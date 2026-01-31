Cuáles son las 4 condiciones para que se multipliquen las inversiones, las exportaciones y el empleo minero

La mina de cobre Alumbrera, en Catamarca, que funcionó hasta 2018

Un exhaustivo informe enfatizó la “oportunidad histórica” que la minería presenta para Argentina, aunque advirtió la necesidad de lograr y mantener estabilidad macroeconómica e introducir mejoras legales, entre las cuales incluyó la aprobación del proyecto oficial de adecuación de la “Ley de Glaciares”, para basarla en “criterios científicos” y “verificación en el terreno”, fortaleciendo a la vez el rol de las provincias en el control y evaluación del impacto ambiental.

Según el estudio, realizado por la consultora Invecq, “la minería argentina atraviesa una etapa clave, con avances concretos y un potencial de crecimiento que podría ubicar al sector entre los principales motores de exportaciones, empleo y desarrollo regional del país”. Si bien en los últimos años la minería alcanzó récords históricos en exportaciones y consolidó su rol en economías regionales, dice el estudio, “el nivel de desarrollo sigue siendo bajo en relación con el potencial geológico del país”.

La brecha entre recursos y producción, subraya el estudio privado, “posiciona a la Argentina frente a una oportunidad estratégica, pero también frente al riesgo de no capitalizarla si no se generan condiciones adecuadas”.

En los últimos años la minería ganó prominencia a nivel mundial a medida que ganó impulso la llamada “transición energética”, muy demandante de una amplia gama de “minerales críticos”. Esa prominencia se acentuó debido a la concentración de la producción y procesamiento de varios de esos minerales en China y la competencia estratégica que se intensificó bajo la segunda administración de Donald Trump, por el acceso a los mismos.

La minería ganó prominencia a nivel mundial a medida que ganó impulso la llamada “transición energética”, muy demandante de una amplia gama de “minerales críticos”

Incluso el Papa León XIII recibió el fin de semana pasado a ejecutivos de grandes empresas de energía y minería mundiales, convocatoria que abarcó empresarios de la Argentina, para impulsar la protección de los derechos humanos y el ambiente ante la presión que ejerce la creciente demanda mundial.

El estudio de Invecq destaca algunas cifras básicas de la minería argentina, como que en 2025 se superaron los USD 6.000 millones de exportación, el nivel más alto de la historia y 70% por encima de los valores alcanzados en 2015.

Argentina cuenta con 310 proyectos mineros metalíferos, pero solo 26 están en producción (Foto: Reuters)

Aun así, la minería sigue representando menos del 1% del PBI argentino “a pesar de que el país concentra una porción relevante de los recursos minerales globales. De hecho, precisa el estudio, Argentina cuenta con 310 proyectos mineros metalíferos, pero solo 26 están en producción. Y si se consideran los cuatro minerales principales -litio, cobre, oro y plata-, solo el 11% de los proyectos está en fases avanzadas, “lo que evidencia una amplia brecha entre el potencial geológico y su desarrollo efectivo”.

Un pasaje del estudio precisa las reservas en cada uno de esos minerales: en litio, la medida es de 197,9 millones de toneladas métricas, medida que estaría entre 12 y 22% de las reservas mundiales, en cobre las reservas identificadas son 17,1 millones de toneladas (1,5 a 2,5 de las reservas mundiales), en oro se trata de 33,6 millones de onzas y en plata de 493 millones, equivalentes respectivamente a entre 4 y 7% y entre 2 y 3% de las reservas mundiales. Los “recursos son mucho más considerables, pero económicamente más inciertos.

La evolución de las exportaciones mineras hasta 2025 y la proyección hasta 2035 Fuente: Invecq

En cuanto a inversiones, Invecq destaca que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya muestra impactos concretos: los proyectos aprobados bajo ese esquema ya suman USD 16.722 millones, de los cuales más de USD 6.000 millones corresponden a iniciativas mineras. Además, hay 5 proyectos mineros en etapa de evaluación.

