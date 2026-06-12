Euforia en los mercados: los seis factores que explican la fuerte suba de las acciones y la caída del riesgo país

Los activos argentinos vivieron un día de euforia por una combinación de factores. (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

El día jugó a favor de la Argentina. Las chances de encontrar tantas noticias positivas en 24 horas siempre es muy baja, pero esta vez se dio. Estas fueron las seis razones que hicieron caer al riesgo país al nivel más bajo desde fines de abril de 2018 y desataron la euforia en la Bolsa:

Inflación de abril menor a la esperada : el 2,1% que hizo que las inversiones en pesos sean menos negativas de lo esperado. Las LECAP rindieron entre 1,7% y 1,8% efectivo mensual.

La calificación de S&P Global Raitings de “B/B”- fue decisiva para ratificar lo que antes había hecho Fitch. S&P, es la más apreciada por el mercado porque parecía difícil que adhiriera a las otras dos calificadoras en estos meses. Esto es clave para el 18 de junio cuando se reúna la mesa de Morgan Stanley Capital International (MSCI) que puede poner en revisión la actual calificación de la Argentina de “ Standalone ” (la categoría más baja) que permitiría en una próxima etapa ascenderla a “Mercado Emergente”.

La baja de la renta de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años que bajó casi 10 puntos a 4,46 por ciento.

El derrame de dólares de fondos del exterior en la región que hizo que el índice de países emergentes subiera 4,4% y el de Brasil, 3,1% tras la suba de la Bolsa de San Pablo de casi 2 por ciento.

La suspensión de ataques a Irán por parte de Donald Trump que parece haber sido más creíble que las anteriores porque los inversores observan que el presidente de Estados Unidos no quiere continuar el conflicto.

La ventaja de Keiko Fujimori en las elecciones de Perú que, si bien no es decisiva, viendo las urnas que faltan para contar del exterior, se acerca al triunfo. No fue un gran driver, pero fortalece la tendencia ideológica en la región.

El mercado inició la jornada con el impulso positivo generado por S&P, y los inversores se volcaron a los bonos soberanos, especialmente a los de mayor plazo, que registraron subas de hasta 4,1 por ciento. Este movimiento resultó determinante para que el riesgo país descendiera 60 puntos (11,9%), cerrando en 443 unidades. Así, la Argentina quedó cerca de acceder nuevamente al mercado internacional de capitales, lo que reduciría la incertidumbre ante cada vencimiento de deuda.

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Por caso, el Bono AL2030D tiene una menor tasa de retorno (7,1%) que el licitado por el Tesoro que vence en 2028 y rinde 8,5 por ciento.

Hace 48 horas nadie hubiera imaginado que en la segunda rueda de la licitación del Bonar 2028 por USD 100 millones, los inversores hubieran ofrecido por un valor efectivo de USD 1.716 millones de los que se adjudicaron USD 100 millones efectivos a una tasa de 8,31% que equivale a una tasa de retorno anual de 8,63 por ciento. Fue la oferta más elevada desde que comenzaron a licitarse el 25 de marzo pasado. Ni siquiera el que vence en 2027 tuvo esta fuerte demanda.

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El informe de Federico Fillipini (Head of Research & Strategy) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist) de Adcap Grupo Financiero destacó que “la mejora de S&P llegó antes de lo que esperábamos. A diferencia de Moodyʼs, cuya próxima ventana de revisión está condicionada por una fecha límite a mediados de julio, S&P tenía más margen para esperar, ya que su próxima revisión podía realizarse recién hacia fin de año. El hecho de que haya actuado ahora refuerza la fortaleza del impulso crediticio y sugiere que las agencias calificadoras están cada vez más dispuestas a reconocer la mejora en la liquidez de la Argentina y en la ejecución de su política económica”.

