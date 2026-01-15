El FMI revisará las metas con la Argentina en febrero y celebró que se estén acumulando reservas “a un ritmo acelerado”

Julie Kozack, portavoz del FMI, respondió preguntas sobre la situación económica de Argentina durante su primera conferencia de prensa del año REUTERS/Andrea Shalal

En su primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, volvió a hacer una ferviente defensa del programa económico de la Argentina y confirmó una misión de los técnicos del organismo en febrero para concretar la segunda revisión del acuerdo que tiene el organismo con el país. Además, la funcionaria destacó que el Banco Central comenzó el año con acumulación de reservas “a un ritmo acelerado”, y subrayó el impacto positivo de este proceso en la perspectiva financiera del país.

Durante su intervención, Kozack señaló que la Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas”, y resaltó los avances en los esfuerzos de estabilización económica. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, dijo, además de recordar que el país experimentó una contracción en 2024 pero que ya en 2025 mostrará un crecimiento de 4,5 por ciento.

Por otra parte, subrayó que la inflación descendió de cifras de tres dígitos en 2024 a “alrededor del 30% a fines de 2025”, el menor nivel en ocho años. Pero evitó referirse -a pesar de que se le preguntó- a la aceleración que el índice tuvo en los últimos meses, con un nivel en diciembre de 2,8%.

En lo que sí fue contundente la portavoz del organismo fue en su mirada respecto del cambio en el esquema de bandas cambiarias y la firme convicción de comenzar a acumular reservas por parte del BCRA. “Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”, enfatizó Kozack, en una semana en la que el organismo monetario lleva ocho ruedas seguidas de compras netas de divisas (USD 515 millones).

También destacó la introducción de un programa anunciado de compra de divisas por parte del Banco Central, lo que permitió que “la acumulación de reservas comenzara el año a un ritmo más rápido que lo anticipado”. Según la portavoz, las compras superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”. “El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks”, destacó la funcionaria.

Kozack confirmó que la segunda revisión del programa entre el FMI y Argentina se llevará a cabo en febrero, con la posibilidad de discutir exenciones en las metas EFE/Jalal Morchidi

Kozack también valoró la aprobación parlamentaria del presupuesto 2026, “el primero en dos años y consistente con un ancla de equilibrio fiscal general cero para Argentina”. Este dato se suma a los “esfuerzos que el Gobierno desplegó para reducir la informalidad y aumentar la flexibilidad en el mercado laboral”, añadió.

La misión y la revisión de las metas

La portavoz del organismo confirmó que la segunda revisión técnica del programa que tiene el FMI con la Argentina se realizará en algún momento de febrero y que, en ese marco, se discutirán tanto las metas como la posibilidad de otorgar exenciones. “Las discusiones sobre objetivos y exenciones tendrán lugar como parte de esa misión de revisión”, señaló Kozack. Además, la portavoz del organismo multilateral confirmó que la agenda técnica se encuentra en preparación y que se informarán los detalles cuando estén definidos.

Según repasó el economista Claudio Caprarulo ante la consulta de Infobae, “lo central de la revisión del FMI es el desembolso que queda pendiente de la segunda revisión, por aproximadamente USD1.090 millones”. “Para eso, el gobierno debería haber cumplido con las meta de los cuatro criterio de ejecución: resultado primario, acumulación de reservas netas, financiamiento del BCRA al Tesoro y deuda flotante. De las 4, la única que estuvo lejos de cumplir fue la referida a acumulación de reservas netas. De todas formas, descontamos que se hará el desembolso”, consideró el director de la consultora Analytica.

El analista justificó su afirmación al plantear que “más allá de los criterios de ejecución del programa, el Gobierno avanzo con la agenda de políticas a las que se había comprometido, como por ejemplo una mayor desregulación del mercado eléctrico y la eliminación en el presupuesto de la actualización automática de la AUH”. “A su vez, informó que cambió la política cambiaria y monetaria con el objetivo de acumular reservas. Resta ver como cumple con ese compromiso en un contexto de aceleración de la inflación”, agregó.

En cuanto a la meta fiscal, lo acordado entre el Gobierno y el FMI para el 2025 era que el superávit primario alcance al 1,3% del PBI. Se espera para este viernes el resultado de diciembre, por lo que recién mañana podrá saberse cómo quedó finalmente ese número, pero nadie duda de que esa meta se habrá cumplido.

La que seguro no se cumplió, y por mucho, fue la de acumulación de reservas. Y en este punto es donde el país pedirá un waiver (perdón), que seguramente el FMI le otorgará. En la última revisión, realizada en julio del año pasado, el FMI ya había flexibilizado su objetivo de acumulación de reservas para el Banco Central en el marco del programa por US$20.000 millones firmado en abril. El target pasó a ser de US$2600 millones negativos para finales de este año, unos US$5000 millones por debajo de la meta anterior. Sin embargo, aún así, quedó muy lejos.

El presidente Javier Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, podría verse en el Foro Económico de Davos la semana próxima, pero Kozack no confirmó la agenda

¿Se verá Milei con Georgieva en Davos?

Durante la conferencia, también se le preguntó a Kozack sobre la posibilidad de una reunión entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente Javier Milei, en el Foro Económico de Davos la semana próxima. Pero la funcionaria respondió que la agenda todavía se encuentra en proceso de definición y que cualquier información relevante será comunicada oportunamente.

En otro tramo de la rueda de prensa, la vocera del FMI fue consultada sobre la agenda de reformas de la Argentina, en particular sobre el inicio de los trabajos para modificar el sistema previsional. La pregunta apuntó a conocer la evaluación del organismo sobre el cronograma del gobierno y la capacidad política para lograr la aprobación de estas reformas. Kozack respondió que los esfuerzos tanto en el frente macroeconómico como en el de reformas alientan al organismo, pero no amplió detalles específicos sobre la reforma previsional.