Prospectivamente, la Secretaría de Minería estimó que los gastos de capital estimados para cumplir las proyecciones de exportaciones superan los USD 32.000 M en el período 2025-2033. Poco más de USD 22.000 millones corresponden al cobre, USD 9.000 millones al litio, 940 millones al oro y 540 millones a la plata

El estudio resalta también el “significativo” impacto provincial de los proyectos mineros, con provincias como Santa Curz y San Juan, que en 2025 concentraron cerca del 70% de las exportaciones mineras argentinas y el inmenso potencial y “salto pendiente” del cobre.

“Mientras países como Chile y Perú construyeron buena parte de su estabilidad macroeconómica a partir de este mineral –dice al respecto- Argentina quedó prácticamente fuera de ese mercado, con producción marginal y sin capacidad de aprovechar una demanda global en fuerte expansión asociada a la electrificación, las energías renovables y la movilidad eléctrica.

Mientras países como Chile y Perú construyeron buena parte de su estabilidad macroeconómica a partir del cobre, Argentina quedó prácticamente fuera de ese mercado, con producción marginal (Invecq)

Se trata de dos países en que las exportaciones mineras representan entre 17% y 18% del PBI, contra menos del 1% en el caso argentino. Para Invecq, en un escenario de mayor previsibilidad regulatoria y reglas de largo plazo, las exportaciones mineras argentinas podrían más que duplicarse hacia 2030, superando los USD 15.000 millones anuales, acercarse a los 18.000/19.000 millones de dólares hacia 2035 e incluso rozar los USD 25.000 millones en un “escenario favorable”.

Trabajo formal y salarios

Entre empleos directos e indirectos, calculó el estudio, la minería ya genera más de 120.000 puestos de trabajo, con niveles de informalidad “prácticamente inexistentes” y salarios casi cuatro veces superiores al promedio del empleo privado formal. Sin embargo, destaca, la expansión del empleo asociada al cobre está “virtualmente congelada, debido a que los proyectos de mayor escala no pueden avanzar bajo el marco legal actual”.

Por otra parte, las regiones donde se desarrollarían estos proyectos -la Cordillera, la Puna y la Meseta Patagónica- “son de baja densidad poblacional y escasas alternativas económicas” por lo que allí la minería no compite con otras actividades, sino que –por el contrario- permite generar proveedores locales, infraestructura, capacitación técnica y arraigo territorial.

Interior de la planta de procesamiento de litio en "Fénix", Catamarca, actualmente propiedad de la minera Río Tinto

El estudio de Invecq lista cuatro factores que reduzcan la incertidumbre, viabilicen las inversiones en gran escala y permitan concretar todo o buena parte de ese potencial, a saber:

Estabilidad macroeconómica: Es el “primer pilar” pues la minería requiere inversiones intensivas en capital y horizontes de recuperación que superan los diez o quince años. En ese contexto, “la previsibilidad en variables como inflación, tipo de cambio, acceso a divisas y equilibrio fiscal resulta indispensable para atraer nuevos proyectos y avanzar en los que hoy se encuentran en etapas tempranas. Reglas claras y continuidad del RIGI: En coincidencia con la importancia de garantizar reglas de juego estables, el trabajo alerta que la no modificación de las condiciones de ese esquema “es clave para sostener la confianza de los inversores y evitar cambios que alteren la ecuación económica de los proyectos ya anunciados o en evaluación”. Rol de las provincias y federalismo productivo: ”La minería es una actividad eminentemente territorial”, dice el informe. Y por eso considera “fundamental” que las jurisdicciones definan sus estrategias, condiciones y marcos regulatorios “para viabilizar proyectos, fortalecer la licencia social y maximizar el impacto en el desarrollo local”. Marco legal y Ley de Glaciares: Argentina ya cuenta con un marco ambiental sólido y con leyes exigentes en cuanto a la protección de los recursos naturales, pero en algunos casos la aplicación de las normas no fue adecuada y generó incertidumbre al desarrollo de proyectos. Un particular punto crítico, dice, es la definición imprecisa del área periglaciar, “discusión que permanece sin resolución desde hace más de 15 años, a lo que se suma la falta de verificación en el terreno de las condiciones reales de algunas zonas declaradas como protegidas”. Esa situación, afirma Invecq, “derivó en superposiciones normativas, judicialización y demoras en las inversiones”.

