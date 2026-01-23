Economía

Se agravaron los problemas de deudas de las familias: la mora llegó al 8,8% en noviembre, un nuevo máximo desde 2010

El último informe del Banco Central mostró un nuevo deterioro en la situación financiera de los hogares, en un contexto de mayores restricciones crediticias y aumento del riesgo de incumplimiento.

Guardar
La mora de las financiaciones
La mora de las financiaciones a las familias subió a 8,8% en noviembre, el nivel más alto desde 2010, según el BCRA. (Difusión)

Los indicadores de endeudamiento de los hogares mostraron un nuevo deterioro en noviembre. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la mora de las financiaciones a las familias alcanzó el 8,8% del total de la cartera, un aumento mensual que llevó el indicador a su nivel más alto desde 2010. El avance estuvo explicado principalmente por el desempeño de los créditos destinados al consumo, en un contexto de mayores dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.

De acuerdo con el informe oficial, “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”. Este deterioro se dio en paralelo a un aumento del ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto, que se ubicó en 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Según datos oficiales, la irregularidad financiera de las familias se ubicaba en 2,6% en noviembre de 2024, lo que implica que se más que triplicó en el último año.

El documento del BCRA señaló que el incremento de la mora no se limitó al segmento de las familias. En noviembre, el indicador correspondiente a las empresas también mostró un avance y se ubicó en 2,3%, con aumentos en todos los sectores económicos relevados. No obstante, el nivel de incumplimiento entre los hogares continuó siendo significativamente más elevado que el observado en el segmento corporativo.

En este escenario, el Banco Central indicó que “el nivel de previsiones totales constituidas por el agregado del sector representó 97% de la cartera en situación irregular en noviembre”. En términos del total del crédito al sector privado, las previsiones alcanzaron el 5,1%, lo que implicó un incremento mensual de 0,5 puntos porcentuales.

El informe también vinculó la evolución de estos indicadores con cambios en el comportamiento de las entidades financieras. Según consignó, “en los dos últimos trimestres de 2025 se registró un endurecimiento de los estándares de originación crediticia, principalmente en el segmento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas”, una dinámica que el organismo describió como consistente con una respuesta prudencial frente al aumento del riesgo crediticio.

Evolución del crédito al sector privado

Más allá del deterioro en la calidad de la cartera, la actividad de intermediación financiera mostró en noviembre una expansión en términos reales. El saldo de crédito al sector privado en pesos aumentó 0,9% real entre puntas de mes y acumuló una suba interanual de 33,8% real. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el segmento comercial, que avanzó 1,6% real, mientras que las líneas con garantía real y de consumo registraron incrementos más moderados, del 0,2% real.

El ratio de irregularidad del
El ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 5,2%, con un aumento mensual de 0,7 puntos porcentuales (Freepik)

Al considerar de manera conjunta las financiaciones en moneda nacional y extranjera, el saldo real de crédito al sector privado se mantuvo prácticamente estable en el mes, con una variación de 0,1%, aunque exhibió un crecimiento interanual de 45,5% real.

En el caso del financiamiento en moneda extranjera, el informe indicó que el saldo se redujo 0,5% en noviembre, medido en moneda de origen, a pesar de un crecimiento interanual de 94,3 por ciento. La caída mensual estuvo explicada mayormente por el desempeño de las prefinanciaciones a la exportación.

Menor dinámica en los créditos hipotecarios

Dentro del segmento de los hogares, el Banco Central también destacó una desaceleración en la incorporación de nuevos deudores hipotecarios. En noviembre se registraron 2.486 altas, casi la mitad de las contabilizadas en octubre. En el acumulado de los últimos doce meses, el total de nuevos deudores hipotecarios ascendió a 44.000, mientras que la cantidad total estimada de personas con este tipo de crédito se ubicó en casi 177.600, con un aumento interanual del 20,9 por ciento.

