Uno por uno, los 10 proyectos que ingresaron al RIGI y que prevén inversiones por USD 25.000 millones

El Gobierno ya aprobó el ingreso de 10 proyectos al RIGI por más de USD 25.000 millones.

Tras la reciente aprobación de un nuevo proyecto minero que se desarrollará en San Juan, la cantidad de iniciativas que ingresaron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ascienden a 10 y, según estimaciones oficiales, comprometieron inversiones por un total de USD 25.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia sanjuanina con una inversión total de USD 665 millones.

Asimismo, Caputo explicó que la propuesta posibilitará la extensión de la actividad de una mina que atraviesa una fase de agotamiento mediante el desarrollo de un “tipo distinto de mineralización” y que generará 1.700 empleos directos. El anuncio forma parte de la política gubernamental orientada a impulsar iniciativas mineras de gran escala y atraer inversiones al sector.

De esta manera, la explotación de Gualcamayo se suma a la lista de 9 proyectos vinculados al sector energético, en particular en el sector petrolero y minero. Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe son las principales jurisdicciones donde se desarrollarán los proyectos.

Los sectores petrolero y minero dominan la mayor parte de los proyectos RIGI. REUTERS/Matias Baglietto

RIGI: uno por uno, los 10 proyectos aprobados

YPF: la petrolera avanza en la construcción de “El Quemado”, un parque solar en Mendoza. El desarrollo, que demandará una inversión de USD 211 millones, se realizará en dos etapas: la primera aportará 200 MW y la segunda sumará otros 105 MW de capacidad. YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol, y las empresas internacionales Chevron y Shell: el proyecto Vaca Muerta Sur contempla una inversión inicial de USD 2.486 millones, con la posibilidad de escalar hasta los USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para permitir que Argentina incremente el volumen de exportaciones de petróleo, con la meta de duplicarlas en dos años. El oleoducto podría transportar hasta 700.000 barriles diarios, lo que representaría ingresos por USD 17.000 millones si el barril cotiza a USD 68. Southern Energy: controlada por Pan American Energy (PAE) y Golar LNG, instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. La inversión estimada alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones en los 20 años de operación previstos. Rio Tinto: invertirá USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta. El objetivo es llevar la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio apto para baterías, lo que incluye la construcción de una nueva planta. Sidersa: destinará USD 296 millones a la instalación de una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que tendrá una capacidad de 360.000 toneladas anuales de aceros largos. El proyecto apunta a la fabricación de acero “verde” con tecnología más sostenible y prevé la generación de más de 300 puestos directos y 4.000 indirectos. PCR y Acindar: construirán un nuevo parque eólico en la ciudad bonaerense de Olavarría, para lo cual invertirán unos USD 255 millones. Minera Galán Lithium: desarrollará el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca con una inversión de USD 217 millones, enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se proyecta que para 2029 las exportaciones asociadas alcancen los USD 180 millones anuales. Proyecto Los Azules: la empresa McEwen Cooper encabeza el proyecto minero Los Azules para la exploración y explotación de cobre en San Juan. Proyectan una inversión de USD 2.672 millones. Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito con una inversión de USD 277 millones. El complejo tendrá capacidad para almacenar fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles. Proyecto Gualcamayo: apunta a prolongar la actividad de una mina en San Juan que enfrenta el agotamiento de sus recursos. El plan incluye un desembolso de USD 665 millones y la generación de unos 1.700 empleos directos.

El Gobierno evalúa extender el plazo de inscripción al RIGI.

El cambio que estudia el Gobierno

En simultáneo, el Gobierno evalúa ampliar por un año el plazo de inscripción al RIGI, debido al interés que despertó en el sector privado. La definición de esta medida quedará sujeta a lo que ocurra durante el verano. Si la prórroga no prospera, la fecha límite para la presentación de proyectos continuará siendo julio de 2026.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, informó que se han ingresado más de 27 iniciativas dentro de este régimen, principalmente en energía y minería, y que se encuentran en desarrollo otras propuestas.

“Aún no discutimos formalmente su extensión, pero la decisión debería tomarse este verano, dado que vence en julio de 2026. Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles”, indicó González en un evento sectorial.

De acuerdo con la normativa vigente, las compañías cuentan con un plazo de dos años desde el inicio del régimen para adherirse, aunque el Ejecutivo tiene la facultad de ampliar ese periodo una sola vez por hasta un año adicional.

En caso de que se concrete la extensión, las empresas dispondrán hasta julio de 2027 para sumarse con nuevos proyectos. Una vez transcurrido ese lapso, quedará cerrada la inscripción para acceder a los beneficios del régimen.

El RIGI llamó la atención de firmas internacionales por beneficios específicos como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de derechos de exportación, la posibilidad de computar el IVA durante la etapa previa al inicio de actividades y la opción de recurrir a arbitraje internacional en caso de disputas legales.