Economía

La economía argentina en 2026: por qué las noticias que llegan de EEUU mejoran el horizonte para los bonos y la deuda

La liquidez en Wall Street sigue siendo muy amplia, lo que debería favorecer a los países emergentes, incluyendo a la Argentina. El riesgo país se mantiene arriba de los 550 puntos básicos, mientras los inversores quieren ver el ritmo de acumulación de reservas

Guardar
La baja de las tasas
La baja de las tasas de corto plazo en EEUU obliga a inversores de todo el mundo a buscar otras opciones para conseguir rendimientos altos en sus carteras (REUTERS/Brendan McDermid)

La reducción de las tasas de corto plazo en Estados Unidos obliga a inversores de todo el mundo a buscar otras opciones para conseguir rendimientos altos en sus carteras. Y esto a su vez llevaría a la búsqueda de opciones en mercados emergentes, favoreciendo a los activos considerados más riesgosos.

Según estimaron en XP Securities, un broker neoyorkino, la FED podría llevar adelante otras tres bajas de tasas en 2026. Los últimos datos económicos muestran que la inflación se mantiene bajo control, pero que al mismo tiempo la economía se está desacelerando y genera mucho menos empleo. Hoy a la mañana de conocerá el dato de inflación de diciembre y anual en Estados Unidos. Si se confirma el sendero de desaceleración de los últimos meses será clave para generar otra ola de compras de activos financieros y Argentina podría sacar provecho.

Todas estas especulaciones se producen en el medio de un escándalo que involucra a Jerome Powell, que deberá comparecer ante la Justicia norteamericana. El titular de la FED acusó directamente al presidente Donald Trump de querer entrometerse en la política monetaria de la institución. Banqueros de los Estados Unidos y colegas de todo el mundo advirtieron por el peligro del avasallamiento de la independencia de la institución por parte del Gobierno.

Pero nada de esto parece haber impactado en el ánimo de los mercados, que operaron como si nada hubiera ocurrido. En general, los inversores lo ven como parte de la campaña electoral de Trump, que también amenaza con imponer un techo de 10% anual para las tasas que pueden cobrar las tarjetas de crédito a sus clientes.

El presidente Donald Trump y
El presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la Casa Blanca, en 2017: otros tiempos (AP foto/Alex Brandon)

La tasa del Tesoro estadounidense a diez años se mantiene en niveles cercanos a 4,15% anual, prácticamente sin variaciones desde que arrancó el 2026. La expectativa es incluso que perfore el 4% con el correr de los meses, a medida que también baje la tasa de corto plazo.

Si hay tres reducciones más de tasa corta en Estados Unidos, esto implicaría que el rendimiento en letras del Tesoro americano caería a niveles cercanos al 3/3,25% anual. Esto cambia el paradigma de los últimos años, en los que fue posible conseguir rendimientos de entre 4,5% y 5% anual en dólares casi sin asumir riesgo alguno.

El escenario de tasas más bajas por delante en Estados Unidos y abundante liquidez (como viene sucediendo actualmente) es óptimo para que los bonos argentinos continúen mejorando y el riesgo país perfore los 500 puntos básicos.

Por ahora, el escenario de la deuda argentina se mantiene cauteloso y los bonos se siguen estables, aunque los inversores ya recibieron un importante pago el último viernes. La expectativa del Gobierno es que parte de esos dólares que fueron pagados sea reinvertido.

Por otra parte, los mercados siguen observando cómo evolucionan las reservas del Banco Central, que arrancó el 2026 con la fase 4 del plan monetario. La entidad viene comprando dólares diariamente en el mercado como parte de la estrategia de acumulación. Se espera que esta tendencia gane velocidad con el paso de los meses, especialmente cuando ingrese la liquidación de divisas de la cosecha gruesa en lo que se espera será una gran campaña agrícola.

La proyección del BCRA es comprar no menos de USD 10.000 millones a lo largo del año, lo que claramente jugaría a favor de la solvencia del Gobierno y ayudaría a mejorar las cotizaciones de los bonos.

Por el momento no hay planes en el equipo económico de salir a endeudarse en el mercado internacional, pero posiblemente esto se active cuando las tasas para Argentina bajen del nivel actual cercano al 10% a niveles más cercanos al 8% anual en dólares.

Temas Relacionados

Wall StreetBonos argentinosEstados UnidosFed

Últimas Noticias

Inflación: hoy se conocerá el dato de diciembre y 2025 cerraría con la cifra más baja de los últimos 8 años

El Indec informará este martes el dato oficial del último mes del año pasado y del acumulado. Sería el número más bajo desde 2017. Qué anticiparon las principales consultoras privadas

Inflación: hoy se conocerá el

Por qué las reservas del BCRA se mantienen en su nivel más alto en tres años pese al pago de bonos y la devolución del “swap” con EEUU

Los activos de la entidad treparon a USD 44.768 millones, a pesar de los compromisos de deuda por más de USD 4.200 millones y la cancelación de la parte activada del intercambio de monedas con Estados Unidos

Por qué las reservas del

Ante los vencimientos de deuda en pesos, cuál es el instrumento que se perfila como la “inversión del verano”

En medio de las fluctuaciones de las tasas de interés, el Tesoro enfrenta compromisos en moneda nacional por más de $9,5 billones el próximo miércoles. La mirada de los analistas

Ante los vencimientos de deuda

Cuáles son los 10 autos 0 km más baratos del mercado en enero de 2026

Las automotrices introdujeron subas por debajo de la inflación esperada durante el primer mes del año a fin de potenciar las ventas

Cuáles son los 10 autos

Las acciones de empresas argentinas pagaron dividendos récord en 2025: cuáles fueron las firmas que más dinero repartieron

Las compañías listadas en ByMA distribuyeron USD 2.357 millones a lo largo de 2025, lo que implica un salto del 37% interanual

Las acciones de empresas argentinas
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’ de la vida que es totalmente terrorífica”

Cómo la IA permitió hallar una pintura gótica del siglo XV desaparecida

¿Pueden los monos pintar arte abstracto como los humanos?

Estaba fascinado por el nazi de la escuela; terminó muerto

Trump y Petro, ¿qué puede pasar?