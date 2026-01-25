Economía

Empresarios argentinos del sector energético se reunieron con el papa León XIV en el Vaticano

Hugo Eurnekian, José Luis Manzano y Alejandro Bulgheroni participaron del encuentro junto a representantes de compañías de todo el mundo bajo la Iniciativa Construyendo Puentes, coordinada por la Pontificia Comisión para América Latina

Un grupo de empresarios energéticos argentinos, junto a otros de América Latina y el Caribe, fueron recibidos este sábado por la mañana por el papa León XIV en Roma.

Se trató de una reunión sinodal en el Vaticano, el séptimo encuentro de una serie que comenzó en 2022 bajo la Iniciativa Construyendo Puentes, coordinada por la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) como parte de la misión encomendada por el papa Francisco, y en colaboración con el entonces Cardenal Robert Prevost, Presidente de la PCAL. Entre los empresarios argentinos estuvieron Hugo Eurnekian, José Luis Manzano y Alejandro Bulgheroni.

Pero en total fueron más de una docena de líderes industriales como Mike Henry, director ejecutivo de BHP; Gustavo Pimenta, director ejecutivo de Vale, y Robert Friedland, presidente ejecutivo de Ivanhoe.

El objetivo fue construir puentes de inclusión con las universidades; puentes de reconciliación con sindicatos, asociaciones empresariales y comunidades organizadas; y puentes de fraternidad con las conferencias episcopales y eclesiales regionales. Asimismo, la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico, la justicia socio-climática y el cuidado de la casa común.

Con un estimado de 1.400 millones de seguidores a nivel mundial, la Iglesia Católica suele tener presencia en comunidades remotas afectadas por proyectos de recursos, en medio de una creciente competencia por extraer metales como cobre, oro y plata.

La reunión es un primer indicio de cómo el papa León, el primer líder de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos, planea abordar la industria.

El Papa León XIV
El Papa León XIV (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El predecesor León, el papa Francisco, adoptó en ocasiones una postura combativa con la industria extractiva. En 2018 les dijo a los directivos de BP y ExxonMobil que deberían dejar de explorar nuevos combustibles fósiles y que “el uso de energía no debe destruir la civilización”.

Se espera que el papa León tenga un tono menos confrontativo. Analistas señalan que el Pontífice comparte las preocupaciones de su predecesor acerca del impacto de las industrias extractivas sobre las personas más vulnerables del mundo, particularmente como resultado de sus años vividos en Perú, pero es probable que adopte un enfoque más pragmático.

José Luis Manzano:
José Luis Manzano: "Hay una tradición de la iglesia de tener diálogo y de escuchar y pensamos que era útil unir a los empresarios líderes de la industria de energía y minera con Su Santidad"

Para lograr esta misión, la Iniciativa Construyendo Puentes implica escuchar atentamente las necesidades y aspiraciones territoriales en cuanto al cuidado de la casa común y el trabajo digno. También busca un discernimiento social compartido entre diversas organizaciones territoriales a la luz del Magisterio Social Pontificio y el inicio de procesos hacia una transición justa.

Hasta la fecha se habían celebrado seis encuentros sinodales entre obispos y diversos actores de todo el continente americano: entre obispos y académicos, CELAM 2022; entre el Papa Francisco y los estudiantes universitarios de América, África y Asia, Ciudad del Vaticano, 2022-2023; entre el Papa Francisco y los rectores de universidades de América Latina y el Caribe, Ciudad del Vaticano 2023; entre obispos, sindicatos, gremios empresariales y comunidades organizadas de América Latina y el Caribe, CELAM 2024; entre obispos y rectores de universidades de Norte, Centro y Sudamérica, así como de Iberoamérica, recibiendo el primer mensaje en video del Papa León XIV, PUC Río de Janeiro 2025; y entre obispos, sindicatos, asociaciones empresariales y comunidades organizadas de América del Norte, Central y del Sur, USCCB 2025.

Hugo Eurnekian
Hugo Eurnekian fue otro de los participantes del encuentro en el Vaticano

Durante la reunión de este sábado, los participantes analizaron amenazas y oportunidades para estos sectores en la región y trabajaron en el discernimiento de acciones futuras, con la meta de promover un desarrollo económico compatible con la justicia socio-climática y una vida digna y abundante para todos, en sintonía con el mensaje de la Iglesia.

Hay una tradición de la iglesia de tener diálogo y de escuchar y pensamos que era útil unir a los empresarios líderes de la industria de energía y minera con Su Santidad para tratar temas como el cuidado de la casa común, el cambio climático y la fuerte demanda de minerales que está creciendo por la inteligencia artificial”, sostuvo Manzano.

Eurnekian, en tanto, destacó que “este no es un gesto común” y lo definió como un encuentro “importante”. “Poder hablar de forma franca la problemática del sector habla muy bien del papa y me llevo un balance muy positivo de este primer encuentro”, comentó.

Previo a la audiencia privada con el papa León XIV, los empresarios participaron de un desayuno de trabajo coordinado por la PCAL, donde se presentó el recorrido de los encuentros anteriores y se establecieron las bases del diálogo sinodal que marcó la jornada del 24 de enero de 2026.

El encuentro refuerza el rol de la Iglesia como facilitadora de diálogo entre actores sociales, económicos y comunitarios en uno de los debates más sensibles de la agenda regional: cómo crecer sin profundizar desigualdades ni dañar el ambiente.

