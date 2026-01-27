Economía

¿Efecto derrame?: cómo impactaron Vaca Muerta y la minería en las economías de las provincias

Se registran importantes disparidades en los indicadores de las jurisdicciones mineras y petroleras, pese a la expansión de los últimos años en ambos casos

Guardar
Desde la salida de la
Desde la salida de la pandemia, Neuquén muestra un crecimiento sostenido del empleo privado formal y de la masa salarial real

El fuerte crecimiento de las exportaciones en 2025 no tuvo un impacto homogéneo en el país y expuso marcadas diferencias regionales. Mientras Neuquén logró capitalizar el boom petrolero de Vaca Muerta, en las provincias mineras el salto de las ventas al exterior no se tradujo en una mejora significativa de sus economías.

Así surge de un informe del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Aunque hay otros elementos que inciden además del desempeño de dichas actividades, la entidad observó un patrón bien marcado: desde la salida de la pandemia, Neuquén muestra un crecimiento sostenido del empleo privado formal y de la masa salarial real, con desempeños muy superiores al promedio nacional.

En cambio, en las provincias mineras, como Santa Cruz, Salta, San Juan y Jujuy; el empleo privado se mantiene estancado o en retroceso, y la masa salarial no logra exhibir avances relevantes en términos reales.

Cabe mencionar que, según el Banco Mundial, el sector minero en Argentina genera 40.000 puestos de trabajo directos, mientras que en países con una industria minera más consolidada, como Chile y Perú, la actividad emplea a más de 250.000 personas.

El sector minero en Argentina
El sector minero en Argentina genera 40.000 puestos de trabajo directos, según el Banco Mundial. REUTERS/Agustin Marcarian

Una dinámica similar aparece en los indicadores de consumo. Las ventas en supermercados, el patentamiento de autos y la actividad en centros comerciales evolucionaron de forma claramente más favorable en Neuquén y, en general, en la región patagónica.

Por el contrario, en las provincias mineras del norte y del oeste el consumo exhibe desempeños más débiles, sin una recuperación sostenida que acompañe el crecimiento de las exportaciones.

Respecto a la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, Neuquén vuelve a sobresalir con un aumento real significativo, en línea con la expansión de la actividad económica.

En Salta, la mejora resulta más moderada, mientras que en San Juan, Santa Cruz y Jujuy la recaudación muestra una dinámica mucho más acotada e incluso estancada en los últimos años.

El estudio elaborado por Jorge Day indica que hay 3 factores que explican estas brechas. En primer lugar, San Juan y Neuquén se destacan como provincias relativamente más exportadoras, mientras que el resto exhibe un bajo grado de inserción externa. En San Juan, las ventas externas representan cerca de un cuarto de su producto geográfico bruto (PGB), y en Neuquén alrededor de un sexto.

Vaca Muerta. REUTERS/Alexander Villegas/File Photo
Vaca Muerta. REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

En las demás provincias mineras, esa relación es sensiblemente menor, lo que acota el impacto macroeconómico del crecimiento exportador sobre el conjunto de la economía local.

Como segundo motivo, el salto productivo no tuvo la misma intensidad. Mientras que en los últimos 8 años la extracción de petróleo en Neuquén se multiplicó varias veces, con un incremento cercano al 400%, en las provincias mineras el crecimiento de las exportaciones fue bastante más limitado y, en general, no superó el 70%.

Esta asimetría ayuda a explicar por qué el dinamismo externo solo generó derrames económicos significativos en algunos territorios y no en otros.

Un tercer factor tiene que ver con la capacidad de cada actividad para generar encadenamientos productivos y derrames sobre la economía local. El petróleo no convencional suele activar una red amplia y sostenida de servicios e insumos —desde perforación y fractura hasta transporte, metalmecánica y obras—, además de potenciar la demanda a través del empleo y los ingresos.

La minería metalífera, en cambio, presenta encadenamientos más limitados y una mayor dependencia de proveedores externos, lo que da lugar a un patrón más cercano al de una economía de enclave: altos niveles de exportación, pero efectos relativamente acotados sobre el empleo, el consumo y la diversificación productiva.

Así, el impulso exportador de Vaca Muerta y de la minería metalífera volvió a dejar en evidencia las disparidades regionales. Mientras Neuquén logró traducir el boom en más empleo, ingresos, consumo y actividad, gracias a una mayor escala productiva, encadenamientos más intensos y mayor apertura exportadora, en la mayoría de las provincias mineras el crecimiento de las exportaciones tuvo un impacto limitado sobre el resto de la economía.

