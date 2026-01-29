El embajador de India rechazó las acusaciones de Techint: “No existió el dumping”

El embajador de la India, Ajaneesh Kumar

El embajador de la India, Ajaneesh Kumar, rechazó las acusaciones de dumping de Techint, luego de que la empresa Welspun resultara adjudicada en la licitación para proveer caños a Southern Energy (SESA), el consorcio que lleva adelante el proyecto de construcción de un ducto de 480 kilómetros que transportará el gas desde Vaca Muerta hasta el puerto rionegrino de San Antonio Oeste.

La compañía de origen indio fue elegida debido a que presentó la propuesta más competitiva, por 203 millones de dólares. Además, ofreció una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías que sus competidores. El eje de la polémica es que los precios de Tenaris, del grupo Techint, eran un 40% más altos y, aunque fue reduciendo esos valores durante el proceso licitatorio, no logró superar a Welspun.

En este marco, en diálogo con Infobae, Kumar afirmó que “no existió el dumping”, frente a los trascendidos de una posible denuncia formal de esta práctica desleal por parte de la empresa liderada por Paolo Rocca. En Casa Rosada descartan tomar medidas al respecto de momento.

Kumar afirmó que “no existió el dumping”

En cuanto a los motivos por los cuales Welspun compite con precios más bajos, Kumar precisó: “Tenemos depósitos de minerales en nuestro propio país, mano de obra que todavía es un poco barata y buena productividad”.

Al mismo tiempo, el diplomático remarcó que India cerró un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y que eso constituye una certificación de que no incurren en dumping ni nada similar, teniendo en cuenta las regulaciones del bloque. “Tenemos prácticas muy transparentes e instituciones sólidas”, sumó.

Kumar también negó que Welspun vaya a fabricar los tubos con chapa china: “No existe eso”. A su vez, expresó malestar por la comparación con el país asiático, siendo que India es la cuarta economía a nivel global. “La India no es China, la India es la democracia más grande del mundo”, aseguró.

El embajador relató que la firma es un gigante, con plantas en India, Estados Unidos y Arabia Saudita, que está ayudando a ampliar la infraestructura en su país y que el ritmo de expansión no se podría sostener si se importaran los materiales. “Nos estamos desarrollando y sin acero no se mueve nada”, apuntó.

El embajador relató que Welspun es un gigante, con plantas en India, EEUU y Arabia Saudita. REUTERS/Amit Dave/Foto de archivo

“Todo va a salir de nuestras fábricas en la India”, dijo Kumar y resaltó que son uno de los principales productores de acero del mundo. Incluso, contó que tienen un ministerio dedicado exclusivamente a esta industria y que van camino a hacer acero verde.

Para ilustrar lo dicho, mencionó otras importantes empresas como Tata Steel, Jindal y Steel Authority of India Limited (SAIL), que es de propiedad estatal.

Un punto importante señalado por Kumar en relación al supuesto suministro de China es que el gobierno de Narendra Modi promueve el programa “Make in India”, una iniciativa que otorga beneficios impositivos y regulatorios a la producción local, con el objetivo de convertir al país en un gran polo global de manufactura y reducir la dependencia de las compras al exterior.

“No hay ninguna polémica de nuestra parte. Es algo muy sencillo. Una empresa grande de la India participó en una licitación y ganó por su precio y calidad”, sintetizó Kumar y aclaró que la embajada no estaba al tanto de la oferta de Welspun para el proyecto ya que creen que es una cuestión de privados.

De todos modos, estuvo en contacto con la compañía, que por ahora no hizo declaraciones públicas. La pregunta de los ejecutivos era: ¿Por qué pasa esto en Argentina?

Por otro lado, sobre la reacción del presidente Javier Milei ante lo sucedido con Techint, el embajador expresó: “Ha sido muy amable al dar una respuesta muy clara. Como diplomático, estoy muy satisfecho”.

Cabe recordar que Milei aseguró en su cuenta de X: “La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”. En suma, calificó a Rocca como “Don Chatarrín”.

El presidente Javier Milei. REUTERS/Anderson Coelho

Más tarde, desde Mar del Plata, Milei manifestó en clara referencia al tema: “La única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio”.

“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, añadió.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también se hizo eco de la polémica. “A la postre parece lo más lógico, ¿no?: si lo podemos producir acá, ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario", inició el funcionario.

Sturzenegger subrayó que la empresa “ofreció los caños 40% más caros”, por lo que si se aceptaba esa propuesta para beneficiar al mercado nacional, se hubiera gastado más, con consecuencias como “menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”.

“Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”, advirtió.

“No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país”, sostuvo.

“Pero la cosa se pone más interesante porque, aparentemente, el Grupo Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (¡epa!) y también argumentó que el consorcio debía otorgarle un first refusal, es decir, la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara", criticó Sturzenegger.