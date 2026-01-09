Economía

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap de monedas con el Tesoro de EEUU

El Gobierno ya reembolsó “rápida y completamente” el dinero que recibió en octubre, según confirmó Scott Bessent, el titular del Tesoro estadounidense

REUTERS/Al Drago/File Photo
El gobierno argentino devolvió los fondos que había recibido en octubre en el marco del swap de monedas por USD 20.000 millones con el Tesoro de los EEUU, según anunciaron el titular de ese organismo, Scott Bessent, en su cuenta de X y también por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de un comunicado.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos”, señaló Bessent.

En la misma línea, el BCRA afirmó que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025″.

De esta forma, ambas partes confirmaron que la Argentina reintegró los USD 2.500 millones que había utilizado del acuerdo de intercambio de monedas celebrado entre ambos países.

La confirmación se conoció en el final de una semana que registró dos cuestiones trascendentes para el programa financiero. Por un lado, la Argentina consiguió cerrar un préstamo Repo con 6 bancos internacionales por USD 3.000 millones. Hoy, en base a ese acuerdo y a otras medidas, finalmente concretó la cancelación de los USD 4.235 millones con los bonistas privados por amortización de capital e intereses.

El swap, según destacó Bessent, cumplió con el propósito que había dispuesto el Congreso estadounidense que era “estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera”. Agregó que la comunidad internacional y el FMI mantienen un firme apoyo a la Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal “pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio”.

Bessent destacó que EEUU ganó dinero con el swap con la Argentina, tal como lo había anunciado cuando se concretó el acuerdo: “Para reiterar, el ESF nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense".

“Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei. El presidente Milei y el ministro de Finanzas Caputo están generando un impulso positivo, y anticipamos su continuo progreso. Esperamos seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina”, afirmó Bessent.

Noticia en desarrollo

