El duro descargo de Lola Latorre tras los dichos de Cinthia Fernández: “Ella intenta involucrarme en situaciones ajenas”

Cinthia Fernández utilizó sus redes para hablar de los comentarios que recibe y sugirió que Lola Latorre participe en el caso Ángel como abogada ad honorem

El conflicto mediático entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández sumó un nuevo y resonante capítulo, pero esta vez con una protagonista inesperada: Lola Latorre. La joven, recientemente recibida de abogada, decidió romper el silencio y publicar un extenso descargo en sus redes sociales luego de quedar en el centro de la polémica por los dichos de la modelo en el marco del caso de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia.

Con un mensaje claro, contundente y alejado del tono mediático que caracteriza a sus mayores, Lola eligió marcar su postura y, sobre todo, poner límites. “Me parece importante aclarar algo, con el respeto que amerita un caso tan delicado como el de Ángel”, comienza el texto que compartió, en el que dejó en evidencia su incomodidad por haber sido involucrada en una situación que, según remarcó, no le corresponde.

La polémica se desató luego de que Cinthia Fernández sugiriera públicamente que Lola podría colaborar “ad honorem” en la causa, apelando a su reciente título de abogada como una oportunidad de aprendizaje. Lejos de pasar inadvertido, el comentario generó una fuerte reacción de Yanina Latorre, quien salió a defender a su hija con duras declaraciones. Sin embargo, ahora fue la propia Lola quien decidió hablar y dar su versión.

El descargo de Lola Latorre tras las críticas de Cinthia Fernández (Instagram)

En su descargo, la joven fue categórica al aclarar que no tiene ningún vínculo con la causa ni se pronunció públicamente al respecto. “A raíz de los dichos de Cinthia Fernández, me veo en la necesidad de aclarar que no tengo absolutamente nada que ver ni me pronuncié públicamente sobre este caso”, expresó, dejando en claro que su nombre fue utilizado sin fundamento.

Además, apuntó contra la exposición mediática que se generó a partir de esta situación. “No es la primera vez que Cinthia me menciona o intenta involucrarme en situaciones ajenas, especialmente a partir de dichos de mi mamá que no me pertenecen”, sostuvo, y advirtió sobre las consecuencias de este tipo de menciones: “Este tipo de exposiciones terminan incentivando comentarios y ataques hacia mí sin fundamento, algo que considero grave en este contexto”.

Pero el eje central de su mensaje estuvo puesto en una reflexión sobre el ejercicio profesional. En una frase que rápidamente se viralizó, Lola fue contundente: “Ser abogada no implica tener que intervenir en todos los casos mediáticos, ni mucho menos hacerlo por presión pública”. De esta manera, no solo respondió a la sugerencia puntual, sino que también abrió un debate más amplio sobre las expectativas que recaen sobre quienes se reciben de una carrera universitaria.

Lola Latorre aclaró que no tiene vinculación con la causa Ángel López tras los dichos de Cinthia Fernández

En esa línea, profundizó: “Mi camino profesional es una elección personal, como la de tantos otros. Elegir no ejercer, o hacerlo en otros ámbitos, es una decisión completamente válida”. Con estas palabras, la joven dejó en claro que su formación académica no la obliga a exponerse ni a participar en causas de alta sensibilidad, especialmente cuando no cuenta con la especialización necesaria.

Otro de los puntos que remarcó fue su falta de preparación en el ámbito penal, un detalle que también había sido mencionado por su madre en los medios. “En lo personal, incluso si ejerciera, no elegiría desarrollarme en el ámbito penal, que implica enfrentarse a situaciones extremadamente sensibles”, explicó, dejando en evidencia que su decisión no responde a una falta de compromiso, sino a una elección consciente sobre su futuro profesional.

El trasfondo de este cruce mediático está directamente vinculado al rol que Cinthia Fernández adoptó en el caso de Ángel López. La modelo se involucró públicamente acompañando a su pareja, el abogado Roberto Castillo, y defendió su accionar al asegurar que su objetivo es “visibilizar” la causa. “Voy a hacer lo que quiera sin darle explicaciones a nadie”, había afirmado en una entrevista con LAM (América TV), en la que también remarcó que su participación responde a una combinación de factores personales, académicos y laborales.

Cinthia Fernández intervino en el caso Ángel de la mano de su pareja y abogado de la familia de la víctima, Roberto Castillo

Sin embargo, esa exposición generó críticas desde distintos sectores, que la acusaron de “farandulizar” una situación extremadamente delicada. En ese contexto, el comentario sobre Lola Latorre fue interpretado como un nuevo episodio de un conflicto que ya venía escalando.

Lejos de entrar en el juego mediático, la hija de Yanina eligió cerrar su mensaje con una reflexión que apunta directamente al foco del problema. “Desviar la conversación principal e involucrarme en un tema en el que no tengo participación refleja una falta de argumentos”, escribió, en una frase que resonó con fuerza.

Y concluyó con una declaración que sintetiza su postura: “Creo que hay temas que requieren responsabilidad, respeto y foco en lo verdaderamente importante. Este es uno de ellos”. Con estas palabras, Lola Latorre no solo se desmarcó de la polémica, sino que también dejó en claro que, frente a la exposición y el ruido mediático, su prioridad es mantener una posición respetuosa ante un caso que conmueve a todo el país.