Se agravaron los problemas de deudas de las familias: la mora llegó al 8,8% en noviembre, un nuevo máximo desde 2010

La mora de las financiaciones a las familias subió a 8,8% en noviembre, el nivel más alto desde 2010, según el BCRA. (Difusión)

Los indicadores de endeudamiento de los hogares mostraron un nuevo deterioro en noviembre. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la mora de las financiaciones a las familias alcanzó el 8,8% del total de la cartera, un aumento mensual que llevó el indicador a su nivel más alto desde 2010. El avance estuvo explicado principalmente por el desempeño de los créditos destinados al consumo, en un contexto de mayores dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.

De acuerdo con el informe oficial, “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”. Este deterioro se dio en paralelo a un aumento del ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto, que se ubicó en 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Según datos oficiales, la irregularidad financiera de las familias se ubicaba en 2,6% en noviembre de 2024, lo que implica que se más que triplicó en el último año.

El documento del BCRA señaló que el incremento de la mora no se limitó al segmento de las familias. En noviembre, el indicador correspondiente a las empresas también mostró un avance y se ubicó en 2,3%, con aumentos en todos los sectores económicos relevados. No obstante, el nivel de incumplimiento entre los hogares continuó siendo significativamente más elevado que el observado en el segmento corporativo.

En este escenario, el Banco Central indicó que “el nivel de previsiones totales constituidas por el agregado del sector representó 97% de la cartera en situación irregular en noviembre”. En términos del total del crédito al sector privado, las previsiones alcanzaron el 5,1%, lo que implicó un incremento mensual de 0,5 puntos porcentuales.

El informe también vinculó la evolución de estos indicadores con cambios en el comportamiento de las entidades financieras. Según consignó, “en los dos últimos trimestres de 2025 se registró un endurecimiento de los estándares de originación crediticia, principalmente en el segmento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas”, una dinámica que el organismo describió como consistente con una respuesta prudencial frente al aumento del riesgo crediticio.

Evolución del crédito al sector privado

Más allá del deterioro en la calidad de la cartera, la actividad de intermediación financiera mostró en noviembre una expansión en términos reales. El saldo de crédito al sector privado en pesos aumentó 0,9% real entre puntas de mes y acumuló una suba interanual de 33,8% real. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el segmento comercial, que avanzó 1,6% real, mientras que las líneas con garantía real y de consumo registraron incrementos más moderados, del 0,2% real.

El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 5,2%, con un aumento mensual de 0,7 puntos porcentuales (Freepik)

Al considerar de manera conjunta las financiaciones en moneda nacional y extranjera, el saldo real de crédito al sector privado se mantuvo prácticamente estable en el mes, con una variación de 0,1%, aunque exhibió un crecimiento interanual de 45,5% real.

En el caso del financiamiento en moneda extranjera, el informe indicó que el saldo se redujo 0,5% en noviembre, medido en moneda de origen, a pesar de un crecimiento interanual de 94,3 por ciento. La caída mensual estuvo explicada mayormente por el desempeño de las prefinanciaciones a la exportación.

Menor dinámica en los créditos hipotecarios

Dentro del segmento de los hogares, el Banco Central también destacó una desaceleración en la incorporación de nuevos deudores hipotecarios. En noviembre se registraron 2.486 altas, casi la mitad de las contabilizadas en octubre. En el acumulado de los últimos doce meses, el total de nuevos deudores hipotecarios ascendió a 44.000, mientras que la cantidad total estimada de personas con este tipo de crédito se ubicó en casi 177.600, con un aumento interanual del 20,9 por ciento.

En noviembre se registraron 2.486 nuevas altas de deudores hipotecarios, casi la mitad que en octubre

Sobre este punto, el informe señaló que el desempeño de los préstamos hipotecarios se dio “en un escenario de condiciones ligeramente más restrictivas en la oferta crediticia a las familias, acompañado por una disminución en la demanda percibida por las entidades”, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Condiciones Crediticias correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Depósitos y fondeo del sistema financiero

En paralelo, el fondeo del sistema financiero continuó mostrando una dinámica positiva. En noviembre, el saldo real de los depósitos del sector privado en pesos se incrementó 2,7%, con una suba interanual de 8,1% real. El crecimiento estuvo explicado por las cuentas a la vista, especialmente las remuneradas.

En moneda extranjera, los depósitos del sector privado aumentaron 1,8% en el mes, medidos en moneda de origen, y 9,8% interanual, alcanzando “uno de los niveles más altos de los últimos 15 años”, según destacó el Banco Central. Considerando todas las monedas y sectores, el saldo real de depósitos totales creció 2,2% en noviembre y 10% interanual.