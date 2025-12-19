Economía

Problemas para pagar: la morosidad de las familias se triplicó y es la más alta en 15 años

La mora bancaria de los hogares trepó a 7,8% en octubre, el porcentaje más elevado desde 2010. La irregularidad del crédito a las empresas avanzó a 1,9%

Según datos del Banco Central, la mora bancaria de los hogares alcanzó el 7,8% en octubre, un porcentaje que triplica al del mismo mes del año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mora bancaria de los préstamos a los hogares en Argentina alcanzó el 7,8% en octubre de 2025, lo que implica que se triplicó en relación con el mismo mes de 2024. Este nivel, que es el más alto en los últimos 15 años, refleja un aumento en las dificultades de las familias para cumplir con sus obligaciones crediticias y se produce en un contexto de deterioro general de la calidad de cartera en el sistema financiero nacional.

Así surge del Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde se detalló que la irregularidad del crédito al sector privado subió a 4,5% de la cartera total en octubre, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El dato de mora de los hogares, que se ubicó en 7,8%, contrasta con el nivel de morosidad de los préstamos a las empresas, que fue de 1,9% en el mismo período.

Así, la morosidad de las familias más que cuadruplica la de las compañías, lo que evidencia una mayor presión sobre los hogares en el cumplimiento de sus compromisos financieros. Al mismo tiempo, la estadística se triplicó respecto al 2,5% que arrojó en octubre de 2024. En cuanto a los números de las empresas, la cifra del décimo mes de 2025 más que duplicó a la del año anterior, cuando mostró un 0,7%.

El desempeño de la calidad de cartera muestra que la exposición bruta del sistema financiero al sector privado aumentó levemente, hasta representar 43,8% del activo total. Al desagregar por tipo de deudor, los préstamos a las empresas representaron 24% del activo, mientras que el crédito destinado a las familias alcanzó 19,9%. El reporte de la autoridad monetaria advierte que las estadísticas son provisorias y pueden estar sujetos a rectificaciones.

En cuanto al contexto general del crédito, el saldo real de financiamiento al sector privado en pesos creció 0,9% en octubre, impulsado principalmente por las líneas con garantía real. El crédito total al sector privado, considerando moneda nacional y extranjera, aumentó 0,6% en el mes, con incrementos tanto en préstamos a empresas como a familias. En el segmento de los hogares, se destacó el dinamismo de los créditos hipotecarios, que subieron 4% en términos reales, y de los prendarios, con un alza de 1,7%. Por el lado de los depósitos, el saldo real del sector privado en pesos se redujo 4,5% en octubre, mientras que los depósitos en moneda extranjera aumentaron 3,2%.

La importancia de estos datos radica en el impacto que la creciente morosidad puede tener sobre la estabilidad del sistema financiero y la economía familiar. Un aumento en la mora bancaria de los hogares suele reflejar un deterioro en la capacidad de pago de las familias, lo que puede traducirse en mayores previsiones por incobrabilidad para los bancos y en una menor disposición de las entidades a otorgar nuevos créditos. El análisis presentado por el Banco Central subraya que, pese al aumento de la irregularidad, el sistema financiero mantiene previsiones que superan el saldo de créditos en situación irregular.

La morosidad empresarial se duplicó
La morosidad empresarial se duplicó en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de cobertura de riesgos, el BCRA indicó que en octubre el saldo de previsiones totales del sistema financiero representó 101% de la cartera en situación irregular, lo que implica que las entidades cuentan con reservas suficientes para cubrir la totalidad de los créditos problemáticos. Además, las previsiones totales equivalieron a 4,6% del crédito total al sector privado, mostrando un leve incremento respecto al mes anterior.

De este modo, el sistema financiero argentino cerró octubre con un nivel de previsiones que supera el monto de los créditos en situación irregular, lo que refuerza la capacidad de los bancos para absorber eventuales pérdidas derivadas del aumento de la mora, según el Informe sobre Bancos del BCRA.

