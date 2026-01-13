La economía argentina en 2026: por qué las noticias que llegan de EEUU mejoran el horizonte para los bonos y la deuda

La baja de las tasas de corto plazo en EEUU obliga a inversores de todo el mundo a buscar otras opciones para conseguir rendimientos altos en sus carteras (REUTERS/Brendan McDermid)

La reducción de las tasas de corto plazo en Estados Unidos obliga a inversores de todo el mundo a buscar otras opciones para conseguir rendimientos altos en sus carteras. Y esto a su vez llevaría a la búsqueda de opciones en mercados emergentes, favoreciendo a los activos considerados más riesgosos.

Según estimaron en XP Securities, un broker neoyorkino, la FED podría llevar adelante otras tres bajas de tasas en 2026. Los últimos datos económicos muestran que la inflación se mantiene bajo control, pero que al mismo tiempo la economía se está desacelerando y genera mucho menos empleo. Hoy a la mañana de conocerá el dato de inflación de diciembre y anual en Estados Unidos. Si se confirma el sendero de desaceleración de los últimos meses será clave para generar otra ola de compras de activos financieros y Argentina podría sacar provecho.

Todas estas especulaciones se producen en el medio de un escándalo que involucra a Jerome Powell, que deberá comparecer ante la Justicia norteamericana. El titular de la FED acusó directamente al presidente Donald Trump de querer entrometerse en la política monetaria de la institución. Banqueros de los Estados Unidos y colegas de todo el mundo advirtieron por el peligro del avasallamiento de la independencia de la institución por parte del Gobierno.

Pero nada de esto parece haber impactado en el ánimo de los mercados, que operaron como si nada hubiera ocurrido. En general, los inversores lo ven como parte de la campaña electoral de Trump, que también amenaza con imponer un techo de 10% anual para las tasas que pueden cobrar las tarjetas de crédito a sus clientes.

El presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la Casa Blanca, en 2017: otros tiempos (AP foto/Alex Brandon)

La tasa del Tesoro estadounidense a diez años se mantiene en niveles cercanos a 4,15% anual, prácticamente sin variaciones desde que arrancó el 2026. La expectativa es incluso que perfore el 4% con el correr de los meses, a medida que también baje la tasa de corto plazo.

Si hay tres reducciones más de tasa corta en Estados Unidos, esto implicaría que el rendimiento en letras del Tesoro americano caería a niveles cercanos al 3/3,25% anual. Esto cambia el paradigma de los últimos años, en los que fue posible conseguir rendimientos de entre 4,5% y 5% anual en dólares casi sin asumir riesgo alguno.

El escenario de tasas más bajas por delante en Estados Unidos y abundante liquidez (como viene sucediendo actualmente) es óptimo para que los bonos argentinos continúen mejorando y el riesgo país perfore los 500 puntos básicos.

Por ahora, el escenario de la deuda argentina se mantiene cauteloso y los bonos se siguen estables, aunque los inversores ya recibieron un importante pago el último viernes. La expectativa del Gobierno es que parte de esos dólares que fueron pagados sea reinvertido.

Por otra parte, los mercados siguen observando cómo evolucionan las reservas del Banco Central, que arrancó el 2026 con la fase 4 del plan monetario. La entidad viene comprando dólares diariamente en el mercado como parte de la estrategia de acumulación. Se espera que esta tendencia gane velocidad con el paso de los meses, especialmente cuando ingrese la liquidación de divisas de la cosecha gruesa en lo que se espera será una gran campaña agrícola.

La proyección del BCRA es comprar no menos de USD 10.000 millones a lo largo del año, lo que claramente jugaría a favor de la solvencia del Gobierno y ayudaría a mejorar las cotizaciones de los bonos.

Por el momento no hay planes en el equipo económico de salir a endeudarse en el mercado internacional, pero posiblemente esto se active cuando las tasas para Argentina bajen del nivel actual cercano al 10% a niveles más cercanos al 8% anual en dólares.