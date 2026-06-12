Un eslabón de la cadena de suministro global de autos se disparó 400%: qué pasará con los precios en Argentina

El costo del flete marítimo se quintuplicó en los últimos dos meses. Autopartistas y automotrices saben que habrá un aumento de costos y verán cómo lo absorben o trasladan parcialmente a precios. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

La extensión del conflicto en Medio Oriente emtre Estados Unidos e Irak, empieza a traer consecuencias en la industria automotriz y autopartista debido a un cambio de condiciones en relación con los costos de logística. Por un lado, está el aumento del petróleo, pero esa no es la única condición.

Del mismo modo que ocurrió en la Pandemia, en este momento el precio del flete aumentó casi cinco veces, lo que impactará directamente en un aumento proporcional de los productos que vienen por vía marítima.

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Sin embargo, en el rubro neumáticos, uno de los que más creció por la llegada de marcas importadas, podría darse la situación inversa con una baja de precios si el conflicto perdura mucho tiempo más. Aunque suena descabellado, hay una explicación.

“Un contenedor desde China tenía hace un mes y medio un precio de unos USD 2.100 a USD 2.300 dólares para una empresa chica o mediana, pero para una gran compañía, que trae más de 100 contenedores, el precio llegaba a bajar hasta unos USD 1.800. Hoy, el flete pasó a costar USD 9.500 para los primeros y unos USD 8.000 para estos últimos. Esto es muy preocupante, porque si con los precios anteriores representaba un 10% del costo del contenido, ahora eso se fue al 40%. En un contenedor entran aproximadamente 1.500 neumáticos de 13 y 14 pulgadas, los que más se traen desde Asia”, explicó un importador de neumáticos a Infobae.

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Los neumáticos importados duplican el volumen de ventas actual. Pero el flete aumentó un 400% por el conflicto de Medio Oriente. REUTERS/Stringer

“Una parte del aumento es por la suba del petróleo, pero no es el más importante. Lo que sucede es que cuando hay una crisis de este tipo, las empresas de logística suben los precios con esa excusa y quintuplican el flete. Los barcos que vienen de China a Argentina vienen por el Pacífico y cruzan el Canal de Panamá. No pasan por Medio Oriente, ni tienen que rodear Africa como para justificar el aumento. Lo que sucede es que las empresas navieras son las mismas y lo que pierden por un lado lo quieren ganar por otro. Y ahí lo padecemos nosotros”, dijo.

Según su punto de vista, esta situación podría generar un cambio a favor de los precios en el mercado de los neumáticos porque habrá importadores que tendrán necesidad de vender para poder pagar el sobrecosto de las próximas partidas que se importen.

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“Los grandes importadores van a asumir este costo porque tienen espalda para hacerlo. Pero esos son 8 o 10 empresas. El resto tienen que vender sí o sí porque sino no van a poder pagar los próximos contenedores", explicó.

En Argentina se venden unos 300.000 neumáticos por mes y en los últimos meses se importaron cerca de 600.000 cubiertas. Hay un stock para aguantar un tiempo a que los precios de logística bajen, pero ese stock también hay que venderlo porque de otro modo es dinero paralizado.

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En los últimos meses se importaron 600.000 neumáticos con un mercado que consume la mitad. Hay stock y necesidad de venderlo. (Freepik)

“Está pasando lo que se ve con los autos 0 km. Sobran neumáticos. Esa es una mala noticia para los importadores, pero es bueno para la gente, porque van a comprar neumáticos más baratos todavía”, finalzó.

Impacto en autopartes

Los costos de logística son hoy una preocupación seria para quienes importan mercadería de cualquier rubro, pero si se mantienen las actuales condiciones empezarán a impactar en el mercado de autopartes, tanto de las terminales como de las marcas que abastecen el mercado de reposición.

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En un encuentro de empresarios autopartistas realizado en Buenos Aires este jueves se habló especialmente del tema logístico y se llegaron a cifras similares a las mencionadas por el empresario del neumático.

“Un contenedor de China a Buenos Aires, pasó de USD 3000 a casi USD 10.000, señalaron”. Sin embargo, situaron el aumento del crudo como un factor más influyente. “El costo del petróleo incide en un 40% en el costo de fletes marítimos en este momento”, aseguraron.

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“En la pandemia pasó algo similar, pero duró casi dos años. Ahora depende del tiempo que demore el conflicto de Medio Oriente. Apenas se resuelva, el petróleo debería volver a las cifras previas a la guerra. Los barcos que están en el mar tienen el precio previo porque salieron hace 50 o 60 días. El problema va a ser el próximo embarque, porque el precio de reposición será muy alto y eso de algún modo terminará impactando en precios”, explicaron.