El Gobierno inhabilitó otras 4 prepagas: la lista completa de las 139 empresas de salud que ya dio de baja

El Gobierno dio de baja otras 4 empresas de medicina prepaga y suman 139 las entidades que perdieron su actividad durante la actual administración. Una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud publicada hoy en el Boletín Oficial dispuso “la baja del registro provisorio otorgado” para 4 prepagas: Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones.

A estas 4 entidades, explicó la resolución, se les dictó el “rechazo de la inscripción definitiva” en el Registro correspondiente y ya no podrán funcionar. De esa forma, se suman a otras 20 dadas de baja la semana pasada en la misma condición: estaban inscriptas pero no registraban actividad.

Un total de 139 compañías han sido excluidas del registro de prepagas desde el inicio de la gestión actual, todas por carecer de actividad, según informó la Superintendencia de Servicios de Salud. Las auditorías oficiales detectaron firmas sin afiliados, sin prestaciones vigentes y sin documentación que justifique su funcionamiento, lo que llevó a la decisión de darlas de baja.

La Superintendencia argumentó que eliminar estos agentes inactivos permite obtener datos más precisos sobre el número real de prestadores y mejora el control sobre el sistema de salud. Las empresas recientemente apartadas, aseguran en el Gobierno, no contaban con beneficiarios activos ni ofrecían servicios al momento de la inspección, razón por la cual la medida no impacta en los usuarios ni en las compañías operativas.

El proceso de revisión tuvo inicio en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cuando se detectó que el registro oficial incluía numerosas entidades autorizadas que carecían de operaciones reales. Según el organismo, las bajas no afectarán a las prepagas que cumplen funciones ni a los afiliados que mantienen cobertura. Representantes del Gobierno aseguraron que la depuración del listado continuará mientras se identifiquen entidades que no cumplan con los requisitos legales para operar dentro del sistema.

El listado completo de las 139 prepagas que el Gobierno dio de baja

