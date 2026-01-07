El Gobierno canjeó una letra atada al dólar para alargar el plazo de los vencimientos y facilitar la renovación de deuda

Economía logró estirar el vencimiento de parte de una letra atada al dólar que vencía el próximo 16 de enero. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Ministerio de Economía realizó un canje de una letra atada al dólar y logró extender parte de los vencimientos del instrumento del 16 al 30 de enero. Así, el equipo económico procura reducir la incertidumbre respecto a la renovación de los títulos vinculados las variaciones del tipo de cambio oficial mayorista.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de $3,417 billones habiendo recibido ofertas por un total de $3,678 billones. Esto significa una aceptación de 64,19% sobre el total de VNO en circulación”, indicaron desde Economía.

En concreto, la operación consistió en una conversión de la LELINK con vencimiento 16 de enero de 2026 (D16E6). ¿La idea? Correr la fecha de expiración de la letra hasta finales de mes y, a la vez, reducir la incertidumbre de los inversores.

En tal sentido, Finanzas remarcó que con este mecanismo “se puso en funcionamiento un mecanismo para facilitar a los inversores la reinversión en instrumentos dólar-link, eliminando el riesgo de fijación de tipo de cambio previo a las licitaciones regulares”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Finanzas, Alejandro Lew.

Por su parte, Felipe Núñez, director del BICE e integrante del equipo económico, planteó que “se alcanzó el objetivo de alargar el plazo de los vencimientos a tasas de mercado y sin la incertidumbre que trae aparejada el descalce entre el tipo de cambio al momento de la licitación y el tipo de cambio al momento de la liquidación por parte de los inversores que desean sostener estos instrumentos de cobertura”.

A mediados de mes vencían unos $6,073 billones de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense y con cupón cero, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La idea de Economía era poder refinanciar parte de esos pesos mediante la subasta de este miércoles.

Desde el Palacio de Hacienda habían señalado que el objetivo de esta licitación fuera de cronograma era que el financiamiento de los instrumentos de cobertura cambiaria se efectúen “con menor incertidumbre“, en referencia a la colocación de letras y bonos vinculados a la evolución del dólar.

Más allá de los vencimientos de los Bonares y Globales del próximo viernes por más de USD 4.200 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá afrontar un desafío adicional relacionado con los compromisos de deuda en pesos. Durante los primeros meses de 2026, el Estado nacional tendrá que hacer frente a pagos en moneda local por más de $70 billones, mientras que los recursos disponibles del Tesoro Nacional en pesos presentan restricciones.

Economía enfrenta vencimientos por más de $70 billones en los primeros meses de 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas

“Entre enero y marzo hay vencimientos con privados aproximadamente de $72 billones; después, abril y junio, cercanos a $20 billones cada uno, pero mayo es menor (unos $8 billones). Todo asumiendo que el BCRA no operó en el mercado secundario con los títulos canjeados en otras ocasiones”, calculó la economista de LCG, Florencia Iragui.

Después del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre de 2025, el equipo económico comenzó a desandar el sendero de la política de restricción monetaria. En la licitación posterior a la victoria, liberó cerca de $5 billones a un mercado dominado por la falta de liquidez, lo que provocó una baja en las tasas de interés en las semanas posteriores.

Sin embargo, esa tendencia no continuó en las siguientes subastas por el alto volumen de vencimientos y los bajos depósitos del Tesoro en el Banco Central, por lo que los hacedores de política económica optaron por refinanciar los compromisos. “Los vencimientos son grandes, pero lo van a rollear, van a ofrecer de todo como en las últimas licitaciones y buscar estirar la duración”, comentó una fuente del sector financiero.

El principal interrogante es si el Ministerio de Economía logrará, a través del refinanciamiento, mantener la estabilidad de las tasas, un factor clave para la reactivación de la economía. Aunque en septiembre no se ingresó en recesión técnica, en octubre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja del 0,4%, y los primeros datos de noviembre no muestran señales de recuperación.