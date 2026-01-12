Economía

El Banco Central compró dólares por sexto día consecutivo y suma más de USD 270 millones en enero

La autoridad monetaria adquirió USD 55 millones en el mercado cambiario y las reservas internacionales subieron más de USD 370 millones en el día

El Banco Central compró más de USD 270 millones en las últimas seis ruedas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó la sexta compra de divisas consecutiva y acumula USD 273 millones desde el 5 de enero, cuando puso en marcha el plan para acumular reservas internacionales.

Según el reporte diario, la autoridad monetaria se hizo de USD 55 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Al mismo tiempo, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó USD 372 millones y cerró la jornada en USD 44.768 millones.

En tanto, el tipo de cambio mayorista avanzó a $1.467,5 con un volumen negociado por USD 434 millones. De esta manera, la entidad conducida por Santiago Bausili superó el techo de 5% diario que había fijado a comienzos de año para la compra de dólares en el mercado cambiario.

“Comienzo de año con el BCRA actuando como se le reclamaba desde hace meses siendo comprador neto de divisas. Lleva comprados USD 273 millones a un promedio de casi USD 40 millones por día. Buen ritmo para un período del año en el que generalmente la oferta de divisas no es estacionalmente muy fuerte y la demanda por turismo crece”, ponderaron desde Aurum Valores.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó como positiva las intervenciones del Central en el MLC. No obstante, los analistas destacaron que está dinámica se da “en buena medida, porque a la par ofrece cobertura al sector privado”.

“La contracara del sector privado incrementando su long en futuros y dólar link es un BCRA que incrementa su short, vendiendo futuros y títulos dólar link que tiene en cartera. En este último caso, volvió a destacarse el incremento de los volúmenes operados a fines de diciembre y comienzos de enero, particularmente en las LELINKs de enero, lo que sugiere nuevamente presencia oficial”, subrayaron.

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera. La estrategia comenzó el lunes 5 de enero con la compra de USD 21 millones, seguida por operaciones de USD 83 millones el martes 6, USD 9 millones el miércoles 7, USD 62 millones el jueves 8, USD 43 millones el viernes 9 y USD 55 millones este lunes, sumando un total de USD 273 millones en las últimas seis ruedas hábiles.

La proyección oficial estima que las compras de divisas podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. Según lo detallado por Bausili, la velocidad con la que se incrementen las reservas dependerá de la demanda de dinero y de la liquidez disponible en el mercado de cambios durante el año.

La institución señaló que, bajo un escenario de remonetización moderada, la base monetaria podría incrementarse del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026, meta alcanzable mediante compras por USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita. Si la preferencia de los agentes económicos por el peso se incrementa en un punto porcentual del PBI, la acumulación de reservas podría extenderse hasta USD 17.000 millones.

El BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual. En algunos días recientes, las adquisiciones puntuales superaron ese límite establecido.

Cabe destacar que la semana pasada el Central anunció la cancelación de la parte del swap activado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por USD 20.000 millones que habían pactado en octubre de 2025. En concreto, el gobierno de Javier Milei le devolvió unos USD 2.500 millones a la cartera económica estadounidense. Para ello, tomó un nuevo préstamo con un organismo internacional por la misma cifra. Por el momento, no trascendió cuál es la entidad que otorgó la línea de financiamiento.

Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseveró que su país ganó dinero con el swap con la Argentina: “Para reiterar, el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense".

“Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas Caputo están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso. Esperamos seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina”, agregó Bessent.

