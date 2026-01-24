Economía

Ranking de riesgo país: qué puesto ocupa la Argentina en América Latina y a cuánto está del primer lugar

Pese a la significativa reducción desde las elecciones legislativas, el nivel argentino se ubica por encima de la media regional. El factor clave que consolida el descenso

El riesgo país argentino se redujo más de 600 puntos desde las elecciones pero sigue estando por encima del promedio regional.

Con el buen desempeño de los bonos soberanos como telón de fondo, el riesgo país profundizó su tendencia bajista en la última semana y cedió 39 unidades hasta los 527 puntos básicos, el menor nivel en más de siete años y medio. Pese a la notoria baja registrada desde las elecciones de medio término, la Argentina todavía se encuentra lejos de los primeros puestos en el ranking regional.

El riesgo país es un índice utilizado por los mercados internacionales para medir la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones de pago. Este índice compara el rendimiento de los títulos soberanos nacionales con el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran el estándar de seguridad financiera.

Cuanto mayor es la diferencia, mayor es la percepción de inestabilidad y de posibles problemas para acceder a financiamiento en condiciones favorables. Un valor elevado implica que el país debería ofrecer tasas de interés más altas para obtener crédito en los mercados internacionales, lo que encarece el costo de la deuda y dificulta el equilibrio fiscal. En los términos actuales, la emisión de bonos soberanos argentinos tendría que realizarse a una tasa de entre 9% y 9,27% anual, un rendimiento que no seduce al equipo económico.

Ranking regional de riesgo país

  1. Uruguay: 70
  2. Chile: 87
  3. Paraguay: 112
  4. Jamaica: 125
  5. Perú: 128
  6. Guatemala: 142
  7. Costa Rica: 153
  8. Panamá: 163
  9. República Dominicana: 168
  10. Brasil: 186
  11. Honduras: 202
  12. Trinidad y Tobago: 204
  13. México: 222
  14. Colombia: 260
  15. Barbados: 276
  16. El Salvador: 304
  17. Ecuador: 454
  18. Argentina: 527
  19. Bolivia: 546
  20. Belice: 1.207
  21. Venezuela: 9.625

Pese al reciente descenso, Argentina registra un nivel que se ubica entre los valores más altos de la región. Solo Bolivia, con 546 puntos, y Belice, con 1.207, presentan cifras superiores, aunque ambos muy lejos de Venezuela, donde el indicador asciende a 9.625 enteros. El promedio regional, calculado en 291 puntos, muestra que la mayoría de los países latinoamericanos mantienen niveles de riesgo considerablemente más bajos.

Los mejores de la clase

Uruguay (70), Chile (87) y Paraguay (112) figuran entre los países con menor riesgo, seguidos por Jamaica (125), Perú (128), Costa Rica (153) y Panamá (163), todos por debajo del promedio regional. Brasil (186), Honduras (202), Trinidad y Tobago (204) y México (222) también muestran guarismos inferiores a la de Argentina, reflejando mejores condiciones de estabilidad y confianza para los inversores.

El Salvador (304), Ecuador (454), Colombia (260) y Barbados (276) presentan números intermedios, mientras que la situación de Belice y, en mucha mayor dimensión, Venezuela destaca como un caso atípico en la región, con un indicador que supera ampliamente al resto del continente. De esta manera, Argentina se sitúa a 457 unidades de Uruguay, que detenta el primer puesto del ranking regional.

Al colocar la lupa sobre lo ocurrido desde las elecciones legislativas nacionales, se observa una compresión de la variable financiera de más de 600 unidades. Desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada, el indicador elaborado por JP Morgan se redujo en cerca de 1.400 enteros. Si se toma como referencia noviembre de 2023, cuando Milei resultó electo, la baja acumulada alcanza aproximadamente 1.900 puntos.

Compra de dólares y riesgo país

Uno de los factores que permite la baja del riesgo país es el aumento de las reservas internacionales brutas del Banco Central, que alcanzaron el mayor nivel desde mediados de septiembre de 2021. A esto se suma una mayor demanda por los bonos soberanos en dólares, cuyas cotizaciones mejoraron luego del pago de amortizaciones y vencimientos realizado el 9 de enero por USD 4.200 millones.

La adquisición de divisas por parte del Banco Central tuvo impacto en los mercados financieros. A partir del inicio de estas intervenciones, el riesgo país acentuó su descenso hasta el nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Milei y desde mediados de 2018.

El BCRA ya encadenó 15 jornadas consecutivas con compra de moneda norteamericana tanto dentro como fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). En la última rueda, sumó USD 75 millones, lo que llevó el saldo acumulado semanal a 291 millones de dólares.

Desde que comenzó a comprar, a comienzos de mes, la autoridad monetaria acumula 978 millones de dólares. Las reservas brutas subieron a USD 45.561 millones, con una variación diaria de USD 162 millones, nivel que no se observaba desde septiembre de 2021.

El avance en la cotización internacional del oro también favoreció el volumen de tenencias. El BCRA posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor se aproximó a los USD 5.000 por unidad en la última jornada.

Este ciclo de compras responde, entre otros factores, a un aumento en la liquidación de exportaciones agrícolas y a la emisión de deuda por parte de empresas privadas, que ampliaron la oferta de dólares en el mercado.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la compra de divisas en 2026 podría situarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la remonetización de la economía. El titular del BCRA, Santiago Bausili, indicó que la continuidad en la acumulación de reservas estará determinada por la demanda de pesos y el ingreso de dólares al sistema.