“A este cuadro se suma el rol de los precios internacionales. Mientras que varios minerales clave atraviesan un contexto favorable, el precio del petróleo muestra una tendencia más débil, lo que podría moderar el ritmo de expansión de la actividad petrolera en los próximos años”, subrayó el informe del IERAL.

“En síntesis, Vaca Muerta constituye hoy un motor regional, mientras que la minería funciona como un sector exportador relevante, pero con efectos económicos más limitados, capaces de elevar el nivel de ingresos cuando el volumen exportado alcanza una escala suficiente y se mantiene durante un período prolongado”, concluyó.

Temas Relacionados

vaca muertamineríaúltimas noticiaspetróleoexportaciones

Últimas Noticias

Por la baja del riesgo país, el Gobierno ya se podría financiar a tasas de un dígito en el mercado internacional

Se vienen nuevas emisiones locales, como el caso de Córdoba. La acumulación de reservas brutas, que ya están en USD 45.740 millones, es un factor clave que mejora la percepción de los inversores y mejora la cotización de los bonos en dólares

Por la baja del riesgo

Compras del Tesoro: en medio de la acumulación de reservas Economía apura su propia cosecha de dólares para pagarle al Fondo

El 1° de febrero el Gobierno tiene que enfrentar el pago de USD 824 millones en concepto de intereses. Ese mismo mes llega a Buenos Aires una misión del organismo para revisarle los números a Caputo

Compras del Tesoro: en medio

El crédito para el consumo se estancó a fines de 2025 por la morosidad y la caída del poder adquisitivo

Tasas, ingresos familiares y regulaciones marcaron la dinámica de los préstamos personales y tarjetas de crédito en un contexto de demanda restringida

El crédito para el consumo

Podio inesperado: cuáles son los autos 0 km que lideran las ventas en enero y qué anticipa el mercado

El sector calcula que se venderá una cifra menor a la esperada pero igualmente relevante. La muestra parcial afirma lo heterogéneo de un mercado con una pick-up, un sedán y un SUV liderando la tabla

Podio inesperado: cuáles son los

Del oro a los bonos: cómo la tensión global reconfigura inversiones y arrima a la Argentina a los mercados internacionales

La volatilidad que domina a las plazas financieras se traduce en una mejora de los activos argentinos y una baja del riesgo país, mientras se prolonga la estabilidad cambiaria en el plano local

Del oro a los bonos:
DEPORTES
Ángel Romero reveló detalles de

Ángel Romero reveló detalles de su llegada a Boca Juniors: cómo lo convenció Riquelme y el rol clave de su hermano Óscar

El TAS habilitó a los tres jugadores argentinos suspendidos por falsificar documentos: el club de Primera División que se beneficiaría

La increíble reacción del Colo Barco por el gol que le hicieron a su equipo pese al triunfo por 4-1: “Tenemos que jugar serio”

El tenis argentino retoma el calendario con acción en Sudamérica y Asia: quiénes juegan esta semana

De película: se entrenó con su nuevo equipo, pero antes de firmar contrato recibió otra oferta y se escapó de la concentración

TELESHOW
Gran Hermano Generación Dorada tiene

Gran Hermano Generación Dorada tiene fecha de estreno: cuándo será la vuelta del reality de Telefe

Yanina Latorre reveló la interna que existiría entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres con sus ex: “Para qué salen estos dos”

El almuerzo de Willem Dafoe en José Ignacio antes de su visita a la Argentina

La palabra de Sofía Gala sobre las versiones de romance con Fito Páez: “Tenemos un vínculo muy profundo”

El elogio de Natalie Portman a Dolores Fonzi que revivió un escándalo de hace 20 años con Gael García Bernal en el medio

INFOBAE AMÉRICA

Represión en Irán: el régimen

Represión en Irán: el régimen detiene a manifestantes heridos en los hospitales como parte de la represión

El grupo terrorista Hezbollah amenazó con responder a cualquier ataque contra Irán: “Elegiremos cómo actuar”

Trump y Netanyahu dijeron que la siguiente etapa del acuerdo de paz en Gaza se centra en el desarme total de Hamas

El régimen chavista liberó a un adolescente condenado a 10 años por tener imágenes contra Maduro en su teléfono

Trump dijo que elevará los aranceles a Corea del Sur por el bloqueo legislativo al acuerdo comercial