Vacaciones: cuáles fueron los destinos más elegidos por los turistas argentinos en enero

Mar del Plata tuvo una ocupación de entre 65% y 70% (José Tetty)

El turismo nacional volvió a tener un rol central durante enero, con altos niveles de ocupación en gran parte del país y un marcado movimiento hacia los principales destinos de verano. Según el informe del observatorio de turismo correspondiente al primer mes de 2026, distintas regiones registraron cifras relevantes de visitantes y porcentajes de ocupación elevados, con protagonismo tanto de los tradicionales centros turísticos de la costa atlántica como de los destinos serranos, del litoral y la Patagonia.

“Cerramos enero como un mes positivo para el turismo argentino con un gran compromiso de los diferentes destinos, del ámbito privado y público trabajando en conjunto para promover la increíble oferta turística de nuestro país”, afirmó Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). En ese sentido, señaló que “la estrategia de promoción conjunta a través de Elegí Argentina dio muy buenos resultados y seguiremos reforzándola de cara a febrero, un mes en el que, a todos los atractivos turísticos, se suma el impacto de los carnavales en todo el país”.

La costa atlántica

En la provincia de Buenos Aires, los destinos de la costa atlántica concentraron una parte importante de la demanda turística. Pinamar se ubicó entre los puntos más elegidos, con un promedio general de ocupación del 85%, mientras que Cariló alcanzó el 90%. Durante la segunda quincena de enero, el partido registró incluso jornadas con ocupación plena en algunos destinos.

Villa Gesell promedió un 68% de ocupación, aunque localidades como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul superaron el 90% en la segunda parte del mes. Mar del Plata, por su parte, mostró una ocupación promedio de entre 65% y 70%, con fines de semana que se ubicaron por encima de esos valores. Necochea cerró el mes con una ocupación promedio superior al 75%, mientras que Monte Hermoso se posicionó también entre los balnearios más elegidos, con niveles cercanos al 70% y picos más altos durante los fines de semana.

Córdoba: más de 2,4 millones de visitantes en enero

La provincia de Córdoba fue otro de los destinos con fuerte afluencia turística. De acuerdo con el informe, durante enero recibió más de 2,4 millones de visitantes, con importantes niveles de ocupación en distintos puntos del territorio provincial. Entre los destinos más elegidos se destacaron Nono, con un 98% de ocupación; Santa Rosa de Calamuchita, con el 97%; Villa General Belgrano, con cifras por encima del 95%; Mina Clavero, con el 90%; La Falda, con el 85%, y Villa Carlos Paz, que alcanzó un 88% en promedio, con categorías superiores que llegaron hasta el 98%.

Además, el informe señala que durante la temporada se registró un 20% más de turistas en comparación con el mismo período del año anterior, lo que reflejó un incremento interanual significativo en la llegada de visitantes a la provincia.

El turismo en Cuyo

En la región de Cuyo, Mendoza promedió un 60% de ocupación durante enero, con un total de 312.000 turistas. Se destacaron destinos como Malargüe, Potrerillos y las Villas de San Rafael, que registraron niveles de ocupación del 80% o más. San Juan cerró el mes con una ocupación promedio provincial del 62%, con Iglesia entre los destinos más elegidos, alcanzando el 90% impulsado por la realización de la Fiesta de la Semilla y la Manzana, mientras que Calingasta se ubicó en torno al 80%.

San Luis, en tanto, obtuvo una ocupación promedio general del 69%. Entre los destinos más visitados se destacaron Potrero de los Funes, con un 74%, y Villa de Merlo, con el 71%.

Litoral: Iguazú, Entre Ríos y Santa Fe

El litoral argentino también mostró cifras relevantes durante el primer mes del año. Misiones tuvo un mes turístico positivo, con Iguazú promediando un 82% de ocupación durante enero. En Entre Ríos, el movimiento turístico superó los 2 millones de visitantes, con una ocupación provincial promedio del 66%. La zona de Tierra de Palmares, que incluye Colón, Villa Elisa y San José, se ubicó entre las más elegidas, con un 76%.

Santa Fe cerró enero con más de 200.000 turistas y un porcentaje promedio de ocupación cercano al 60%, de acuerdo con los datos relevados por el observatorio.

El norte argentino

En el norte del país, Jujuy registró una ocupación promedio del 60%, con la Quebrada de Humahuaca en torno al 70%. Santiago del Estero-Banda mostró niveles similares, con un promedio del 60%. En Tucumán, Tafí del Valle y San Javier se ubicaron en el orden del 65% al 70% durante el inicio de enero.

El Cerro El Porito ofrece una de las mejores vistas de la Quebrada de Humahuaca (Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación)

Salta promedió un 50% de ocupación a nivel provincial, aunque algunos destinos alcanzaron picos más altos en fechas vinculadas a fiestas o eventos específicos. Cafayate llegó al 69% durante el fin de semana del 17 de enero; Cachi alcanzó el 81% con el Festival de la Tradición Calchaquí, y San Lorenzo registró un 83% durante el fin de semana del 24 de enero.

Patagonia: Bariloche, Ushuaia y Península Valdés

La Patagonia mostró un desempeño destacado en varios de sus principales destinos. En Río Negro, Bariloche alcanzó una ocupación del 80%, mientras que Dina Huapi llegó al 85%. En Neuquén, la ocupación promedio provincial aumentó un 8% en relación con el mismo período del año anterior, con San Martín de los Andes entre los destinos más elegidos, registrando un 83%.

En Chubut, Puerto Pirámides, en la Península de Valdés, tuvo un inicio de temporada con un incremento del 33% en la afluencia de público respecto del año anterior y picos de hasta 11.000 visitantes en un solo fin de semana. En Santa Cruz, El Calafate registró, durante las primeras dos semanas de enero, una ocupación promedio del 73%. En Tierra del Fuego, Ushuaia alcanzó un 80% de ocupación, en un contexto marcado por la temporada alta de cruceros.

De esta manera, el informe del observatorio de turismo reflejó un enero con amplio protagonismo del turismo nacional, con niveles de ocupación elevados y una distribución del flujo turístico en todas las regiones del país.