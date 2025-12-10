Economía

El Banco Mundial otorgará financiamiento por USD 2.400 millones para un proyecto minero en Salta

La Corporación Financiera Internacional (IFC) apoyará a la provincia de Salta y fortalecerá todo el ecosistema para impulsar el desarrollo del sector. Además, proyecta duplicar la cifra en los próximos dos años

El Banco Mundial financiará un proyecto de minería en Salta.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Banco Mundial, financiará con USD 2.400 millones un proyecto de minería en Salta. Se trata del mayor desembolso en la historia de la entidad. No será el único ya que se prevé duplicar ese monto en los próximos años.

Será para la minería de litio y el anuncio oficial junto a los detalles del préstamo se conocerán en las próximas semanas. La empresa involucrada combina capitales nacionales y extranjeros y ya presentó su ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes inversiones (RIGI).

La iniciativa del IFC se vincula con la estrategia de aportar sus capacidades a fin de impulsar el desarrollo minero en el país, desde la extracción a la infraestructura y la manufactura.

Fuentes del organismo aseguraron a Infobae: “En los últimos años no ha habido grandes inversiones por toda la situación macroeconómica. Desde que comenzó el gobierno de Milei hace dos años, se empezó a reactivar el interés de los inversores internacionales, lo cual ha ayudado al desarrollo de proyectos mineros”.

En el IFC aseguraron que desde que comenzó el gobierno de Milei hace dos años, se empezó a reactivar el interés de los inversores internacionales. REUTERS/Matias Baglietto

Al respecto, precisaron que estiman una cartera potencial de proyectos por USD 5.000 millones en los próximos dos a tres años.

“Los proyectos suelen demorar bastante en alcanzar la etapa de financiamiento, y ese es precisamente el punto en el que nos encontramos actualmente. Estamos a pocas semanas de poder anunciar esta financiación, que contará con la participación de otros bancos de desarrollo e instituciones financieras internacionales, y alcanzaría los USD 2.400 millones. Este sería el primero de varios proyectos en los que estamos trabajando”, detallaron.

La minería de cobre es otro de los sectores que se busca impulsar y está en la agenda de posibles futuros préstamos. Meses atrás, el IFC concretó un acuerdo de cooperación con McEwen Copper, empresa canadiense que lidera el proyecto Los Azules en San Juan, para adaptar el desarrollo del proyecto a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

La firma destacó que se trata de “un paso relevante dentro de la estrategia de financiamiento más amplia de McEwen Copper”.

Desde el IFC señalaron: “Nosotros estamos trabajando con todo el ecosistema minero, incluyendo a las provincias, la infraestructura, la energía, el transporte, la logística y la articulación con universidades”.

Desde el IFC señalaron: “Nosotros estamos trabajando con todo el ecosistema minero, incluyendo a las provincias, la infraestructura, la energía, el transporte, la logística y la articulación con universidades”. REUTERS/Lucila Sigal

En ese sentido, en un contexto de falta de mano de obra calificada, la institución firmó un acuerdo de asesoría con la Universidad Siglo 21 con el propósito de impulsar el desarrollo de talento en la actividad.

El objetivo declarado es fortalecer las competencias locales y asegurar que las comunidades puedan aprovechar las oportunidades que surgen del crecimiento.

Cabe mencionar que Argentina cuenta actualmente con proyectos en construcción y producción por un valor de USD 9.000 millones, y otros USD 20.000 millones se encuentran en etapa de factibilidad, según datos del Banco Mundial. A su vez, genera 40.000 empleos directos, mientras que los indirectos multiplican esta cifra entre tres y ocho veces.

Argentina cuenta actualmente con proyectos en construcción y producción por un valor de USD 9.000 millones. REUTERS/Lucila Sigal

Pero estas cifras son bajas en relación a los países con una industria minera más consolidada, como Chile y Perú. Allí, la actividad emplea a más de 250.000 personas.

Asimismo, el año pasado el IFC anunció junto a Central Puerto la firma de un acuerdo para avanzar en los estudios de factibilidad de la primera línea de transmisión eléctrica destinada a suministrar energía renovable a empresas mineras del noroeste.

Estos, ya avanzados, sirven para evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental, con el objetivo último de interconectar los proyectos mineros de la Puna al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

“En IFC buscamos acelerar la transición energética global y el sector privado en Argentina tiene el potencial de ser un líder en la industria”, había dicho Alfonso García Mora, vicepresidente de IFC para Europa, América Latina y el Caribe.

