Jornada financiera: las acciones y los bonos encadenaron la cuarta suba consecutiva y el riesgo país aceleró la baja

El S&P Merval sumó 0,9%, en los 3.093.535 puntos, mientras que los bonos en dólares avanzaron 0,7%, con un riesgo país en los 526 puntos, mínimo desde 2018. El dólar subió a $1.455 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 75 millones

Los activos argentinos atravesaron una positiva semana.

Las acciones argentinas hilvanaron este viernes la cuarta suba consecutiva, mientras que la mejora de los bonos soberanos en dólares -que promediaron un alza de 0,7%- llevó al riesgo país a los 526 puntos básicos, un nivel mínimo desde junio de 2018.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,9%, en los 3.093.535 puntos. Sostuvo esta tendencia un desempeño levemente positivo en las bolsas de Nueva York, donde el índice tecnológico Nasdaq ascendió un 0,3%, en medio de la temporada de balances corporativos en la principal plaza bursátil global.

En la plaza porteña destacaron las subas de Banco Francés (+4,9%), Transener (+3,3%) e YPF (+2,5%).

Un riesgo país ahora más próximo a los 500 puntos básicos, en un piso en siete años y medio y cercano a 503 puntos del 12 de junio de 2018 acerca a la posibilidad de emitir nueva deuda soberana en los mercados internacionales este año.

“La caída del indicador refleja una mejora en la percepción de riesgo por parte de los inversores, en un contexto de mayor estabilidad financiera y mejores expectativas sobre la capacidad de pago de la deuda soberana. En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de subas, con los Globales encabezando las ganancias”, aportó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Nuestro escenario base asume una compresión moderada de spreads hacia la zona de 450 puntos básicos, lo que implicaría un potencial de suba de aquí a diciembre de 2026 de aproximadamente 13% para los bonos 2030 y 16% para los 2035, con una porción significativa de los retornos que podría materializarse de manera anticipada a medida que se consolide la acumulación de reservas”, evaluó el equipo de Adcap Grupo Financiero.

Leve suba del dólar

Tras dos ruedas en baja, el dólar finalizó con ganancias este viernes, para rebotar desde sus precios más bajos desde noviembre. El dólar mayorista subió 3,50 pesos o 0,2%, a $1.433, en ua rueda con operaciones por USD 404,3 millones en el segmento de contado.

“La divisa mayorista inició la jornada en línea con el cierre previo y se mantuvo estable durante gran parte del día, operando dentro de la banda de precios que viene sosteniendo desde hace varias ruedas, con un mercado equilibrado. Recién pasado el mediodía comenzó a observarse una mayor presión compradora, que impulsó al tipo de cambio hasta tocar máximos intradiarios en la zona de $1.435. En ese nivel apareció la oferta, generando una corrección que llevó al dólar a retroceder hacia el cierre, finalizando la rueda en $1.433 para la venta”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central estableció para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.554,82, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 121,82 pesos o un 8,5% de ese límite máximo de libre flotación.

El dólar mayorista conserva en enero una baja de 22 pesos o 1,5%, desde los $1.455 del cierre del año pasado. Esta estabilización cambiaria se produce en momentos en que el BCRA flexibilizó controles cambiarios y mantiene su postura compradora de dólares en el mercado, lo que es visto como positivo por los analistas.

En el Banco Nación el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.455 para la venta, sin variantes en el balance semanal. Mientras, el dólar blue operaba a $1.485, con una baja en el día de diez pesos (-0,7%) y de 15 pesos en la semana (-1%), para acomodarse en su piso de pecios desde el 19 de diciembre.

“El apetito por emisiones corporativas sigue muy sostenido, tal como refleja la fuerte demanda de cada una de las colocaciones de deuda de empresas en el exterior, a las cuales próximamente volverían a sumarse las provincias, aprovechando el clima financiero global. La salida a los mercados de Ecuador podría otorgar importantes señales respecto a que el soberano también pueda avanzar en el proceso de refinanciación de vencimientos en dólares, y achicar más el spread contra dicho país, toda vez que los fundamentals de Argentina son más sólidos", evaluó el economista Gustavo Ber.

“El dólar mayorista continúa estable a partir de dicha ola de emisiones corporativas, un mayor apetito por carry-trade en emergentes y señales de mayor demanda de dinero, ante lo cual el BCRA sigue avanzando en la estrategia de compra de reservas. Los operadores ansían que dicha tranquilidad cambiaria se vaya trasladando en el tiempo en una convergencia de las tasas reales que repercuta favorablemente en la actividad económica", añadió el titular del Estudio Ber.

El Banco Central absorbió otros USD 75 millones por su intervención cambiaria, para ampliar a USD 978 millones el saldo comprador en el segmento de contado en lo que va de enero.

Las reservas internacionales brutas ganaron USD 162 millones en el día, a USD 45.561 millones, un nivel máximo desde el 15 de septiembre de 2021. Contribuyó además a una mejora de los activos un nuevo avance de 1,4% para oro, a un récord de USD 4.979,70 la onza.

