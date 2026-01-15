Economía

Telecom Argentina colocó Obligaciones Negociables por USD 600 millones con una demanda institucional récord

La compañía de telecomunicaciones logró adjudicar títulos ante una demanda que triplicó el monto ofrecido, alcanzando uno de los mayores niveles de interés en emisiones corporativas argentinas desde la reapertura del mercado internacional en 2024

Personal, la marca de Telecom
La nueva emisión internacional de Obligaciones Negociables en dólares realizada por Telecom Argentina no solo consolida la posición financiera de la compañía, sino que evidencia el respaldo del mercado a su estrategia a largo plazo. En esta operación, efectuada bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores, la compañía adjudicó USD 600 millones tras recibir ofertas por USD 2.427 millones, marcando una demanda 3,3 veces superior al monto emitido.

El atractivo de la propuesta se reflejó en el fuerte interés de los inversores institucionales, quienes presentaron 174 órdenes para participar. Según la información proporcionada por Telecom Argentina, la emisión de los títulos Clase 27 se destacó al conseguir uno de los plazos más extensos en la historia de la empresa, con un vencimiento fijado para el 20 de enero de 2036.

El plazo promedio se ubicó en 9,5 años, mientras que la tasa de interés fija nominal anual se estableció en 8,50% y el rendimiento en 8,625%. Este último dato implica el rendimiento más bajo para una emisión internacional de la compañía desde 2019 y significa una compresión de 50 puntos básicos respecto de la referencia primaria ofrecida al mercado.

La relevancia del volumen alcanzado queda confirmada en el contexto más amplio del mercado de capitales argentino: la operación registró el mayor interés de inversores institucionales para una emisión corporativa del país desde la reapertura del mercado internacional en 2024.

“La operación se destacó por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de Telecom y por concentrar el mayor volumen de interés de inversores para una emisión corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024″, dijo la compañía y destacó que la operación refuerza su presencia en los mercados internacionales y demuestra la solidez de su trayectoria operativa.

Los fondos captados serán empleados principalmente para la gestión activa del perfil de deuda, con especial enfoque en la refinanciación de pasivos existentes y en mantener un nivel de apalancamiento que acompañe el plan financiero a largo plazo de la firma. De acuerdo con la empresa, entre los compromisos incluidos en este esquema figuran préstamos relacionados con la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA). Asimismo, esta liquidez facilitará el respaldo al plan de inversiones, que en 2025 alcanzó cerca de USD 2.000 millones.

La colocación se realizó a través de un procedimiento de formación de libro, con la participación de reconocidos coordinadores globales y colocadores tanto internacionales como locales. Entre las entidades involucradas se encuentran J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities, junto a Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities, Balanz Capital Valores, Latin Securities y Banco CMF.

“Esta operación refuerza el posicionamiento de Telecom Argentina en los mercados internacionales de capitales y constituye una señal clara de la confianza de los inversores en la estrategia de negocios y en la capacidad de la compañía para ejecutar su plan de largo plazo”, destacó la empresa en un comunicado.

Cambios y compra

A mediados de diciembre, la empresa anunció la integración de todos los servicios bajo la marca Personal.

Con los cambios, la marca aseguró que busca consolidar un ecosistema integral de servicios que va de la conectividad fija y móvil hasta el entretenimiento, las finanzas digitales, los hogares inteligentes y la tecnología corporativa, con la pretensión de reforzar su liderazgo regional ante la inminente ampliación de su base de usuarios y la competencia global.

La compañía, controlada por Cablevisión (Grupo Clarín) y Fintech con 40% de las acciones cada uno, mantiene el 20% restante en manos de inversores bursátiles. Telecom presta servicios completos en Argentina y Paraguay, ofrece televisión paga en Uruguay y provee soluciones digitales en Chile.

El proceso de rebranding no solo implica que la denominación comercial Personal abarque todo el portfolio de productos, sino que, de aprobarse la fusión, la emblemática marca Movistar —que Telecom deberá restituir a Telefónica— también pasaría a integrarse en la identidad Personal.

El Gobierno de Argentina comunicó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tienen el análisis de la operación de compra en sus manos, sin un pronunciamiento definitivo hasta la fecha.

