El Gobierno anunció el canje de una letra atada al dólar para facilitar el refinanciamiento de deuda

El Gobierno busca canjear una letra atada a la evolución del dólar. REUTERS/Agustín Marcarian

El gobierno nacional anunció la apertura de una nueva licitación de deuda en pesos el próximo miércoles a fin de estirar el vencimiento de una letra atada a la evolución del dólar que expiraba el 16 de enero hasta el viernes 30. De esta manera, el equipo económico busca despejar incertidumbre respecto al refinanciamiento de los instrumentos que están vinculados a las oscilaciones del tipo de cambio oficial mayorista.

“La Secretaría de Finanzas, en los términos del artículo 2º del Decreto 846/24, invita a los tenedores de LELINK con vencimiento 16 de enero de 2026 (D16E6), a participar de una operación de conversión”, explicaron las autoridades del Ministerio de Economía en un comunicado oficial.

En efecto, a mediados de mes vencen unos $6,073 billones de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense y con cupón cero, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La idea de Economía es poder refinanciar parte de esos pesos mediante la subasta anunciada para el 7 del mes corriente.

“El objetivo de esta licitación es que el roll over de los instrumentos de cobertura dólar linked se realice con menor incertidumbre“, indicaron desde el Palacio de Hacienda respecto a la operatoria de las letras y bonos que están atados a la suerte de la moneda norteamericana.

Según estimaciones privadas, vence deuda en pesos por $70 billones en los primeros meses de 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas

“La recepción de las ofertas comenzará a las 11.30 horas y finalizará a las 15 horas del día miércoles 7 de enero de 2026 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día lunes 12 de enero de 2026 (T+3)”, detallaron desde Finanzas.

Mientras se define la forma de afrontar los pagos de deuda en dólares previstos para el viernes que viene, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta otro reto: el calendario de vencimientos de deuda en pesos. En los dos primeros meses del próximo año, el Estado nacional debe cubrir obligaciones en moneda local superiores a $70 billones, en un contexto donde las disponibilidades del Tesoro en moneda local resultan limitadas.

“Entre enero y marzo tenés vencimientos con privados aproximadamente de $72 billones; después, abril y junio, cercanos a $20 billones cada uno, pero mayo es menor (unos $8 billones). Todo asumiendo que el BCRA no operó en el mercado secundario con los títulos canjeados en otras ocasiones”, estimó la economista de LCG, Florencia Iragui.

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, el área económica buscó dejar atrás el “apretón monetario”. En la primera operación del nuevo esquema se inyectaron cerca de $5 billones al mercado, lo que favoreció un descenso en las tasas en las semanas siguientes.

El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en dólares por más de USD 4.200 millones el 9 de enero. REUTERS/Yuri Gripas

No obstante, esa dinámica no logró sostenerse en las licitaciones siguientes, debido al volumen de vencimientos y a la baja posición de depósitos del Tesoro en el Banco Central. “Los vencimientos son grandes, pero lo van a rollear, van a ofrecer de todo como en las últimas licitaciones y buscar estirar la duración”, señaló una fuente del sector financiero.

El interrogante radica en si el equipo económico, a través del mecanismo de refinanciación, conseguirá mantener la estabilidad de las tasas, objetivo clave para impulsar la actividad productiva. Aunque en septiembre se evitó la recesión técnica, en octubre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una caída del 0,4%, y los datos preliminares de noviembre no anticipan una mejora.

Mientras tanto, la lupa está puesta en los compromisos de deuda en dólares del 9 de enero. El Gobierno deberá hacer frente a vencimientos por más de USD 4.200 millones. De acuerdo con estimaciones del sector privado, alrededor de USD 3.700 millones están en manos de bonistas, mientras que los USD 500 millones restantes corresponden a organismos del sector público.

Hasta el lunes 29 de diciembre, último dato oficial disponible, el Tesoro contaba con USD 1.963 millones depositados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si se refinancia la parte de la deuda en dólares que poseen entidades estatales, aún quedarían pendientes unos USD 1.700 millones. Ese monto podría obtenerse mediante un REPO, es decir, un préstamo garantizado con bancos internacionales, o a través de la activación de otro tramo de los swaps con Estados Unidos y China.