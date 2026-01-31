Los caños del gasoducto: la denuncia de Techint por antidumping nunca llegó y quedó en una amenaza que el Gobierno rechazó

La licitación de un gasoducto en Vaca Muerta provocó un cortocircuito entre el gobierno de Javier Milei y el Grupo Techint. REUTERS/Martin Cossarini

La licitación para suministrar caños a un gasoducto de 480 kilómetros, destinado a transportar gas desde Vaca Muerta al puerto de San Antonio Oeste en Río Negro, generó un cortocircuito entre el gobierno de Javier Milei y el Grupo Techint, que amenazó con realizar una denuncia antidumping contra la empresa ganadora y provocó una airada respuesta por parte del oficialismo.

Todo comenzó cuando Southern Energy, el consorcio de firmas energéticas a cargo del proceso licitatorio, optó por la propuesta de la compañía india Welspun y descartó la de Tenaris, perteneciente a Techint, uno de los mayores productores de tubos a nivel global.

La compañía argentina deslizó que efectuaría un recurso antidumping contra la firma ganadora al considerar que incurrió en competencia desleal por utilizar chapa proveniente de China en la fabricación de sus productos, lo que le otorgaría la posibilidad de ofrecer valores por debajo de los precios habituales del mercado. Con el correr de los días, el pleito tomó una mayor dimensión mediática y política, pero la denuncia no se materializó y, por el momento, quedó en un amague que generó una confrontación con el Gobierno.

De hecho, en el seno de la administración libertaria, que tendría la responsabilidad de analizar una eventual denuncia a través de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), descartaron los reclamos de Techint. “No vamos a pagar más caros los caños”, expresó a Infobae una fuente vinculada al entorno de Milei en los últimos días.

Tenaris perdió la licitación contra Welspun y deslizó que realizará una denuncia por dumping. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el primer referente del oficialismo en pronunciarse contra la postura de Techint. A través de la red social X, planteó que Tenaris “ofreció los caños 40% más caros”, por lo que, si se aceptaba esa propuesta para beneficiar al mercado nacional, se hubiera gastado más y también hubiera traído consecuencias, ya que significaba “menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”.

Y sumó: “Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”.

Sturzenegger también desestimó el pedido de Techint para acceder al mecanismo de first refusal y equiparar la propuesta de Welspun. Argumentó que otorgar ese beneficio impactaría negativamente en futuros procesos licitatorios, ya que los participantes “sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio”.

“No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos, no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola, modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos, nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento" cerró.

Por ahora, Techint no formalizó la denuncia por dumping contra Welspun.

Más tarde, el propio presidente abordó el tema al defender la apertura de importaciones y cuestionó a quienes se oponen a la medida, sugiriendo que las críticas responden a intereses particulares. Más adelante, Milei apuntó directamente contra Paolo Rocca al criticar a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos CAROS...”, en alusión directa al directivo de Techint.

Desde la compañía evitaron la confrontación directa y adelantaron que avanzan con la “documentación técnica” para la presentación de la medida antidumping, pese a que las denuncias de este tipo suelen efectuarse de forma relativamente inmediata y no tantos días después de concluido el proceso.

Cronología de la licitación

Southern Energy recibió 15 ofertas de empresas provenientes de Argentina, España, China, India, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía, entre otros países. De ese grupo, seis propuestas fueron habilitadas al cumplir los requisitos técnicos.

Welspun resultó seleccionada por presentar la oferta más competitiva, valuada en USD 203 millones, y por ofrecer condiciones más flexibles tanto en los pagos como en las garantías, factores considerados clave en un emprendimiento de las dimensiones de un gasoducto, donde los márgenes de costos suelen ser ajustados.

Welspun ganó la licitación tras presentar una presupuesto de USD 203 millones. REUTERS/ Stoyan Nenov

La diferencia de precios fue significativa: la propuesta de Welspun se ubicó un 45% por debajo de la de Techint, que presentó el valor más alto entre los seis finalistas, con una brecha de USD 90 millones, según las fuentes. Posteriormente, Tenaris rebajó su oferta en un 5%, pero aún así quedó USD 80 millones por encima de la opción india. Las propuestas de empresas chinas, por otra parte, superaban en casi un 15% a la de Welspun.

El desarrollo del proceso licitatorio también estuvo marcado por el cumplimiento estricto de los plazos, según describieron los responsables. La compañía de origen indio recibió la adjudicación el 23 de diciembre, después del análisis de todas las propuestas y mediante un voto unánime de los accionistas de Southern Energy: Pan American Energy (PAE) con el 30%, la petrolera estatal YPF con el 25%, y los socios minoritarios Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega).

Desde el consorcio señalaron que la segunda oferta de Tenaris fue presentada el 24 de diciembre, fuera del período previsto para la recepción de propuestas, cuando la licitación ya había concluido y la adjudicación estaba definida. El 30 de diciembre, Southern Energy comunicó a Tenaris que, a pesar de la mejora, la propuesta de Welspun seguía siendo la más conveniente.

El 6 de enero, quince días después de la adjudicación y con el contrato ya firmado, Tenaris presentó una propuesta de first refusal para igualar las condiciones comerciales de la oferta ganadora. Al día siguiente, el consorcio volvió a rechazar la presentación de Tenaris argumentando que su oferta se encontraba fuera de plazo y que aceptar modificaciones en esa instancia hubiese vulnerado el principio de igualdad entre los participantes.