Los tiempos del sector

Si bien el informe es auspicioso sobre las posibilidades económicas y sociales que brinda la actividad minera, también advierte sobre el ritmo lento de sus procesos.

Entre exploración y estudios, permisología, aprobación de estudios de factibilidad y de impacto ambiental y construcción, los tiempos promedio en el mundo son de 17 años en el caso del cobre, de 16,6 años en el del litio y 16,1 en el caso de los yacimientos de oro y plata. Los horizontes de producción, luego, se miden en décadas y varían en función de los precios internacionales, la “ley” de los yacimientos y las tecnologías y costos disponibles.

Los procesos y tiempos de la minería se miden en años e incluso en décadas

De los más de 310 proyectos metalíferos existentes en el país, los más avanzados (esto es, en estado prefactibilidad, factibilidad, construcción o producción) son 48, de los cuales más de la mitad ya está en producción. Invecq hizo foco en cuatro minerales: oro, plata, litio y cobre, que suman 228 proyectos. De ellos, hay 24 en producción, 5 en construcción, 9 en factibilidad y candidatos a construcción y 6 en prefactibilidad.

Los 5 en construcción son Josemaría-Filo del Sol en cobre, Hombre Muerto Oeste, Sal de Vida y Salar del Rincon en litio y Calcatreu en oro.

La gran mayoría de las zonas donde hay depósitos minerales metálicos y se desarrolló o puede desarrollar la minera son áreas de poca población, lejanas a grandes centros urbanos y, en la mayoría de los casos, de poca diversidad productiva

El estudio resalta que la gran mayoría de las zonas donde hay depósitos minerales metálicos y se desarrolló o puede desarrollar la minera son áreas de poca población, lejanas a grandes centros urbanos y, en la mayoría de los casos, de poca diversidad productiva. E identifica 3 regiones claras:

La estepa patagónica , con concentración en particular en el macizo del deseado: Santa Cruz, Chubut, Rio Negro

Cuyo – Cordillera central : San Juan, Mendoza, San Luis

NOA– Cordillera Norte y Puna: La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy

Origen de las inversiones

Más diversificado es el origen de sus inversiones, que actualmente proviene de 17 países, aunque la mayor parte del capital se concentra en un grupo reducido que encabezan Canadá, China, Australia y Estados Unidos. La inversión en exploración creció en los años recientes, hasta llegar a USD 500 millones en 2024, concentrada en cobre (41%), seguido de Oro (27%) y Litio (26 por ciento).

El estudio apunta también a los impactos sociales de la actividad, como el aumento del empleo minero, de 22.400 puestos directos en 2009 a 37.000 en 2025 (promedio a abril de ese año). Si bien, se reconoce, la minería genera apenas 0,6% del empleo privado registrado (apenas 0,6% en 2025, genera empleo “de calidad”.

La tasa de informalidad es muy baja (1,3%, contra 42% en el conjunto de la economía) y el salario minero metalífero es 3,7 veces (esto es, 270% más alto) que el salario promedio de los asalariados privados registrados y 1,8 veces (esto es, 80% más alto) que en la minería de roca, más localizada en provincias como Córdoba y Buenos Aires. “En términos de evolución, mientras el salario promedio del empleo privado registrado permanece prácticamente estancado desde hace varios años, los salarios mineros exhiben una tendencia creciente”, dice un pasaje del estudio.

La minería explica más del 15% del empleo formal en Santa Cruz hasta el 4,7% en Catamarca, pero paga salarios 80% más altos que la minería de roca y 270% más que el promedio salarial general

La cadena de valor minera no se limita a la extracción, pues también impacta la construcción y varios sectores industriales. El estudio precisa que el Registro Federal de Proveedores Mineros lista 1.947 empresas y refleja que los proyectos demandan servicios de casi 30 rubros distintos.

