Una nueva marca de autos llegará este año y promete una tecnología inédita en Argentina

Los dos SUV Leapmotor se exhiben en el stand de Stellantis en la Costa Atlántica

Hasta hace algunos años, hablar de un auto híbrido era algo asimilable con una nave espacial. Posiblemente se deba a que Toyota, el fabricante pionero de esta tecnología a fines del siglo XX, apeló a un diseño completamente disruptivo y futurista en su primer modelo híbrido, el Prius.

Hoy, 25 años después, sucede exactamente lo contrario. El Prius de nueva generación es un sedán de formas convencionales y Toyota decidió ya no colocar su logo sobre un fondo azul, asociado a la electricidad, como lo hizo hasta 2024. Desde ahora, todos los nuevos modelos híbridos tendrán la clásica “T” formada por óvalos con el mismo fondo negro o transparente según sea la aplicación. El mensaje es claro: los autos híbridos son lo más normal del mundo.

Pero del mismo modo que se dio esa evolución y ahora esa tecnología fue adoptada masivamente como el mejor camino hacia la movilidad sustentable después de 2050, el avance en el desarrollo de las baterías de litio y en reducir las emisiones contaminantes de los motores de combustión interna siguen generando nuevos desarrollos al alcance de la mano de más usuarios.

El interior del Leapmotor C10, el SUV mediano que llegará a Argentina este año

Ya no se trata solo de autos híbridos autorecargables (HEV), microhíbridos (PHEV), híbridos enchufables (PHEV) y autos 100% eléctricos (BEV). Ahora hay que acostumbrarse a un nuevo formato y a su correspondiente sigla: los vehículos eléctricos de rango extendido (REEV), que ya están entrando al mercado argentino gracias al cupo de autos híbridos y eléctricos exentos del pago de arancel común Mercosur de importación extrazona del 35%.

Los trae Stellantis Argentina, pero no son vehículos de ninguna de sus marcas tradicionales como Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Jeep o Ram, sino de Leapmotor, una marca de origen chino de la cual el grupo empresario liderado por el italiano Antonio Filosa adquirió a fines de 2023 los derechos de comercialización y producción fuera de China.

Este miércoles, en un evento que forma parte del calendario de acciones promocionales del verano de las empresas automotrices en la Costa Atlántica, Stellantis exhibió por primera vez dos modelos de Leapmotor, que serán lanzados al mercado argentino a mediados de este año, cuyo principal atributo es el de ser propulsados por tecnología REEV.

El C10 fue presentado en el Salón del Automóvil de Múnich en septiembre de 2025. En Europa se vende en 40.000 euros

Se trata de dos SUV, uno del segmento C y otro del superior, el segmento D, cuya denominación, algo confusa es Leapmotor B10 para el primero y el Leapmotor C10 para el segundo. Un SUV Mediano que competirá en la categoría de Toyota Corolla Cross, Ford Territory o Volkswagen Taos, y un SUV Grande que enfrentará a por ejemplo, al nuevo Renault Koleos.

“Leapmotor no es una marca más que llega a la Argentina. Es una marca que cuenta con el respaldo de los más de 100 años de experiencia que tienen las marcas de Stellantis en nuestro país”, dijo Valere Lourme, Brand de Leapmotor Argentina dentro de Stellantis durante la presentación de ambos modelos.

Cómo funciona un auto REEV

El sistema de propulsión REEV que equipará al C10, el primero de los dos SUV que se lanzará a la venta, consta de un motor eléctrico de 215 CV, una batería de litio de 28,4 kWh, de proporciones similares a las de un híbrido enchufable, y un motor térmico naftero de 1.5 litros estacionario, es decir que no moverá las ruedas del vehículo sino que actuará como un generador de energía para cargar la batería.

Así, el auto tendrá propulsión únicamente eléctrica sobre las ruedas, lo que genera que se lo denomine como un vehículo eléctrico y no un híbrido, incluso a pesar de tener un motor a gasolina en su interior y un tubo de escape en la parte posterior.

Lo interesante de este sistema de Leapmotor es que esa batería no sólo se alimenta de la generación de energía del motor de combustión y los sistemas de frenado regenerativo de todos los vehículos eléctricos o híbridos, sino que también se puede enchufar a la red eléctrica, tanto en corriente alterna (CA) como corriente continua (CC), lo que permite extender su autonomía a más de 1.000 km cuando ambos sistemas están en funcionamiento y tener hasta 150 km de autonomía 100% eléctrica.

El sistema motriz REEV de Leapmotor permite alcanzar una autonomía de más de 1.000 km con propulsión únicamente eléctrica

Fabricación en Brasil

En el mismo anuncio de Stellantis, se informó también que este año comenzará la fabricación de Leapmotor en la planta de Pernambuco, Brasil, la misma en la que se fabrican en la actualidad los Jeep Renegade, Compass y Commander, además de las pick-up compactas Fiat Toro y Ram Rampage.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina dijo que con esta decisión y la inversión que implica, “quedamos protegidos ante cualquier cambio en las reglas del mercado, asegurando la provisión de unidades para toda la región”.

No se explicó la integración de partes locales o regionales que tendrá esa producción, un tema de preocupación de las terminales brasileñas ante la llegada de BYD y un esquema industrial de SKD (productos semi terminados que sólo se ensamblan), aunque para poder ser exportados a Argentina deben tener una cuota mínima que establece la reglamentación del Mercosur.

El directivo complementó la información referida a Leapmotor anunciando que aprovecharán la red de concesionarios de las marcas de Stellantis distribuidas en todo el país para contar con un punto de atención en cada provincia desde el primer día de comercialización de esta nueva marca en el país.”