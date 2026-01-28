Economía

Caso Techint: el Financial Times aseguró que Milei está frustrado con la élite empresarial beneficiada por el proteccionismo

El cruce por los precios del holding en una licitación clave continúa escalando y llegó al medio británico

El Financial Times relató el conflicto de Techint con el Gobierno. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El diario británico Financial Times se hizo eco de las repercusiones de la licitación para fabricar los caños para el gasoducto del consorcio Southern Energy en Vaca Muerta, de la cual resultó adjudicada Welspun Living Ltd, competidora de Techint. El medio también señaló que el Gobierno acusó a la élite empresarial de beneficiarse durante años del proteccionismo.

Javier Milei ha arremetido contra uno de los hombres más ricos de Argentina, mientras el presidente libertario descarga su frustración con una élite empresarial a la que ha acusado de haberse beneficiado durante décadas del proteccionismo”, señaló el medio.

El Financial Times relató que el martes, Milei cuestionó públicamente a Paolo Rocca, director ejecutivo de Techint, luego de que medios locales informaran que el grupo evaluaba presentar una denuncia antidumping, tras perder el contrato clave de oleoductos ante la empresa india que ofreció mejores condiciones.

Financial Times: “Javier Milei ha arremetido contra uno de los hombres más ricos de Argentina". REUTERS/Stefan Wermuth/File Photo

El diario británico relató que a través de su cuenta en X Milei se refirió a Rocca como “el señor chatarra de los caños caros”. Y que el presidente también replicó una publicación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien calificó la propuesta de Techint como “indefendible” por superar en un 40% el monto de la oferta presentada por la india Welspun.

Un representante de Tenaris, la subsidiaria de Techint que presentó la oferta, dijo al Financial Times que la cifra del 40% era “incorrecta”. Señaló que el grupo estaba evaluando presentar una denuncia antidumping porque consideraba que la propuesta de Welspun se basaba en el uso de chapas de acero chinas que se venden por debajo de los precios de mercado.

“El cruce refleja la tensa relación de Milei con muchos de los empresarios más poderosos de Argentina, en momentos en que las reformas de libre mercado del economista libertario transforman una economía notoriamente rígida”, remarcó el diario británico.

Paolo Rocca, director ejecutivo de Techint

“Si bien las empresas han celebrado las medidas del presidente para frenar la inflación descontrolada y flexibilizar los estrictos controles de capital, la eliminación de barreras arancelarias y los recortes en los presupuestos de obra pública han golpeado a los fabricantes argentinos y al sector de la construcción”, resaltó.

“Milei quiere que la economía del país vuelva a enfocarse en los sectores en los que tiene ventajas competitivas, como la minería, la agricultura y los servicios tecnológicos. En diciembre calificó a las empresas industriales que reclaman protección como ‘parásitos privilegiados’”, añadió.

Los industriales argentinos afirman que no pueden igualar los costos de las empresas extranjeras debido a la elevada carga impositiva que enfrenta la economía formal en el país, considerada una de las más altas de América Latina.

El representante de Tenaris dijo al diario británico que al medio que la oferta final por el contrato de los gasoductos “tenía un precio que implicaba que Tenaris trabajara prácticamente con margen cero”, pero que habría permitido proteger los puestos de trabajo en su planta de la provincia de Buenos Aires, que emplea a 420 personas.

El representante de Tenaris dijo que al medio que la oferta final por el contrato de los gasoductos “tenía un precio que implicaba que Tenaris trabajara prácticamente con margen cero”

El artículo enfatizó que Rocca “en reiteradas ocasiones advirtió sobre la competencia desleal de la industria siderúrgica china y en diciembre afirmó que era estratégicamente importante para Argentina mantener capacidad ‘a lo largo de toda la cadena de suministro’ para apuntalar sus industrias energética y minera, de rápido crecimiento”.

Ante este contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) propuso aliviar la tensión y pidió que el debate avance con rapidez, centrado en la inversión y en una agenda orientada a corregir las distorsiones acumuladas durante décadas.

Fuentes de la UIA evitaron posicionarse a favor de alguna de las empresas involucradas y destacaron que se trata de un conflicto que debe resolverse entre privados, sin afectar una obra considerada estratégica.

“Lo ocurrido responde a un diferendo entre privados y debe solucionarse con rapidez y responsabilidad. Es una obra clave para Vaca Muerta, para la competitividad energética del país y para miles de empleos. No puede estar en riesgo por discusiones públicas que no aportan soluciones”, afirmaron desde la entidad.

