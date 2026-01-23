Por qué el riesgo país cayó a su nivel más bajo en los últimos siete años

Desde que Milei asumió el Gobierno e riesgo país descontó casi 1.400 puntos.

Esta semana perduró el tono positivo para los activos financieros argentinos, con ganancias para las acciones y los bonos, un descenso del riesgo país -al nivel más bajo en siete años y medio- y también el dólar a la baja, con renovadas compras de divisas a manos del Banco Central en el mercado.

Un fundamento que habilita el descenso del riesgo país es el crecimiento de las reservas internacionales brutas del Banco Central, que superaron los USD 45.000 millones por primera vez desde septiembre de 2021, a la vez que los bonos soberanos en dólares registran demanda firme y mejora de las cotizaciones tras el pago de amortización de capital y vencimientos efectuado el 9 de enero.

De este modo, el riesgo país de JP Morgan se sitúa en los 546 puntos básicos para la Argentina, un nivel mínimo desde el 22 de junio de 2018 (535 puntos). Desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación, el riesgo país descontó casi 1.400 puntos básicos. Y si se amplía la comparación a noviembre de 2023, cuando Milei ganó las elecciones presidenciales, el descenso del indicador fue de casi 1.900 puntos básicos.

La mejora de los bonos y baja del riesgo país este año se asocia a la compra de dólares que efectúa este mes el BCRA, que anota un saldo de más de USD 900 millones en enero, en conjunto con un descenso del precio del dólar, ahora debajo de los $1.430 en la plaza mayorista y unos 25 pesos por debajo de su cotización de diciembre.

Presente en el Foro de Davos, en Suiza, el presidente argentino, Javier Milei, dijo que la necesidad del país de recurrir a fondos en mercados extranjeros será menor y que espera desarrollar el mercado de capitales interno, según una entrevista con Bloomberg difundida el jueves.

Milei defendió el mecanismo de bandas cambiarias para contener la volatilidad y limitar la volatilidad de precios, al señalar que “Argentina debe transitar hacia un régimen cambiario libre pero que, por ahora, utiliza las bandas como referencia”.

Agregó que las bandas se eliminarán una vez que el exceso de liquidez haya sido absorbido por completo y la inflación doméstica converja a niveles internacionales, por lo que parece que se mantendrán vigentes por un tiempo.

“El mercado es optimista y se refleja en los precios”, dijo Ramiro Marra, analista de Bull Market Brokers.

El Banco Central estableció para su régimen de bandas cambiarias un techo de $1.553,58, que dejó al dólar mayorista a 124,08 pesos o un 8,7% de ese límite para la libre flotación, el rango más amplio desde el 14 de octubre (9,4%).

En sintonía con el riesgo país en baja se está percibiendo una recuperación en los precios de las acciones. El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recuperó el nivel de los 3 millones de puntos en pesos y los USD 2.000 medido en dólres “contado con liquidación”, para pasar a positivo en el balance de enero, tras un errático inicio del año.

El panel de acciones líderes pasó a una leve ganancia de 2% en dólares en el transcurso de enero, con lo que consiguió revertir una tendencia negativa en las primeras tres semanas del 2026.

“El sector energético, que incluye transportadoras de gas y generadoras, despierta mayor interés por su resiliencia impulsada por la situación del gas a nivel global”, remarcó Rava Bursátil.

A la economía argentina están ingresando muchos dólares, en particular por colocaciones de Obligaciones Negociables corporativas y colocaciones de bonos provinciales en el mercado internacional.

En ese marco, YPF colocó una Obligación Negociable por USD 550 millones al 8,1% en su bono con vencimiento 2034 (YM34O). “El fuerte acompañamiento de inversores locales y de fondos internacionales de real money permitió incrementar el tamaño de la emisión desde los USD 300 millones iniciales hasta USD 550 millones, a una tasa competitiva para la compañía en el contexto actual”, evaluó Juan Barros Moss, Director Advisory & Capital Markets en Balanz.