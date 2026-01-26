El dólar volvió a subir, pero mantiene la tendencia negativa en lo que va de enero

El BCRA compró casi USD 1.000 millones en enero, cerca del 10% del objetivo de acumulación de reservas para 2026.

El dólar subió por segundo día este lunes y en el Banco Nación cerró a $1.460 para la venta, con un incremento de cinco pesos o 0,3 por ciento. El billete al público tocó un máximo intradía en los 1.465 pesos.

El ascenso del dólar minorista se vinculó con la tendencia en el circuito mayorista, donde avanzó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.437,50, y con un discreto monto operado de USD 344,3 millones en el segmento de contado, aunque acorde a la estacionalidad del comercio exterior en enero.

El dólar mayorista ajustó el descenso experimentado en enero a 17,50 pesos o 1,2 por ciento.

El régimen de bandas cambiarias del Banco Central, que desde este año se amplía en función de la inflación, marcó una banda superior en $1.558,54, que dejó al tipo de cambio oficial a 121,04 pesos o un 8,4% de ese límite para la libre flotación de la divisa.

El dólar blue, que inició los negocios en baja y tocó un piso en el día en los $1.480, finalmente rebotó hacia los $1.490 dado el ascenso del dólar en el segmento oficial, para regresar a los $1.490 para la venta, con ganancia de cinco pesos o 0,4% respecto del viernes.

“El Banco Central retomó el sendero de flexibilización de restricciones cambiarias para empresas y elimina la necesidad de obtener autorización para acceder al MULC si se trata de precancelaciones de capital e intereses que cumplan ciertos requisitos“, comentaron desde Rava Bursátil.

“La fuerte demanda de cada una de las colocaciones de deuda de empresas, a las cuales próximamente volverían a sumarse las provincias, siguen colaborando a que puedan continuar en ascenso las reservas. La colocación de Ecuador, incluida la recompra de títulos más cortos, podría otorgar importantes señales respecto a que el soberano también pueda avanzar en un proceso de liability-management, importante para despejar los compromisos financieros", consideró el economista Gustavo Ber.

“El dólar mayorista se reacomoda ligeramente hasta los $1.440, extendiendo el clima de calma cambiaria y dando espacio para el BCRA pueda continuar desarrollando la estrategia de compra de divisas, incluso por ahora por encima de las expectativas originales. Los operadores ansían que dicha tranquilidad cambiaria se vaya trasladando en el tiempo en una convergencia de las tasas reales, mientras se monitorea la respuesta a partir de febrero de la demanda de dinero”, afirmó Gustavo Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, evaluó que “el escenario ratifica la denominada ‘pax cambiaria’, sostenida por un Banco Central que continúa comprando divisas y reforzando reservas. Sin embargo, la estabilidad cambiaria convive con un frente monetario todavía exigido, donde las tasas de corto plazo permanecen bajo presión”.

Como sustento de la liquidez en la plaza cambiaria, la atención sigue puesta en la colocación de deuda en los mercados internacionales. Max Capital aportó que “la Provincia de Córdoba anunció una oferta para recomprar su bono en dólares con vencimiento en 2027 (PDCAR27), mientras que en simultáneo planea emitir un nuevo bono en dólares y utilizar los fondos para financiar la operación. La oferta permanecerá abierta hasta este jueves. Córdoba sería la tercera provincia en volver a emitir tras los resultados electorales, luego de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, que colocaron bonos a fines de 2025″.

GMA Capital precisó que “el BCRA compró alrededor de USD 1.000 millones, cerca del 10% del objetivo de acumulación de reservas para 2026. La cuenta financiera fue clave: tras las elecciones, las emisiones corporativas superaron los USD 7.000 millones. Pero también ayudaron los resultados macro. En 2025, Argentina cerró por segundo año consecutivo con superávits gemelos: 1,4% del PIB en el primario, 0,2% en el financiero y USD 11.300 millones en la balanza comercial”.

“El superávit externo se sostuvo gracias a un puñado de sectores. Según el balance cambiario, entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, el agro aportó USD 35.700 millones netos, mientras energía y minería marcaron récords de exportación, con USD 14.800 millones. A contramano, la industria registró un déficit cambiario de USD 22.900 millones y el rojo de personas humanas trepó a USD 38.500 millones, reflejando la presión estructural sobre el dólar”, concluyó el informe.