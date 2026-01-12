Neuquén suma inversión internacional para ampliar uno de sus parques solares clave

El parque solar de Cutral Co se consolida como referencia en la generación de energía limpia y en el desarrollo tecnológico de la región (Kaizen Energy)

En la última década, la Argentina experimentó un crecimiento sostenido en el desarrollo de energías limpias. El impulso a proyectos solares y eólicos cobró protagonismo tanto en zonas urbanas como en regiones de alto potencial energético. La provincia de Neuquén, por su ubicación y condiciones técnicas, se posicionó como uno de los focos de atracción para nuevas inversiones en infraestructura sustentable.

A medida que aumenta la demanda eléctrica y el interés por alternativas más amigables con el ambiente, se abren oportunidades para actores internacionales que buscan expandir su alcance en el país. En este contexto, la llegada de iniciativas ayuda a diversificar la matriz energética, sumando tecnología y experiencia global al desarrollo local.

El plan para ampliar la capacidad solar en Cutral Co

Recientemente, la compañía de origen paraguayo Kaizen Energy, formalizó un acuerdo clave con la Municipalidad de Cutral Co, en Neuquen. El acto, que se concretó mediante la firma de un acta de compromiso, sienta las bases para la ampliación del Parque Solar Fotovoltaico de dicha ciudad.

El objetivo es incrementar la capacidad instalada del complejo hasta 30 megavatios, una cifra que representa un salto significativo frente a los 3,1 MW actualmente operativos en la ciudad.

La elección de Cutral Co y la provincia de Neuquén para este tipo de desarrollos no es casual. La región cuenta con condiciones técnicas y regulatorias favorables, así como con una infraestructura en crecimiento que facilita el arribo de inversiones extranjeras.

Las condiciones técnicas y regulatorias de la región favorecen el crecimiento de proyectos solares innovadores en la Argentina (Kaizen Energy)

El proyecto se enmarca bajo la modalidad de iniciativa privada y cuenta con avales tanto de CAMMESA como del Estado Nacional. Esta etapa inicial habilita los procesos administrativos y técnicos necesarios para avanzar, marcando el punto de partida para una obra de gran impacto en la región.

Kaizen Energy y su apuesta regional

La decisión de la energética paraguaya de invertir en la Argentina se inscribe en una estrategia de internacionalización que apunta a llevar capital, tecnología y conocimiento paraguayo a mercados con alto potencial de crecimiento. Este movimiento representa el primer proyecto internacional de la compañía, lo que implica un hito relevante en su historia corporativa y en la presencia de empresas paraguayas en el sector energético regional.

“Vimos la trayectoria y el buen trabajo que realiza el Municipio de Cutral Co. Treinta megas no es poco para la Argentina ni para el mundo. Va a dar mucho que hablar y será muy beneficioso para los ciudadanos de Cutral Co”, expresó Claudio Escobar, CEO de Kaizen Energy.

Impacto local y visión a futuro

El proyecto de ampliación del parque solar promete fortalecer la infraestructura energética de la zona. Además de incrementar la oferta eléctrica disponible para el mercado eléctrico mayorista, la iniciativa podría generar nuevas oportunidades económicas y profesionales para los habitantes locales.

El desembarco de tecnología y know-how internacional suma valor a la cadena de producción local y contribuye a la transición hacia fuentes más sustentables. Por otra parte, la favorable normativa y el clima de negocios en Neuquén facilitaron la concreción de la inversión y el avance de las autorizaciones necesarias.

El desarrollo de energías renovables en Neuquén impulsa la llegada de inversiones extranjeras al sector sola (Kaizen Energy)

La Argentina y el desafío de la transición energética

La incorporación de proyectos solares de gran magnitud marca un paso adelante en la senda hacia una matriz eléctrica más diversificada y menos dependiente de combustibles fósiles.

Al mismo tiempo, la iniciativa de ampliar el parque solar en Cutral Co consolida la apuesta de la Argentina por fuentes limpias, en línea con los compromisos globales asumidos en materia ambiental. El desarrollo de este tipo de infraestructura resulta clave para afrontar los desafíos de la demanda futura y para asegurar el acceso a energía confiable, competitiva y sostenible.

La combinación de inversión internacional, tecnología y trabajo conjunto con las autoridades locales abre nuevas perspectivas para el crecimiento del sector y para la consolidación de la región como polo de energías limpias.