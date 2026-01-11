En 2025 se rompió el récord histórico de venta de autos usados en la Argentina: qué modelos lideraron el mercado

Formosa, Santiago del Estero y Neuquén lideraron el crecimiento de las ventas de usados por provincia durante 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de autos usados cerró 2025 con un volumen de operaciones sin precedentes en la Argentina. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el año se comercializaron 1.887.024 vehículos, lo que marcó un récord histórico para el sector. La cifra superó en un 8,12% el nivel alcanzado en 2024, cuando se habían vendido 1.745.335 unidades, y dejó atrás la marca previa de 2013, que había sido de 1.855.032 vehículos.

De esta manera, 2025 se convirtió en el año con mayor cantidad de transferencias de autos usados desde que existen registros del sector, en un contexto de fuerte actividad a lo largo de gran parte del año y con una dinámica que mostró variaciones entre meses, pero que terminó consolidando un volumen total inédito.

Desde la entidad sectorial destacaron el desempeño general del mercado y el impacto que tuvo la evolución de las variables económicas sobre la actividad. “El 2025 mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”, señaló Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor.

Diciembre cerró con más de 150 mil operaciones

En el último mes del año se vendieron 151.994 vehículos usados en todo el país. Si bien esa cifra representó una baja del 5,32% en comparación con diciembre de 2024, cuando se habían registrado 160.539 operaciones, mostró una recuperación frente al mes inmediato anterior.

En relación con noviembre de 2025, período en el que se comercializaron 132.089 unidades, el mercado de diciembre exhibió una suba del 15,07%, de acuerdo con los datos de la CCA. Este comportamiento mensual permitió cerrar el año con un nivel de actividad elevado, pese a la desaceleración interanual registrada en el último tramo.

El ranking de ventas

En cuanto a los modelos más elegidos por los compradores, el Volkswagen Gol volvió a consolidarse como el auto usado más vendido del país. A lo largo de 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo, que mantuvo su liderazgo histórico dentro del mercado de usados.

El ranking anual elaborado por la CCA mostró una fuerte presencia de vehículos compactos y pickups. En el segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux, con 74.097 unidades vendidas en el año, seguida por el Chevrolet Corsa y Classic, que alcanzó 55.501 operaciones.

Más atrás aparecieron la Volkswagen Amarok, con 50.957 unidades, y la Ford Ranger, con 50.552 vehículos comercializados durante 2025. Completaron los diez primeros puestos la Ford EcoSport (39.401), el Toyota Corolla (38.205), el Peugeot 208 (38.079), el Fiat Palio (35.938) y el Ford Ka (33.516).

Desempeño dispar por provincias

El informe de la Cámara del Comercio Automotor también mostró diferencias relevantes en la evolución de las ventas según las distintas jurisdicciones del país durante el período enero-diciembre. Varias provincias registraron incrementos por encima del promedio nacional.

Formosa encabezó el listado con un crecimiento del 29,68%, seguida por Santiago del Estero (25,24%) y Neuquén (23,73%). También se destacaron Jujuy (17,12%), Catamarca (17,11%), La Rioja (16,19%), Salta (15,99%) y Chubut (15,79%).

Otras provincias que mostraron aumentos de dos dígitos fueron Río Negro (14,31%), Chaco (13,30%), Corrientes (12,47%) y Tucumán (11,89%).

En el tramo inferior del ranking aparecieron La Pampa (6,74%), Santa Fe (6,50%), la provincia de Buenos Aires (6,39%) y CABA (3,19%). Tierra del Fuego, por su parte, mostró un incremento del 2,84% en el período.

Expectativas y desafíos

Desde la CCA señalaron que el próximo año presentará nuevos desafíos para el sector. En ese sentido, Príncipe sostuvo: “El 2026 nos enfrenta a desafíos. Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades”.

El presidente de la entidad también hizo referencia al proceso de actualización tecnológica dentro del sector. “Estamos actualizando a nuestro sector de todo el país, de herramientas tecnológicas actualizadas tendientes al mejoramiento de la comercialización de los stocks y a la interacción dentro de un sistema tecnológico eficaz”, indicó.

Finalmente, agregó que “el desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público a la compra de un auto usado y por ende del crecimiento en el volumen de ventas por parte de las agencias de Argentina”, y concluyó: “En cuanto a expectativas, debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia sobre cómo evolucionarán las ventas durante este año”.