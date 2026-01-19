Economía

El costo de la construcción subió 1,4% en diciembre y cerró 2025 con un aumento del 22,9 por ciento

El informe oficial del Indec marcó variaciones de precios en materiales, salarios y servicios públicos, con efectos sobre los componentes principales de las obras

Mano de obra, materiales y
Mano de obra, materiales y servicios impulsaron la suba, con acuerdos salariales y tarifas actualizadas

El índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires presentó en diciembre una variación mensual de 1,4%, según el relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este resultado consolidó un incremento acumulado del 22,9% en 2025. La medición abarcó la evolución de precios en materiales, mano de obra y gastos generales, y expuso el impacto de actualizaciones salariales y tarifarias sobre el sector.

El capítulo materiales registró un alza de 1,6% en comparación con el mes anterior. Entre los factores que impulsaron este incremento figuraron los nuevos valores autorizados para los insumos de obra y los ajustes en las tarifas de servicios regulados. Los principales aumentos anuales dentro de los ítems de obra correspondieron a movimiento de tierra (32,4%), carpintería de madera (29,4%), carpintería metálica y herrería (27,6%) y ascensores (31%). Albañilería tuvo una variación de 24,4%, mientras que estructura y vidrios subieron 20,5% y 19,7% respectivamente. Los rubros instalación eléctrica (22,2%), instalación de gas (18,7%), instalación sanitaria y contraincendios (16,8%), yesería (16,9%) y pintura (15,7%) también mostraron variaciones interanuales.

El componente mano de obra aumentó 1,3% en diciembre. El informe del INDEC atribuyó este comportamiento al acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que se aplicó a las distintas categorías laborales contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 a partir de diciembre de 2025. Además, se incorporó una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo, lo que incidió sobre la estructura de costos de las empresas dedicadas a nuevas construcciones.

El capítulo gastos generales también reflejó un incremento mensual de 1,3%. Este bloque incluye el ítem “Sereno”, vinculado a las mejoras salariales, junto con las tarifas de servicios públicos autorizadas por organismos reguladores nacionales. Entre las actualizaciones más relevantes figuraron las tarifas eléctricas aprobadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para las distribuidoras Edenor y Edesur, vigentes a partir de diciembre tras la revisión tarifaria integral. Además, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía autorizó nuevos valores para los consumos y conexiones de agua y cloaca, al tiempo que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso actualizaciones para todos los conceptos de conexión de gas.

El informe técnico detalló que las variaciones en los precios de los materiales estuvieron asociadas tanto a factores internos del mercado como a la dinámica de contratación y provisión local. Las revisiones salariales y los aumentos tarifarios definieron el comportamiento de los costos durante diciembre y determinaron el cierre anual del indicador.

El análisis por rubros de obra permitió observar diferencias en la magnitud de los incrementos. El mayor ajuste correspondió al rubro movimiento de tierra (32,4%), seguido por carpintería de madera (29,4%) y ascensores (31%). Otros ítems, como albañilería (24,4%), carpintería metálica y herrería (27,6%) y otros trabajos y gastos (24,1%), completaron el cuadro de subas más pronunciadas. Por su parte, los aumentos más moderados se identificaron en yesería (16,9%) y pintura (15,7%).

El seguimiento del índice del costo de la construcción mostró una aceleración de los precios en los últimos meses del año, en un contexto de revisiones contractuales y acuerdos sectoriales. La combinación de factores salariales, tarifarios y de insumos básicos influyó sobre el presupuesto de las obras nuevas en el área metropolitana, determinando ajustes escalonados en los distintos componentes.

Los datos oficiales consignaron que la incidencia de los acuerdos salariales, junto a las actualizaciones de tarifas de servicios públicos y de precios de materiales, delineó la dinámica del sector durante el cierre del año. El ICC se consolidó como una referencia central para la planificación y ejecución de proyectos, tanto públicos como privados, y para la toma de decisiones en la cadena de valor de la construcción.

El cierre de 2025 exhibió variaciones de dos dígitos en todos los ítems del índice, con comportamientos heterogéneos según el rubro. El informe del INDEC sirvió como insumo para el análisis de la evolución de precios y la definición de estrategias en el sector, especialmente en el ámbito del Gran Buenos Aires.

