Milei arremetió por tercera vez contra Paolo Rocca: lo acusó de conspirar contra su gobierno antes de las elecciones legislativas

El presidente Javier Milei y el empresario Paolo Rocca

El presidente Javier Milei elevó la confrontación pública con Paolo Rocca, director ejecutivo de Techint, al replicar en la red social X un mensaje en el que se acusaba al empresario de apostar por la caída del gobierno libertario tras la derrota electoral que sufrió en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre), previa a las elecciones legislativas de octubre que terminaron con un impactante triunfo libertario.

“DATO”, escribió el mandatario para adherir a un posteo del usuario @ziberal que decía: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”.

Este mensaje se dio en el marco de una tensión creciente entre el gobierno y el grupo empresario, tras la adjudicación a la empresa india Welspun para el suministro de tubos de 480 kilómetros, con una oferta de USD 203 millones, es decir, 25% menos que la última propuesta de Tenaris, filial de Techint. Por primera vez en décadas, una compañía extranjera desplazó a una proveedora local en este sector clave de la economía.

En ese contexto, Milei defendió la apertura comercial y criticó a quienes cuestionaron la medida, acusando a periodistas, economistas y políticos de priorizar intereses particulares: “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre...”, expuso el presidente en X. Luego denominó a Rocca “Don Chatarrín de los tubitos caros” e insistió en que continuará rechazando privilegios para proveedores nacionales.

Desde Techint, se denunció que la licitación favoreció competencia desleal, al permitir insumos chinos subsidiados en la oferta de Welspun y eliminar la protección arancelaria a la industria argentina. La administración nacional descartó medidas antidumping y argumentó que los subsidios afectan a otros países y no a la Argentina. “No vamos a pagar más caros los caños”, sostuvo una fuente de la Casa Rosada en declaraciones a Infobae para justificar la decisión.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la apertura del mercado. Afirmó que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”. También criticó el sistema de preferencia local eliminado, conocido como “compre nacional”, por desincentivar la competencia y elevar los costos para empresas y consumidores.

Javier Milei acusó a los sectores empresariales “que hacen negocios turbios con el Estado”

El trasfondo del enfrentamiento refleja visiones opuestas sobre el rumbo de la economía argentina: el gobierno defiende la competencia y la baja de precios, mientras Techint habla de competencia desleal y advierte sobre la pérdida de industria y puestos de trabajo.

El martes, durante su discurso en el evento Derecha Fest en Mar del Plata, el presidente amplió sus críticas contra el empresariado. Allí denunció a quienes “hacen negocios turbios con el Estado”. Ratificó su objetivo de eliminar el intervencionismo y afirmó: “Si el capitalista tiene productos más caros y de peor calidad, no es digno del favor del mercado y debe ir a la quiebra”.

El Presidente presentó el episodio como parte de una transformación cultural contra el estatismo y el proteccionismo, convencido de que el país debe avanzar hacia una economía ética, libre y enfocada en el capitalismo. Cerró su intervención con un llamado a sus seguidores para sostener el cambio y confiar en una etapa de renovación empresarial y social.