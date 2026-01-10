Privatizaciones: las concesionarias asumieron y ya operan las represas del Comahue

La central de Alicurá será ofertada en la licitación

“Las empresas adjudicatarias del proceso de privatización asumieron hoy la toma de posesión de los complejos hidroeléctricos del Comahue —Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Con estas nuevas concesiones, el Gobierno Nacional sigue impulsando el protagonismo del sector privado en el desarrollo energético del país”, comunicó la cartera que encabeza el ministro Luis Caputo en la red X.

Además, en un comunicado, Economía aseguró que “desde este momento, y conforme al régimen transitorio establecido por la Secretaría de Energía las nuevas operadoras asumen la gestión sin interrupciones en la operación, el despacho y la comercialización de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), garantizando la continuidad plena del servicio mientras se completan los procedimientos administrativos definitivos”.

Las empresas adjuticatarias y que asumieron la posesión son:

Edison Inversiones S.A.U. (Alicurá y Cerros Colorados),

BML Inversora S.A.U. (El Chocón),

Central Puerto S.A. (Piedra del Águila).

El gobierno explicó también que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) “inició de manera simultánea las adecuaciones necesarias en programación, despacho, liquidaciones, registración y garantías, asegurando una transición ordenada y sin impactos sobre la operación del sistema eléctrico nacional”.

El comunicado del gobierno resalta en un erróneo inicial que las empresas adjudicadas “deberán realizar un rebumping (SIC) integral de las centrales”. En rigor, la palabra en inglés es revamping y se refiere a “un conjunto de obras de modernización, renovación y actualización tecnológica estimado en alrededor de USD 400 millones, destinado a extender la vida útil de los equipos, mejorar la eficiencia y elevar los estándares de seguridad operativa de los complejos hidroeléctricos. Estas inversiones forman parte de las obligaciones contractuales que deberán ejecutar en los próximos años”.

Además, Economía precisó que las concesionarias “cuentan con 30 días corridos desde la toma de posesión para completar la documentación final requerida”.

“La toma de posesión marca un hito decisivo en la reorganización y modernización del sistema hidroeléctrico del Comahue. A partir de hoy, las nuevas operadoras asumen el compromiso de garantizar una operación segura, eficiente y sostenible, fortaleciendo la seguridad energética del país y consolidando un esquema de gestión basado en reglas claras, previsibilidad e inversión de largo plazo”, dice en su párrafo final el comunicado oficial.

La privatización de las cuatro centrales hidroeléctricas fue clave, por su timing u oportunidad, para que el gobierno complete el paquete de dólares con que en la semana completó un pago de USD 4.214 millones del pago de vencimientos de capital e intereses y devolvió también los más de USD 2.500 millones que había llegado a usar el canje de monedas que el Banco Central había tenido, en octubre, con el Tesoro de los Estados Unidos.

De hecho, ayer el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, difundió también por redes sociales que la Argentina había reembolsado “rápida y completamente” el dinero que el Tesoro norteamericano le había facilitado en octubre al extenderle una línea por hasta USD 20.000 millones del “Fondo de Estabilización Cambiaria” del organismo. Esa operación, aseguró Bessent, le permitió al Tesoro norteamericano ganar “decenas de millones de dólares”.

En cuanto a la privatización de las represas del Comahue, si bien las centrales se pagaron en pesos, los adjudictarios los tuvieron vendiendo dólares que trajeron del exterior o tenían ya en sus activos. “El Banco Central estaba atento a ese ingreso de dólares”, había explicado a Infobae un funcionario del BCRA. La fecha límite para el ingreso de esos USD 700 millones fue el martes 6 de enero, Día de Reyes, aunque el día anterior, el lunes 5 de enero, una de las las concesionarias ya había transferido casi la totalidad de la parte de los fondos que le correspondía.