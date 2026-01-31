Ajuste del Impuesto a los Combustibles: el Gobierno resignó USD 147 millones en enero para evitar mayor inflación

Economía y Energía destacó que el ajuste parcial implicó en enero un aumento de $18,4 por litro de nafta y $16 pesos por litro de gasoil

El Estado dejó de percibir el equivalente de USD 147 millones en enero al optar por una actualización parcial del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles Líquidos, priorizando la contención de la inflación.

La medida se concretó a través del decreto 929, dictado el 31 de diciembre de 2025, que dispuso un ajuste limitado para el primer mes del año y trasladó el incremento pendiente a febrero. Con la nueva canasta de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde enero los analistas consideran que se generan menores incentivos para futuras actualizaciones.

Un informe de la consultora Economía y Energía estimó que, “de haberse aplicado la actualización completa, el Estado habría recaudado USD 147 millones adicionales por la venta de combustibles en enero. El ajuste parcial implicó un aumento de $18,4 por litro de nafta y $16 pesos por litro de gasoil durante ese mes, mientras que en febrero el alza será mayor: $206,6 por litro de nafta y $94,7 pesos por litro de gasoil”.

Aunque la normativa fija que se debe llevar a cabo un ajuste de forma trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), esa implementación se ha postergado en varias ocasiones, por lo que podría repetirse en febrero. “Con el objetivo de evitar presionar al precio de los combustibles en surtidor, la actualización del monto del impuesto fue postergada en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años”, destacó la consultora de marras.

Esta política no es exclusiva del actual Gobierno, durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, también se suspendieron actualizaciones de la alícuota para que no afecte en los precios de los carburantes y del índice general de precios.

En negociaciones previas por la reducción del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, algunos gobernadores pidieron a cambio de su apoyo en el Congreso que se coparticipe el Impuesto a los combustibles. Pero tras la derrota de Massa y la asunción de Javier Milei, la propuesta quedó sin impulso.

El Gobierno negocia la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades en el marco de la reforma tributaria y busca mecanismos de compensación para los gobernadores

Actualmente, el Gobierno negocia la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades en el marco de la reforma tributaria y busca mecanismos de compensación para los gobernadores. Se garantiza que los ingresos provinciales no se verán comprometidos hasta 2027 -dado que el gravamen se liquida anualmente- y que se compensarán con otros tributos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ante el esperado repunte de la actividad.

Una fuente cercana a las negociaciones consideró posible alguna compensación para a las provincias por la baja del Impuesto a las Ganancias, aunque descartó que se pueda coparticipar el Impuesto a los Combustibles u otro. Explicó: “Ganancias comienza a impactar en 2027, por lo que aún debe evaluarse si efectivamente habrá una pérdida”.

Pérdida anual

El decreto 840 del 28 de noviembre, se fijó un aumento parcial del monto del impuesto para el último mes del año, posponiendo el incremento total a enero de 2026, donde luego se replicó la misma situación.

Según Economía y Energía, “La actualización parcial del monto del impuesto en diciembre de 2025 significa una pérdida acumulada de recaudación en todo 2025 de USD 2.326 millones” (Foto: NA)

En diciembre de 2025 se fijó un aumento del impuesto en naftas de $17,4/litro y en gasoil de $17,4/litro, lo que llevaba a que en enero se tenga que aplicar un incremento de este componente de $224,9/litro y $110,7/litro respectivamente.

Según Economía y Energía, “La actualización parcial del monto del impuesto en diciembre de 2025 significa una pérdida acumulada de recaudación en todo 2025 de USD 2.326 millones”.

Nueva medición del IPC

A futuro, el ministro Luis Caputo tendrá menos incentivos para actualizar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos, ya que el efecto sobre la inflación será mayor con la nueva metodología basada en la canasta de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.

Un informe de Qualy observó: “Este cambio no representa una nueva medición, sino la puesta en vigencia de una canasta que refleja en forma más precisa los patrones de consumo actuales”.

A futuro, el ministro Luis Caputo tendrá menos incentivos para actualizar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos, ya que el efecto sobre la inflación será mayor (Foto: Europa Press)

El mayor cambio se observará en el rubro Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, donde la ponderación sube de 9,4% a 14,5%, lo que incrementa el peso de las tarifas de los servicios públicos.

“Dado que la fijación de tarifas es responsabilidad del Gobierno nacional, –tanto la presente administración como cualquiera de las futuras– podrá usar la actualización de tarifas como ‘herramienta antiinflacionaria’ de manera más directa, demorando o adelantando los ajustes tarifarios para ‘acomodar’ el aumento del IPC a sus objetivos de política”, resaltó Qualy.

Otro ajuste parcial para febrero

Para febrero se dispuso nuevamente un aumento parcial que se trasladará a los valores de la nafta y el gasoil que los usuarios encuentren en las estaciones de servicio.

La suba se oficializó mediante la publicación del decreto 74/2026 en Boletín Oficial, en donde aclararon que se trata de un incremento parcial. En sus fundamentos se destaca: “Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

Los montos del impuesto se incrementarán, en el caso de la nafta sin plomo, hasta 92 RON y sobre 92 RON (también conocida como “súper”), y la virgen, el impuesto subirá $16,773 por litro. En cuanto al dióxido de carbono, este gravamen subirá $1,027 por litro. En lo que respecta al gasoil, el impuesto aumentará $14,372; sobre la alícuota diferencial para zonas como la Patagonia y otras específicas del interior del país, sumará $7,782; y para el dióxido de carbono se incrementará en $1,638 por litro.