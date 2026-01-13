Por qué las reservas del BCRA se mantienen en su nivel más alto en tres años pese al pago de bonos y la devolución del “swap” con EEUU

Las reservas del BCRA crecieron USD 3.603 millones en el primer tramo de 2026.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se mantienen firmes y en su nivel más alto en tres años. El lunes aumentaron en USD 372 millones, a USD 44.768 millones, muy cerca de los USD 44.781 del jueves 8, un máximo desde el 5 de enero de 2023.

Fuentes del Banco Central explicaron a Infobae que en la contabilidad contribuyeron unos USD 300 millones por la mejora de cotizaciones de activos, principalmente el oro, que subió 2,7% en el día, a un récord histórico de USD 4.622 la onza, más compras de contado del BCRA en el mercado de cambios por 55 millones de dólares.

En las últimas dos semanas las reservas del Banco central le hicieron frente a dos eventos muy exigentes: el pago de bonos soberanos en dólares y la devolución del tramo utilizado del swap con los EEUU.

El resultado fue relativamente satisfactorio para las cifras de la entidad monetaria, pues no se observó un deterioro mensurable para las reservas ¿Cómo lo consiguió?

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron la semana en USD 44.396 millones, unos USD 129 millones más que previo a la amortización de capital e intereses de Bonares y Globales por unos 4.200 millones de dólares. Además, en el tramo final de diciembre habría cancelado otros USD 2.500 millones para compensar la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios local antes de las elecciones legislativas.

Pago a Estados Unidos

El viernes, el BCRA informó que canceló totalmente todas las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado en octubre de 2025.

El BCRA había activado un tramo por USD 2.541 millones en octubre y lo canceló a fines de diciembre, luego de haber estado vigente por algo más de dos meses.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent fue quien confirmó la operación a través de un posteo en la red social “X”, donde explicó que el ESF (sigla del inglés Exchange Stabilization Fund o Fondo de Estabilización Cambiaria) actualmente “no tiene pesos”.

Max Capital precisó que “el BCRA no brindó detalles sobre el financiamiento utilizado para el repago. Sin embargo, en el balance semanal del BCRA, correspondiente a la semana del 23 de diciembre, se observa una caída en ‘Otros Pasivos’, asociada al tramo activado del swap, junto con un aumento de ‘Obligaciones con Organismos Internacionales’ por un monto similar, lo que sugiere que el swap fue cancelado usando una línea de crédito de un organismo multilateral”.

Fuente: Amílcar Collante (@AmilcarCollante)

Analistas indicaron que los fondos para pagarle a EEUU habrían provenido de una línea de financiamiento con el BIS o Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea, Suiza, una institución que nuclea a los bancos centrales y autoridades financieras para promover la cooperación y la estabilidad monetaria y financiera global.

“Sale Bessent (Swap activado por USD 2.600 millones) por crédito del BCRA con Organismos Internacionales (BIS)”, comentó por “X” Amílcar Collante, economista de Profit Consultores.

Pago de deuda soberana

En el caso del pago de vencimientos por Bonares y Globales fue diferente y su efecto en reservas tuvo distintos ingredientes. En total el desembolso del Tesoro alcanzó unos USD 4.200 millones y se efectuó en dos etapas: el jueves 8 se giraron unos USD 2.500 millones a cuentas del exterior para el pago de estos títulos con ley extranjera, mientras que el viernes 9 se completó la operación con otros USD 1.700 millones en cuentas en el sistema local, dado que los Bonares son bonos con ley argentina.

Como el mismo jueves se hizo efectivo el ingreso de unos USD 3.000 millones por el REPO (Repurchase Agreement o acuerdo de recompra) o préstamo respaldado en bonos que alcanzó el Banco Central con seis grandes bancos internacionales, tras el pago de Globales las reservas crecieron USD 541 millones en lugar de caer.

El viernes 9, con el pago de Bonares, las reservas cedieron USD 385 millones, pues de los cerca de USD 1.700 millones, unos USD 700 millones no impactaron por estar en manos de organismos públicos, mientras parte de las tenencias en cuentas privadas fueron reinvertidos y quedaron dentro del sistema, dentro de la contabilidad de reservas.

De acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el pago de capital de los Globales ascendió a USD 1.522 millones, mientras que los intereses suman USD 1.042 millones, con fecha de pago prevista para el 9 de enero. A estos compromisos se sumó el vencimiento de los Bonares, que implicó USD 1.187 millones en concepto de capital y USD 462 millones de intereses, también según la OPC.

“El Central firmó su tercer REPO en un año, logrando esta vez un monto superior a los anteriores y pactando una tasa más atractiva, de solo 400 puntos por encima de la referencia para préstamos garantizados. El único matiz desfavorable es el plazo: el financiamiento se acordó por solo un año. Aun así, con el pago ya realizado y la línea de crédito en marcha, el perfil de vencimientos en dólares muestra una nueva configuración. Estimamos que las obligaciones en dólares con privados y el FMI alcanzarán los USD 9.000 millones en lo que resta de 2026. Pero en 2027, el número escala hasta USD 23.000 millones”, detalló GMA Capital.

Además, el regreso de las compras del Banco Central también ayudaron a reforzar reservas, con un saldo neto positivo de USD 218 millones la semana pasada, a la vez que el lunes 5 se produjo el ingreso de unos USD 707 millones liquidados por las empresas adjudicatarias de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Parte de estas divisas habrían sido absorbidas “en bloque” por el Tesoro, pues dado el volumen su venta en el mercado de cambios hubiera producido una enorme volatilidad en la cotización mayorista del dólar.

Es principalmente por estos ingresos -compras del BCRA, remanente del REPO y liquidaciones privadas- que las reservas internacionales brutas aumentaron la semana pasada en 1.297 millones de dólares.

Dentro del movimiento contable del REPO, hay que subrayar que el miércoles 7 de enero, el Tesoro le compró al Banco Central USD 2.308 millones, lo que incrementó sus tenencias en moneda extranjera a USD 4.518 millones para cumplir el pago de deuda. Este movimiento fue neutro para las reservas.

“El Tesoro habría comprado los USD restantes, dado que sus depósitos en dólares aumentaron en la misma magnitud en que cayeron sus depósitos en pesos. Esta operación se realizó el mismo día en que el BCRA anunció un REPO con bancos privados, lo que hace probable que las compras de dólares se hayan efectuado directamente al BCRA. Los depósitos (del Tesoro) en pesos a esa fecha finalizaron en 3,1 billones”, consignó Max Capital.

“Desde el frente político, la atención ahora se dirige principalmente al avance de las negociaciones políticas para aprobar en el Congreso la reforma laboral. A nivel económico, más allá de monitorear la macha de la inflación y la actividad, el foco está puesto en las compras del BCRA - dentro del plan para acumular reservas - y la estrategia de financiamiento con se transitaría el año en busca de ir avanzando hacia un roll-over total de los vencimientos”, planteó el analista Gustavo Ber.

En paralelo, el dólar mayorista sigue planchado entre los $ 1.460 / $1.470 mientras el organismo monetario sigue avanzando diariamente con las compras de divisas, y los operadores buscan dilucidar el rol del Tesoro en el mercado cambiario durante esta nueva etapa. Más allá de que el objetivo de compras del BCRA resulta muy bienvenido, y se ansía que resulte sustentable, se espera conocer mayores precisiones sobre el programa financiero y la dinámica del sector externo.