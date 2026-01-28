¿Tarjeta, efectivo o Pix?: cuál es la opción más conveniente para pagar en Brasil

El sistema de pagos instantáneos brasileño se consolidó como una de las opciones más utilizadas por los turistas argentinos, especialmente para consumos cotidianos.

Durante los viajes al exterior, definir cómo pagar los gastos diarios es una de las decisiones que más impacto puede tener sobre el presupuesto. El incremento de alternativas digitales y las diferencias entre tipos de cambio e impuestos generan un escenario en el que tarjeta, efectivo y Pix se presentan como opciones con características diferentes.

¿Con qué conviene pagar? No hay una sola respuesta, dado que la conveniencia varía dependiendo del destino y la situación, pero en líneas generales hay una forma de pago que sobresale del resto: las plataformas digitales.

Antes de ir de lleno con la explicación, es conveniente conocer un poco mejor cómo se está moviendo el mercado y qué está pasando con los métodos tradicionales. El uso de tarjetas tanto de crédito como de débito sigue siendo frecuente. Sin embargo, según el material, la tarjeta de débito vinculada a una cuenta en pesos no es aconsejada por algunos viajeros porque debita al tipo de cambio turista y se encarece por los recargos impositivos que se aplican de forma inmediata al momento del pago. Distinto es el caso de una tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares, que debita directamente en esa moneda.

En cuanto a las tarjetas de crédito, pueden ser una alternativa atractiva si el usuario cancela el resumen con dólares adquiridos al tipo de cambio oficial, ya que de ese modo se accede a una cotización que no arrastra el recargo del 30% por adelanto de Ganancias por el pago en pesos. Este procedimiento, sin embargo, demanda una gestión adicional por parte de la persona, ya que implica comprar dólares con anticipación y administrar el pago del resumen en esa moneda.

Pagos instantáneos como alternativa

Ante el sobrecosto que puede implicar el pago con tarjeta de débito o crédito, miles de turistas argentinos se han inclinado por el uso de billeteras digitales para viajar al exterior. En el caso de quienes están vacacionando en Brasil, esa billeteras están conectadas a Pix, un sistema de pagos instantáneos cuyo uso creció mucho en el último año. Desarrollado por el Banco Central de Brasil, Pix permite transferencias entre cuentas en tiempo real, cualquier día y hora. A partir de su integración con billeteras digitales argentinas, los turistas pueden pagar en reales directamente desde su saldo en pesos o dólares sin necesidad de comprar moneda extranjera manualmente.

La mayoría de las operaciones con Pix se concentran en pagos de bajo valor vinculados a alimentos, transporte y compras básicas (cuartoscuro.com)

Las billeteras digitales que ofrecen Pix operan con tipos de cambio que suelen alinearse con la cotización del dólar financiero (MEP), lo que en muchos casos resulta más favorable que los tipos de cambio oficiales o los asociados a pagos con tarjeta internacional tradicional.

Un aspecto relevante es que el uso de Pix no implica el recargo del 30% que se aplica a las compras con tarjeta de crédito o débito abonadas en pesos, lo que puede influir en el costo final de los consumos.

Tipos de cambio según billeteras

Las variaciones entre los tipos de cambio ofrecidos por las billeteras digitales son una de las variables que los viajeros consideran al elegir cómo pagar. El tipo de cambio con Pix puede ser más competitivo que el aplicado por las tarjetas tradicionales. Por ejemplo, algunas plataformas presentan estas equivalencias de cambio, según el sitio ComparaPix:

Dolarapp: R$ 1 = $292,05

Cocos: R$ 1 = $291,35

Global66: R$ 1 = $294,03

Satoshi Tango: R$ 1 = $295,65

Mercado Pago: R$ 1 = $291,58

Astropay: R$ 1 = $292,33

Wayni: R$ 1 = $299,11

Ripio: R$ 1 = $296,79

Decrypto: R$ 1 = $299,99

Prex: R$ 1 = $300,25

Lemon: R$ 1 = $300,61

Plus: R$ 1 = $300,40

Fiwind: R$ 1 = $300,02

Caipi: R$ 1 = $302,76

Belo: R$ 1 = $303,53

P2P.me: R$ 1 = $295,69

Estas cotizaciones, que varían constantemente y se actualizan día a día, muestran que algunas billeteras pueden ofrecer tipos de cambio más favorables que otras, lo que tiene un impacto directo en el costo de cada real pagado mediante Pix.

Diversas billeteras digitales argentinas se habían aliado desde el verano pasado (Lemon, Cocos, Belo, Prex, Satoshi Tango, Ripio) con proveedores tecnológicos para ofrecer la integración con Pix. Este año se sumaron otras apps que permiten pagos con Pix desde el saldo en pesos o en dólares como Mercado Pago, Ualá, Personal Pay o Brubank. También se sumaron las apps bancarias como Galicia, Supervielle, Macro, Credicoop, Modo y Ciudad.

Beneficios adicionales en algunas plataformas

Además del tipo de cambio, algunas billeteras agregan características adicionales. Por ejemplo, ciertas aplicaciones ofrecen la posibilidad de pagar con Pix con fondos que rinden intereses hasta el momento de la compra. En algunos casos, como en Cocos, se puede fondear la cuenta con pesos o dólares colocados en fondos comunes de inversión que generan rendimientos. Otras plataformas, como Lemon, permiten pagar con Pix utilizando criptodólares (USDT), que también generan intereses.

Restaurantes, supermercados, hoteles y estaciones de servicio concentran la mayor parte de las operaciones realizadas con Pix.

Este tipo de funcionalidades amplía las posibilidades de gestión financiera durante el viaje, aunque requiere que los usuarios conozcan las condiciones específicas y eventuales comisiones de cada servicio.

Con qué pagan los argentinos

En el caso de argentinos que viajan a Brasil, uno de los destinos más frecuentados, los datos de los últimos meses permiten comparar de forma más nítida estos métodos de pago. Según un relevamiento del Monitor kamiPay, el 61% de los argentinos que viajan a Brasil utiliza Pix para sus pagos, mientras que el efectivo lo hace el 49% y las tarjetas el 45,7% de los viajeros encuestados. El 80,6% de quienes emplean Pix lo usa para al menos la mitad de sus consumos, y un 40,5% planea cubrir prácticamente todos sus gastos con este sistema.

El efectivo, generalmente en la moneda local del destino, sigue siendo una alternativa elegida por una parte de los viajeros. En el caso de Brasil, algunos turistas optan por llevar dólares para hacer el cambio de moneda en destino. Esto puede resultar conveniente para gastos pequeños o situaciones donde no se acepta otro medio de pago, aunque implica el riesgo de portar grandes sumas durante el viaje y depender de las cotizaciones de casas de cambio.

Para el peso argentino, los viajeros tienden a evitarlo fuera de la frontera debido a que recibe un valor bajo en mercados de cambio, por lo que no es común utilizarlo directamente en pagos en el exterior.

Comportamiento de gastos con Pix

Los datos sobre el uso de Pix confirman su consolidación como forma de pago habitual. En enero de 2026, se movió casi el doble del promedio mensual de 2025 en pagos con Pix por parte de argentinos en Brasil, tanto en número de operaciones como en volumen económico.

Del total de las operaciones en ese período, el 86% de los pagos fueron menores a 50 dólares, señalando que Pix se utiliza mayoritariamente para gastos cotidianos como comida, compras básicas, movilidad y servicios. El 18% de las transacciones se destinó a restaurantes, el 15% a supermercados, 14% a hoteles, 11% a combustible y el 10% a compras en shoppings, entre otros rubros.