En noviembre se registraron 2.486
En noviembre se registraron 2.486 nuevas altas de deudores hipotecarios, casi la mitad que en octubre

Sobre este punto, el informe señaló que el desempeño de los préstamos hipotecarios se dio “en un escenario de condiciones ligeramente más restrictivas en la oferta crediticia a las familias, acompañado por una disminución en la demanda percibida por las entidades”, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Condiciones Crediticias correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

Depósitos y fondeo del sistema financiero

En paralelo, el fondeo del sistema financiero continuó mostrando una dinámica positiva. En noviembre, el saldo real de los depósitos del sector privado en pesos se incrementó 2,7%, con una suba interanual de 8,1% real. El crecimiento estuvo explicado por las cuentas a la vista, especialmente las remuneradas.

En moneda extranjera, los depósitos del sector privado aumentaron 1,8% en el mes, medidos en moneda de origen, y 9,8% interanual, alcanzando “uno de los niveles más altos de los últimos 15 años”, según destacó el Banco Central. Considerando todas las monedas y sectores, el saldo real de depósitos totales creció 2,2% en noviembre y 10% interanual.

Temas Relacionados

PréstamosCréditosMorosidadDeudasÚltimas noticiasProblemas para pagarMora

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones y los bonos encadenaron la cuarta suba consecutiva y el riesgo país aceleró la baja

El S&P Merval sumó 0,9%, en los 3.093.535 puntos, mientras que los bonos en dólares avanzaron 0,7%, con un riesgo país en los 526 puntos, mínimo desde 2018. El dólar subió a $1.455 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 75 millones

Jornada financiera: las acciones y

ARBA vigila: lanzó un sistema con IA y drones para detectar construcciones no declaradas

La iniciativa busca ampliar las capacidades del organismo para detectar irregularidades que afecten el cumplimiento fiscal en la provincia de Buenos Aires

ARBA vigila: lanzó un sistema

La actividad industrial cayó 3,5% interanual en diciembre, según la UIA

En base a los primeros indicadores del sector, la entidad previó una caída anual y un crecimiento mensual durante el último mes de 2025

La actividad industrial cayó 3,5%

El Banco Central cerró la semana con compras por casi USD 300 millones y las reservas volvieron a crecer

La entidad monetaria se hizo de USD 75 millones este viernes y sumó más de USD 291 millones a lo largo de la semana, en un contexto de estabilidad cambiaria y baja del riesgo país

El Banco Central cerró la

Los salarios subieron por debajo de la inflación en noviembre y perdieron parte del terreno recuperado

En promedio, los ingresos de los trabajadores se ajustaron un 1,8%, contra un 2,5% que avanzó el IPC

Los salarios subieron por debajo
DEPORTES
“Se lleva el mundo por

“Se lleva el mundo por delante”: el gol de Lautaro Martínez en la impactante victoria del Inter ante Pisa

San Lorenzo pierde contra Lanús por la primera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El video viral entre un integrante del cuerpo técnico de Quilmes y un grupo de hinchas que volvían de bailar

Faustino Oro cortó su racha triunfal en el torneo de ajedrez en Países Bajos tras caer ante el bicampeón local

El “héroe de la toalla” de la Copa Africana habló tras el absurdo incidente en la final Marruecos-Senegal: “Fue surrealista”

TELESHOW
El polémico like de Nico

El polémico like de Nico Vázquez que encendió las redes

Elina Costantini emocionó con el video del primer cumpleaños de su hija Kahlo frente al mar

Moria Casán salió al cruce de los rumores y defendió a Cecilia Roth: “Está fascinada”

Milenka conoció el mar: el emotivo video de Marley a pura ternura junto a su hija

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef y apuntó contra la China Suárez: “Yo no tengo la culpa”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania y Rusia cerraron en

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos

Un hallazgo sobre el trigo revela cómo un hongo logra evadir sus defensas

Cómo impacta el consumo de los carbohidratos en la salud: riesgos y recomendaciones de especialistas

La gran tormenta invernal que paraliza a Estados Unidos y el vínculo con el cambio climático

Elecciones en Brasil: el gobernador de San Pablo ratificó su apoyo a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial