La cautela oficial

Sin embargo, hay un silencio poco característico en el quinto piso del Ministerio de Economía. De hecho, no hubo ningún tipo de interacción pública de Caputo frente la noticia. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales, prefirieron no hacer ningún tipo de comentario al respecto.

“El esquema macrofinanciero del Gobierno cierra, como todos los casos de una economía de fragilidad, con la vuelta a los mercados y hoy están más cerca que nunca en lo que va de la gestión de Milei”, consideró Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica. A su vez, remarcó que las condiciones financieras internacionales generan un apetito por otros activos distintos al dólar, que manifiesta en que México, Colombia y Ecuador salen a colocar deuda. En el último caso, presenta un riesgo país parecido al de la Argentina.

“Hay una ventana, estamos más cerca de emitir, como mínimo para refinanciar vencimiento de capital (GD30 y AL30), que son los dos centrales. Si el Gobierno lo logró hacer en esta ventana de oportunidad, va a tener un año muy holgado en términos financieros”, sumó Delgado.

Para el analista financiero Christian Buteler, acceder al mercado internacional es un objetivo prioritario. Sin embargo, la experiencia de diciembre, cuando Argentina emitió un bono en dólares a una tasa elevada, y el caso reciente de Ecuador —que logró financiamiento, pero también debió aceptar una tasa alta pese a tener un riesgo país menor— podrían llevar a demorar la decisión.

“Es muy probable que nos enteremos sobre la fecha de la salida al mercado, que no lo quieran ir anticipando. Recordemos que el año pasado dijo que quería despejarse de Wall Street, lo que no creo que sea así por la necesidad de financiamiento que tienen”, marcó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no hizo ningún comentario sobre la baja del riesgo país de los 500 puntos básicos.

Necesidad de financiamiento

A lo largo de 2026, el Gobierno enfrenta vencimientos por más de 16.000 millones de dólares, con lo cual requerirá financiamiento. La consultora LCG advirtió que acceder a los mercados internacionales no es gratis, aunque es más barato que hace unos meses con la baja del riesgo país.

“La tasa de referencia de la FED está en 3,75%, a lo que deberíamos sumarle nuestros 500 puntos básicos de riesgo argentino. Es decir, Argentina podría acceder a los mercados internacionales con una tasa anual del 8,75% aproximadamente, algo más baja que la actual tasa de bonos en dólares, pero todavía algo costosa comparada, por ejemplo, con las últimas ONs colocadas”, comentó Florencia Iragui, economista de LCG.

Con la baja al terreno de las 400 unidades, para Iragui, el equipo económico se acerca a la posibilidad de colocar deuda en el mercado internacional. “Siempre es una buena noticia la baja del riesgo país; da la posibilidad de ingresar al mercado con un costo menor. No podría asegurar en qué momento se da, pero que la posibilidad esté es algo a destacar”, comentó.

Para Maria Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, hay margen para que el indicador siga bajando, aunque es difícil poner un número de hasta dónde lo hará. “Te acerca a colocar deuda; es prudente ver cómo sigue y esperar un poco más porque lo que pasó en Ecuador te marca un camino”, subrayó.

Mientras tanto, el equipo económico apela a otras herramientas para enfrentar los vencimientos, como el swap con Estados Unidos y China, y los repo, préstamos garantizados con activos, con bancos internacionales.