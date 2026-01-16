Economía

El Gobierno dio de baja 24 prepagas: una por una, cuáles son y los motivos detrás de la medida

Con esta decisión, ya son 139 las firmas de la salud dadas de baja desde el inicio de la gestión. La decisión no afectará a los usuarios de otras empresas del sector

Guardar
La medida se enmarca en
La medida se enmarca en el reordenamiento del registro de Agentes del Seguro de Salud impulsado por el Gobierno (Freepik)

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con un nuevo paso en el reordenamiento del registro de Agentes del Seguro de Salud y oficializó el inicio del procedimiento de baja de otras 24 empresas de medicina prepaga que se encontraban inscriptas, pero no registraban actividad. La medida fue formalizada este jueves mediante la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.

Según informaron fuentes oficiales, las auditorías realizadas detectaron que se trataba de firmas sin afiliados, sin prestaciones en funcionamiento y sin documentación respaldatoria que acreditara su operatoria.

Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana. Con estas decisiones, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 en lo que va de la gestión, todas sin actividad efectiva.

Un proceso de depuración del padrón

Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo del proceso es depurar el registro y contar con un padrón actualizado de agentes que efectivamente operen dentro del sistema de salud.

Las empresas alcanzadas por la
Las empresas alcanzadas por la baja no tenían afiliados ni prestaciones en funcionamiento, según informó la Superintendencia (Andina)

El reordenamiento del padrón comenzó en los primeros meses de la actual gestión, luego de detectar que la nómina oficial incluía un número significativo de entidades que figuraban formalmente habilitadas, pero que no desarrollaban ninguna actividad real. En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de información básica exigida por la normativa vigente.

Desde el organismo aclararon que las bajas no afectan a empresas que se encuentren prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema.

Las nuevas empresas alcanzadas

El decreto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para 24 agentes del seguro de salud. A continuación, el listado de las compañías alcanzadas por la medida:

  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
  • Mutual Persona John Deere Argentina
  • Asistencia Mutual Aeronavegante
  • Instituto Médico Asistencial IMA
  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
  • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
  • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
  • Asociación Mutual Intercooperativa
  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
  • Instituto Materno Infantil S.A.
  • Empy SRL
  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  • Austral Organización Médica Integral
  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
  • IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
  • Cardio S.A.
  • Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
  • Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
  • Plan Odontológico Integral S.A.
  • Cámara de Tabaco de Misiones
La Superintendencia de Seguros de
La Superintendencia de Seguros de Salud ya dio de baja a 139 prepagas desde la asunción de Javier Milei. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin impacto sobre los afiliados

Uno de los puntos que el Gobierno buscó aclarar es que la medida no genera impacto sobre los afiliados del sistema de salud privado. Las empresas alcanzadas por las bajas no contaban con beneficiarios registrados ni brindaban prestaciones al momento de las auditorías.

En ese sentido, desde el organismo señalaron que la eliminación de agentes inactivos permite contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores y fortalece la supervisión del sistema. Al mismo tiempo, indicaron que el proceso de depuración continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con los requisitos mínimos para operar como agentes del seguro de salud.

Las auditorías incluyeron la verificación de afiliados, la revisión de documentación contable y administrativa y la constatación de la prestación efectiva de servicios médicos.

Fuentes del sector remarcaron que el reordenamiento del padrón es una condición necesaria para avanzar en otras políticas vinculadas al sistema de salud, ya que permite trabajar sobre una base depurada y actualizada. “El objetivo es contar con un registro transparente”, insistieron.

Temas Relacionados

SaludMedicina prepagaSuperintendencia de Servicios de SaludBajasDecretoÚltimas noticiasPrepagas

Últimas Noticias

El impacto que tendrán en el mercado los autos que llegaron en el barco chino: ¿va a bajar el precio de los 0 Km?

En qué modelos podría haber modificaciones luego de la llegada de estos importados al mercado local

El impacto que tendrán en

Sigue firme la demanda de inversores extranjeros por riesgo argentino, pero el Gobierno aún no logra capitalizarlo

Una empresa local colocó un deuda a 10 años con una tasa de 8,6% en el mercado internacional. Por ahora, los bonos soberanos no convergen al rendimiento de los corporativos, pero en el mercado creen que es cuestión de tiempo

Sigue firme la demanda de

Cómo es la estrategia del Banco Central para comprar dólares y acumular reservas internacionales

El BCRA apela a distintas estrategias para adquirir divisas y engrosar sus arcas en moneda extranjera. Cuánto espera comprar en 2026

Cómo es la estrategia del

Pese a la acumulación de reservas, una calificadora de riesgo advirtió sobre la sostenibilidad de la deuda argentina

Moody’s determinó las condiciones que debería cumplir la Argentina para tener un mejor perfil crediticio y enumeró los desafíos del plan económico

Pese a la acumulación de

Alerta por estafas en las vacaciones: cómo evitarlas al momento de pagar con tarjeta y QR

En plena temporada alta, crecen los riesgos de fraude al momento de pagar en bares, restaurantes y comercios turísticos. Qué prácticas son las más frecuentes y qué medidas ayudan a combatirlas

Alerta por estafas en las
DEPORTES
Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

TELESHOW
Verano Trippin llega a Prime

Verano Trippin llega a Prime Video: Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y una película sobre el fin de la adolescencia

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

La amistad entre Damián De Santo y Martín Seefeld, el secreto detrás de su éxito en la costa: “El humor salva”

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

INFOBAE AMÉRICA

Chile y Bolivia acordaron reforzar

Chile y Bolivia acordaron reforzar su cooperación bilateral tras casi medio siglo de relaciones distantes

Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán