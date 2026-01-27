Economía

El dólar subió por tercera día consecutivo, aunque se mantiene 8% debajo del techo de las bandas

La divisa al público subió a $1.465 en el Banco Nación, y a $1.442,50 en el segmento mayorista, donde aún conserva en enero un descenso de 12,50 pesos o 0,9%

La estabilidad cambiaria de enero
La estabilidad cambiaria de enero favorece las compras de reservas del BCRA.

El dólar en el segmento formal aumentó por tercer día operativo consecutivo, con lo que redujo el margen de baja que exhibe en lo que va de enero, el primer mes con vigencia de las bandas cambiarias oficiales ajustadas por inflación.

El dólar mayorista avanzó cinco pesos o 0,4%, a $1.442,50 para la venta, máximo desde el 14 de enero. El tipo de cambio oficial mantiene en el primer mes del año un descenso de 12,50 pesos o 0,9% desde los $1.455 del 30 de diciembre último.

El Banco Central fijó para la fecha un techo para el régimen de bandas cambiarias de $1.559,78, que deja al dólar mayorista a 117,28 pesos o un 8,1% de ese límite que demarca la libre flotación de la divisa.

El dólar al público también avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.465 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.463,48 para la venta y $1.412,81 para la compra.

En tanto, el blue terminó sin variantes a $1.490, luego de haberse operado a 1.500 pesos al mediodía. El lunes había tocado un piso intradiario en los 41.480, mínimo desde el 15 de diciembre. El dólar informal mantiene en enero una baja de 40 pesos o 2,6 por ciento.

Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold, enfatizó que “aparece un flujo vendedor de dólares financieros de quienes habían acumulado divisas como cobertura y hoy las venden para hacer tasa en pesos. Por otro, también hay un componente más estructural: parte de ese stock de dólares se liquida para financiar consumo y gastos corrientes, en un contexto donde los ingresos reales siguen ajustados”.

Un reporte de Portfolio Personal Inversiones puntualizó que “el foco del mercado seguirá puesto en la capacidad del BCRA para sostener este ritmo de acumulación. Comprar más de USD 1.000 millones en menos de un mes es una señal muy positiva y explica por qué muchos inversores que estaban en modo wait and see pasaron a ‘pagar Globales, llevando el riesgo país a mínimos. Las condiciones para que esta dinámica continúe parecen favorables: el agro mantiene un ritmo de liquidación de USD 85 millones diarios en enero y las emisiones corporativas seguirían aportando un flujo de oferta, con USD 2.800 millones ya liquidados y otros USD 3.600 millones aún por ingresar (al 16 de enero) según la última presentación del BCRA".

“La combinación de menor incertidumbre política, tasas reales positivas y una economía que había quedado excesivamente dolarizada respecto del M2 (Base Monetaria) explica la fuerte caída en la compra-venta de dólares y el crecimiento de la inversión en fondos e instrumentos en pesos. No es un fenómeno puntual, sino un reacomodamiento natural de portafolios frente a un nuevo equilibrio de expectativas”, explicó Marenco.

En materia de reservas, ahora en máximos desde septiembre de 2021, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, expresó que “parte relevante de esta suba estuvo explicada por un nuevo avance del precio del oro en los mercados internacionales, activo que tiene un peso significativo en el balance de la autoridad monetaria”.

“Con este desempeño, el mercado sigue de cerca la capacidad del BCRA para sostener el actual ritmo de acumulación de divisas en las próximas semanas, en un contexto en el que la estabilidad cambiaria y la dinámica de reservas continúan siendo variables clave para las expectativas financieras”, continuó Morales.

El Banco Central informó que el 22 de enero, los depósitos en dólares en efectivo del sector privado disminuyeron USD 4 millones, para alcanzar los USD 37.982 millones, de todos modos muy cerca de su reciente récord.