“Al agrupar los proveedores en grandes categorías, se observa que la mayor parte corresponde a servicios no mineros, un conjunto amplio que incluye actividades como software y telecomunicaciones, servicios empresariales y profesionales, metalmecánica, gastronomía, hotelería, mantenimiento automotor, salud y servicios médicos, seguridad, comunicación y marketing, gestión ambiental, limpieza, energía, RR.HH., entre otros”, dice un pasaje el estudio de Invecq.

“La cadena minera tiene eslabones de 3.410 empresas industriales concentradas en 9 subcapítulos que explican el 64% de los productos vendidos a la minería. Entre esos, concentran la mayor parte de la oferta la venta de Reactores, Calderas y Aparatos Mecánicos y Material Eléctrico, seguido por productos químicos y plástico”, especifica otro.

La cadena minera tiene eslabones de 3.410 empresas industriales concentradas en 9 subcapítulos que explican el 64% de los productos vendidos a la minería (Invecq)

La conjunción de generación de crecimiento, empleo, infraestructura y aumento de la recaudación fiscal (regalías, ingresos brutos, tributos sobre el consumo y los salarios) en las provincias, subraya también el estudio, también muestra que la minería puede generar progreso o desarrollo, un concepto más amplio que el aumento temporal o permanente del PBI. Asi sucedió en otros países, como Canadá y Australia “que se han convertido en desarrollados en parte por el aporte de la minería”.

La actividad minera, agrega, “también ha colaborado a la mejora económica de países de nuestra región, como Chile y Perú, que con economías más chicas y menos complejas que la Argentina, pero con buenos recursos y políticas estables se han transformado en potencias mineras. La cadena de transmisión que arranca en un hallazgo geológico y michos años después llega a la extracción de un mineral, abarca inversiones, estudios científicos, empleos, construcción, demandas industriales, capacitaciones, educación por demanda de mano de obra calificada, profesional y también en oficios”, dice el estudio.

Y observa: “Argentina quedó notablemente rezagada en el desarrollo de sus exportaciones mineras.

Tanto en valor como en porcentaje del PBI, las exportaciones mineras de la Argentina son muy inferiores a las de países vecinos como Chile y Perú y a las de economías desarrolladas como Canadá y Australia

Mientras Chile, Perú y Australia tienen exportaciones mineras que representan entre 10% y 18% del PBI—, en Argentina representan menos del 1% del producto. Si bien hoy, los esfuerzos de exploración están concentrados en el cobre, Argentina quedó prácticamente fuera del mapa en su producción en los últimos años. Mientras Chile y Perú consolidaron un sendero de crecimiento sostenido, en Argentina las ventas externas de cobre se desplomaron a niveles casi nulos tras el cierre de Bajo La Alumbrera en 2018”.

Las historias de Canadá y Australia son aún más instructivas. Canadá desde el Siglo XVIII y Australia desde el XIX, cuando aún eran colonias”, dice el estudio, fueron creciendo en número de grandes empresas mineras, que a su vez creó un ecosistema de proveedores surgido del propio desarrollo del negocio e iniciativa privada y está hoy internacionalizados.

El desarrollo de la minería y de las empresas mineras lleva mucho tiempo, pero genera resultados

Las lecciones al respecto son claras, concluye Invecq: el desarrollo de la minería y de las empresas mineras lleva mucho tiempo, pero genera resultados.

Las exportaciones mineras de Canadá suman hoy unos USD 160.000 millones anuales, explican el 7% del PBI y sostienen 700.000 empleos totales. Australia exporta poco más de USD 200.000 millones anuales de minería, equivalente al 11,4% de su PBI y el sector genera en total 1,3 millones de empleos . “Ambos países -subraya el estudio- son potencias mineras y tienen empresas globales”.