El reporte agregó que “de cara a los próximos meses, la probabilidad de una mejora por parte de Moodyʼs permanece sin cambios y sigue siendo elevada a medida que se acerca su revisión de mediados de julio. En este contexto, esperamos que la curva argentina converja rápidamente hacia la de Ecuador, especialmente después de que una segunda gran calificadora sacara al soberano de la zona de calificaciones CCC. Estimaciones preliminares sugieren que el ciclo completo de mejoras de calificación podría generar una demanda potencial de corto plazo cercana a los USD 6.000 millones, equivalente a aproximadamente el 10% del flotante de bonos Globales y Bonares en manos privadas. Por supuesto, parte de ese flujo ya fue anticipado por inversores institucionales de largo plazo, por lo que la demanda efectiva posterior al evento debería ser menor a la cifra teórica”.

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El otro dato clave fue la inflación de 2,1% en mayo. Si bien se esperaba que el índice de precios bajara, el dato fue inferior al estimado. De hecho, la cifra fue más baja que en la encuesta que hace el Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre las principales consultoras del país.

Según Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, “con el nuevo dato de inflación y un dólar que se mantiene relativamente estable, seguimos viendo valor en estrategias de carry trade (apostar a inversiones en pesos) aunque con una selección más fina de instrumentos".

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“De todos modos, creemos que el carry debe administrarse con prudencia: el principal riesgo hacia adelante pasa por un eventual salto del tipo de cambio o un cambio en las expectativas de devaluación”, sumó el analista.

En Aldazabal & Cia. creen que “hacia adelante, indicadores de alta frecuencia apuntan a una inflación dentro del rango 1,9%-2,2% para junio, mientras que la encuesta de expectativas del Banco Central apunta a 2,1%, rompiendo el piso de 2% recién en agosto. Esperamos que el dato se ubique en torno al límite inferior de lo que sugieren los indicadores de alta frecuencia, ayudado por la baja estacionalidad que presenta esta etapa del año. Para el resto del año, mantenemos nuestro view de que la desinflación continuará, aunque de manera no lineal. La inflación implícita entre la curva de tasa fija y la curva CER está en 30,4% para el año, en línea con la encuesta REM que espera 30,5% interanual”.

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Por otra parte, el dólar reflejó en sus precios el momento de la economía. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 543 millones y el Banco Central compró USD 73 millones que elevaron sus reservas en USD 57 millones a 47.615 millones de dólares.

El tipo de cambio mayorista no tuvo cambios y cerró en 1.432,50 pesos. Los dólares financieros, en cambio, bajaron en particular el contado con liquidación (CCL) que perdió $15 (1%) y cerró en 1.493 pesos. Así, perforó el piso de $1.500 en el que se encontraba desde hace cinco ruedas. El MEP tuvo una baja moderada de $3 (-0,2%) a $1.449, mientras que el blue se mantuvo en 1.450 pesos.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que en el mercado de futuros “el volumen de operaciones retrocedió a 1.161.095 contratos con ajustes levemente negativos en toda la curva. El interés abierto anotó el segundo desarme neto consecutivo (-USD 40,5 millones) con caídas en fin de mayo y junio por un total de 103 millones”.

En la Bolsa hubo euforia. El S&P Merval de las acciones líderes subió 6,34% en pesos y 6,58% en dólares por la caída del CCL. Los bancos lideraron el impulso del mercado, favorecidos por la autorización para otorgar créditos en dólares a empresas no exportadoras. Además, la suba de los bonos soberanos y de las acciones que forman parte de sus carteras fortalecerá sus próximos balances. Por esta razón, sus acciones registraron aumentos superiores al 10 por ciento.

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En el overnite, que opera en la noche hasta la apertura de los mercados, se prolongaba el optimismo de los inversores que el día anterior hicieron subir al Nasdaq 2,54% y al S&P 500, 1,75 por ciento. Los verdes de los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York alcanzaban a alrededor de 0,30 por ciento.

A la vez, el oro rebotaba más de 3% después de haber resistido el embate que lo llevó cerca de USD 4.000 por onza: cotizaba a más de 4.200 dólares. Los futuros del petróleo bajaban más de 1% y el dólar se mantenía equilibrado porque el fantasma de una futura suba de tasas sigue intacto. Este escenario se mantiene favorable para que hoy se prolongue la euforia.

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