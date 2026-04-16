Guerra de neumáticos: qué marcas prefieren los consumidores y por qué las chinas perdieron terreno en lo que va del 2026

El mercado argentino de neumáticos está compuesto casi en partes iguales entre productos de marcas históricas y de las nuevas marcas chinas. (Freepik)

Tras en cimbronazo que causó el cierre de Fate a mediados de febrero, el impacto del crecimiento de las importaciones de neumáticos en el mercado se convirtió en un foco de alerta para el sector, especialmente por la llegada de más de 140 marcas asiáticas, la mayoría de capitales chinos. Pero en marzo esa tendencia se atenuó y permitió que las ganadoras fueran algunas de las marcas tradicionales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué mermó el ingreso de marcas del gigante asiático?

El fenómeno del masivo ingreso de marcas chinas, más allá de generar un problema para la producción de neumáticos en Argentina y Brasil, terminó beneficiando a los consumidores locales, que pasaron de pagar un neumático de un auto mediano unos $100.000 por unidad en enero de 2024 a pagar exactamente lo mismo hoy, más de dos años después, lo que representa una baja de precio real si se considera que en este período la inflación superó el 210%.

Desde la asunción del Gobierno actual, la importación de neumáticos tuvo dos beneficios complementarios al más importante de todos, que fue el de la apertura del comercio sin restricciones. El primero fue que se eliminó el Precio de Referencia, por el cual ningún producto podía costar menos de un valor establecido de acuerdo por los fabricantes locales. El segundo, fue la baja a lo largo de un año y medio del arancel de importación, que pasó del 35% al actual del 16%, que rige desde septiembre de 2025.

Así, las marcas chinas empezaron a llegar cada vez con mayor volumen, rompiendo el mercado de precios y generando el mencionado beneficio de una baja considerable de precios para los consumidores.

Cuando Fate cerró sus puertas, las marcas chinas estaban liderando la lista de mayores importadores de neumáticos en Argentina. (RSFotos)

Cuando Javier Madanes Quintanilla decidió cerrar Fate, las cifras conocidas más recientes eran las de importaciones de enero 2026. Ese mes, dos marcas que fabrican en China lideraron la tabla de importaciones con diferencia sobre los tradicionales. Se trató de Firemax y XBRI (capitales brasileños pero producción china), que ingresaron al mercado 29.917 y 26.802 neumáticos cada una, mientras en tercer lugar quedaban, casi empatados, Michelín, Goodyear y Khumo, en torno a las 21.000 unidades.

En la lista de los 10 importadores con mayor volumen había 5 marcas chinas, 5 regionales de empresas históricas y 1 exclusivamente brasileña con producción china. En enero se importaron 529.964 gomas para autos de pasajeros y vehículos utilitarios livianos, y 105.922 para camiones y buses, totalizando 635.886 neumáticos.

Cuando cerró febrero, la lista de importaciones creció notablemente, acaso dando la razón a Madanes Quintanilla respecto a una verdadera invasión de neumáticos importados. El total fue de 728.150 unidades, con 618.889 para autos y pickups y 109.261 correspondientes al transporte pesado.

Lo paradójico de la industrial del neumático, es que muchas marcas occidentales traen neumáticos fabricados también en China

La marca que más neumáticos importó fue otra vez una china, Duble Coin, que nacionalizó 45.784 cubiertas, dejando muy lejos al resto. Pero lo curioso fue que en segundo lugar quedó una marca europea como Continental con 36.213, y tercera la brasileña XBRI con 32.271. Entre los diez que más volumen importaron, sin embargo, solo hubo tres marcas chinas sumando a Firemax y Sentury, y quedaron en los puestos 8 y 9 de la lista, que en cambio mostró a Pirelli cuarta con 29.462 unidades, Yokohama quinta con 26.827, Dunlop sexta con 24.012 y Goodyear 23.949. Khumo quedó décima con 19.257 neumáticos.

Cambio de tendencia

Pero los números de marzo marcaron el crecimiento de la importación de neumáticos de las marcas tradicionales a nivel tal que desplazaron a las chinas de los primeros lugares. De todos modos, las importaciones generales bajaron a 507.318 en la categoría de autos particulares y a 93.991 en camiones, totalizando 601.309, es decir un 17% menos que en febrero y un 5% menos que en enero. Ocurrió lo mismo que en muchos otros sectores: los altos niveles de stocks y una demanda que no tracciona tanto volvió necesario frenar las compras al exterior.

La marca que más neumáticos importó fue Pirelli con 47.628 cubiertas, seguida por Goodyear con 45.130 unidades, Dunlop con 36.085, Continental 34.134 y recién en quinto lugar Double Coin, la primera marca china con 23.138 unidades.

En el top 10 están también Michelín (puesto 6) y Bridgestone (puesto 8), y tres chinas más como Alpus, Firemax y Wanli, lo que dejó la composición de la tabla con 6 marcas tradicionales y 4 chinas. XBRI apenas importó 8.232 neumáticos y quedó en el puesto 15, pero probablemente por el sobrestock logrado en los dos primeros meses del año.

Goodyear es la marca que más neumáticos importó en lo que va del año. REUTERS/Lim Huey Teng/File Photo

El trimestre en números

En el acumulado del primer trimestre se importaron en total 1.654.171 neumáticos para autos particulares y pickups, y la proporción por origen muestra que 1.116.197 unidades corresponden a marcas chinas y 537.974 son de otros países de origen. Así, el 67% de las importaciones son chinas y el 33% de marcas occidentales, japonesas y coreanas.

El top 10 tiene a Goodyear en primer lugar con 90.489 neumáticos, segunda está Pirelli con 87.933, Continental es tercera con 82.271, recién en cuarto lugar está Double Coin con 77.120 y quinta quedó Dunlop con 72.182. Las otras cinco marcas que completan la lista son Firemax, XBRI, Michelín, Yokohama y Aplus. Nuevamente son 6 marcas tradicionales y 4 chinas.

En total son 154 marcas las que importaron en lo que va del año, pero 117 de ellas trajeron volúmenes menores a 10.000 unidades. Aun así, si se toman las primeras 37 de la lista, las que trajeron entre 90.000 y 10.000 unidades entre enero y marzo, las proporciones no cambian tanto, ya que las marcas chinas trajeron el 60% y las tradicionales el 40 por ciento del total.

Sin embargo, en la composición del mercado, los productos que fabrican Pirelli y Bridgestone en las dos plantas argentinas que siguen produciendo permiten equilibrar esa balanza y dejarla prácticamente en el 50% entre productos de marcas chinas y de marcas tradicionales.

“Es algo razonable lo que sucedió. Las marcas chinas entraron muy fuerte y se abastecieron para competir con mucho volumen de neumáticos, por eso bajaron un poco en marzo. Pero lo que se debe resaltar es que las marcas tradicionales entendieron que el nuevo escenario también les permite importar en esas mismas condiciones y competir en el mercado. Lo que hay ahora son nuevos jugadores, pero el beneficiado es el cliente”, comentó un empresario del sector que incorporó neumáticos chinos al portafolio que vende en su cadena de gomerías en las que continúa comercializando dos marcas históricas.