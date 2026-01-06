Un municipio bonaerense aumentó 100% la tasa vial y generó un fuerte rechazo en el campo

El nuevo valor anual del tributo pasó de $3.129,85 a $6.295,97 por hectárea

En medio de la polémica por los aumentos de tasas municipales, ampliamente cuestionados por el gobierno nacional, el Concejo Deliberante del municipio bonaerense de Adolfo Alsina avanzó esta semana con un fuerte incremento en la tasa vial, que generó un amplio rechazo por parte del sector rural.

Concretamente, el órgano validó un incremento del 101% en la tasa, aumento que se aprobó durante la sesión en la que el cuerpo legislativo local dio luz verde a la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026, marco normativo que también estableció una suba del 80% para los salarios de los funcionarios municipales. De esta manera, el nuevo valor anual del tributo pasó de $3.129,85 a $6.295,97 por hectárea, con el pago dividido en seis cuotas bimestrales.

La decisión se adoptó en un contexto de tensión entre el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Javier Andrés, y las organizaciones rurales. La tasa vial se calcula tomando como referencia tres ítems: el precio del trigo, el novillo y el gasoil. El ajuste actual se basó en un aumento del 40% en cada uno de estos componentes, utilizando como referencia 1,226 litros de gasoil, 0,680 kilogramos de novillo y 8,43 kilogramos de trigo. El año anterior, los parámetros fueron 0,876 litros de gasoil, 0,486 kilos de novillo y 6,022 kilos de trigo.

El impacto de la medida resulta considerable, ya que Adolfo Alsina figura como el quinto distrito de mayor extensión en cuanto a caminos rurales dentro de la provincia de Buenos Aires, con una red que abarca cerca de 3.000 kilómetros, tanto de tramos municipales como provinciales. Esta infraestructura conecta localidades como Erize, Colonia Lapin, San Miguel Arcángel, Gascón, Villa Maza, Leubucó, Yutuyaco, Tres Lagunas, Masallé, Rivera, Espartillar, Murature, Epecuén y el área de Arroyo Venado.

Tras la sanción de la ordenanza, los productores rurales de estas localidades dieron a conocer un comunicado en el cual manifestaron su “gran sorpresa por el cambio de argumento del Ejecutivo”, en referencia a los meses de debate mantenidos en la Comisión Distrital, espacio destinado a la discusión conjunta entre las partes. Los firmantes del documento señalaron que la red vial rural presenta un estado “muy deficiente”, lo que, según su visión, contradice el fuerte incremento del impuesto.

La aprobación de la suba de la tasa vial contó con el voto favorable de los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), fuerza oficialista en el distrito, y del bloque Fuerza Patria. En la vereda opuesta, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) plantearon su rechazo tanto al porcentaje de aumento como al momento elegido para aplicarlo.

Según consignó el Diario de Rivera, el oficialismo fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar el mantenimiento de la red de caminos y de compensar los ingresos que la comuna no percibió en años anteriores. El concejal de la UCR, Jorge Apud, sostuvo que “la decisión de años de reducir drásticamente los recursos, llevando la tasa a la baja, generó un descalabro financiero que aún hoy limita la capacidad del municipio”.

Apud remarcó además que el cuerpo legislativo adoptó “un acuerdo gatillo según el cual, si en el lapso de 6 meses no se puede evidenciar ni mostrar un cambio positivo, se volverá a convocar esta misma asamblea para retrotraer la tasa vial al valor actual”. Esta cláusula busca establecer una instancia de revisión, ante la presión de los sectores rurales que insisten en la necesidad de mejoras concretas y visibles.

Por su parte, el concejal de LLA Gonzalo Actis argumentó que el aumento de la tasa vial se produjo de manera simultánea con la suba de los salarios jerárquicos municipales. “Que quede claro que nosotros no queremos desfinanciar a nadie, solo queremos coherencia entre lo que se cobra y las prestaciones del servicio”, afirmó Actis, quien también señaló que “la suba del 100% de la tasa de red vial está acompañada de una suba del 80% en los sueldos jerárquicos cuando la inflación fue del 30%”.

Preocupa el estado de los caminos

El documento firmado por los productores rurales insistió en que la situación de los caminos rurales representa una preocupación central, ya que las condiciones actuales dificultan el traslado de la producción y afectan la vida cotidiana de los habitantes de las diferentes localidades. La red vial, compuesta tanto por trayectos municipales como provinciales, resulta indispensable para el transporte de insumos, mercaderías y para la movilidad de los vecinos.

La controversia se profundizó durante el extenso debate en la Comisión Distrital, donde productores rurales expresaron su descontento y cuestionaron la falta de inversión en la mejora de los caminos. El argumento principal radica en que el nivel de la tasa no se refleja en mejoras tangibles para los usuarios de la red vial. Las autoridades municipales, por su parte, defendieron la actualización del tributo sobre la base de la necesidad de financiar obras de mantenimiento y garantizar la transitabilidad de los caminos durante todo el año.

Guillermo Cayssials, presidente de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, advirtió esta mañana en declaraciones radiales que el aumento de la tasa “en el primer bimestre del año va a superar el 108%”, y que el valor promedio se ubica en torno a los “$7.000 por hectárea al año”. Cayssials relató que el 28 de noviembre de 2025 los productores se enteraron de la propuesta de ordenanza fiscal, que incluía un incremento de más del 100% en la tasa vial, y que el Concejo Deliberante aprobó la suba “sin escuchar a los productores”.

La discusión sobre el destino de los recursos provenientes de la tasa vial y la necesidad de establecer mecanismos de control sobre la ejecución de las obras continuará en los próximos meses, en el marco del acuerdo adoptado por el Concejo Deliberante. La posibilidad de revisar el valor del tributo si no se registran avances concretos en la red vial representa un punto de atención para los sectores involucrados.

La Agencia Noticias Argentinas puntualizó que el nuevo esquema se aplicará en seis cuotas, lo que implica un esfuerzo adicional para los contribuyentes. El debate sobre la relación entre el nivel de la tasa y la calidad de los servicios se mantiene abierto, con posiciones encontradas entre el oficialismo, la oposición y los representantes del sector agropecuario.