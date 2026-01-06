Economía

Un municipio bonaerense aumentó 100% la tasa vial y generó un fuerte rechazo en el campo

La decisión oficial disparó la polémica entre dirigentes rurales, que denuncian abandono de la red y falta de diálogo institucional

Guardar
El nuevo valor anual del
El nuevo valor anual del tributo pasó de $3.129,85 a $6.295,97 por hectárea

En medio de la polémica por los aumentos de tasas municipales, ampliamente cuestionados por el gobierno nacional, el Concejo Deliberante del municipio bonaerense de Adolfo Alsina avanzó esta semana con un fuerte incremento en la tasa vial, que generó un amplio rechazo por parte del sector rural.

Concretamente, el órgano validó un incremento del 101% en la tasa, aumento que se aprobó durante la sesión en la que el cuerpo legislativo local dio luz verde a la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026, marco normativo que también estableció una suba del 80% para los salarios de los funcionarios municipales. De esta manera, el nuevo valor anual del tributo pasó de $3.129,85 a $6.295,97 por hectárea, con el pago dividido en seis cuotas bimestrales.

La decisión se adoptó en un contexto de tensión entre el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Javier Andrés, y las organizaciones rurales. La tasa vial se calcula tomando como referencia tres ítems: el precio del trigo, el novillo y el gasoil. El ajuste actual se basó en un aumento del 40% en cada uno de estos componentes, utilizando como referencia 1,226 litros de gasoil, 0,680 kilogramos de novillo y 8,43 kilogramos de trigo. El año anterior, los parámetros fueron 0,876 litros de gasoil, 0,486 kilos de novillo y 6,022 kilos de trigo.

El impacto de la medida resulta considerable, ya que Adolfo Alsina figura como el quinto distrito de mayor extensión en cuanto a caminos rurales dentro de la provincia de Buenos Aires, con una red que abarca cerca de 3.000 kilómetros, tanto de tramos municipales como provinciales. Esta infraestructura conecta localidades como Erize, Colonia Lapin, San Miguel Arcángel, Gascón, Villa Maza, Leubucó, Yutuyaco, Tres Lagunas, Masallé, Rivera, Espartillar, Murature, Epecuén y el área de Arroyo Venado.

Tras la sanción de la ordenanza, los productores rurales de estas localidades dieron a conocer un comunicado en el cual manifestaron su “gran sorpresa por el cambio de argumento del Ejecutivo”, en referencia a los meses de debate mantenidos en la Comisión Distrital, espacio destinado a la discusión conjunta entre las partes. Los firmantes del documento señalaron que la red vial rural presenta un estado “muy deficiente”, lo que, según su visión, contradice el fuerte incremento del impuesto.

La aprobación de la suba de la tasa vial contó con el voto favorable de los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), fuerza oficialista en el distrito, y del bloque Fuerza Patria. En la vereda opuesta, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) plantearon su rechazo tanto al porcentaje de aumento como al momento elegido para aplicarlo.

El Concejo Deliberante aprobó el
El Concejo Deliberante aprobó el aumento de la tasa durante la sesión en la que el cuerpo legislativo local dio luz verde a la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026

Según consignó el Diario de Rivera, el oficialismo fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar el mantenimiento de la red de caminos y de compensar los ingresos que la comuna no percibió en años anteriores. El concejal de la UCR, Jorge Apud, sostuvo que “la decisión de años de reducir drásticamente los recursos, llevando la tasa a la baja, generó un descalabro financiero que aún hoy limita la capacidad del municipio”.

Apud remarcó además que el cuerpo legislativo adoptó “un acuerdo gatillo según el cual, si en el lapso de 6 meses no se puede evidenciar ni mostrar un cambio positivo, se volverá a convocar esta misma asamblea para retrotraer la tasa vial al valor actual”. Esta cláusula busca establecer una instancia de revisión, ante la presión de los sectores rurales que insisten en la necesidad de mejoras concretas y visibles.

Por su parte, el concejal de LLA Gonzalo Actis argumentó que el aumento de la tasa vial se produjo de manera simultánea con la suba de los salarios jerárquicos municipales. “Que quede claro que nosotros no queremos desfinanciar a nadie, solo queremos coherencia entre lo que se cobra y las prestaciones del servicio”, afirmó Actis, quien también señaló que “la suba del 100% de la tasa de red vial está acompañada de una suba del 80% en los sueldos jerárquicos cuando la inflación fue del 30%”.

Preocupa el estado de los caminos

El documento firmado por los productores rurales insistió en que la situación de los caminos rurales representa una preocupación central, ya que las condiciones actuales dificultan el traslado de la producción y afectan la vida cotidiana de los habitantes de las diferentes localidades. La red vial, compuesta tanto por trayectos municipales como provinciales, resulta indispensable para el transporte de insumos, mercaderías y para la movilidad de los vecinos.

La controversia se profundizó durante el extenso debate en la Comisión Distrital, donde productores rurales expresaron su descontento y cuestionaron la falta de inversión en la mejora de los caminos. El argumento principal radica en que el nivel de la tasa no se refleja en mejoras tangibles para los usuarios de la red vial. Las autoridades municipales, por su parte, defendieron la actualización del tributo sobre la base de la necesidad de financiar obras de mantenimiento y garantizar la transitabilidad de los caminos durante todo el año.

Guillermo Cayssials, presidente de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, advirtió esta mañana en declaraciones radiales que el aumento de la tasa “en el primer bimestre del año va a superar el 108%”, y que el valor promedio se ubica en torno a los “$7.000 por hectárea al año”. Cayssials relató que el 28 de noviembre de 2025 los productores se enteraron de la propuesta de ordenanza fiscal, que incluía un incremento de más del 100% en la tasa vial, y que el Concejo Deliberante aprobó la suba “sin escuchar a los productores”.

La discusión sobre el destino de los recursos provenientes de la tasa vial y la necesidad de establecer mecanismos de control sobre la ejecución de las obras continuará en los próximos meses, en el marco del acuerdo adoptado por el Concejo Deliberante. La posibilidad de revisar el valor del tributo si no se registran avances concretos en la red vial representa un punto de atención para los sectores involucrados.

La Agencia Noticias Argentinas puntualizó que el nuevo esquema se aplicará en seis cuotas, lo que implica un esfuerzo adicional para los contribuyentes. El debate sobre la relación entre el nivel de la tasa y la calidad de los servicios se mantiene abierto, con posiciones encontradas entre el oficialismo, la oposición y los representantes del sector agropecuario.

Temas Relacionados

tasa vialAdolfo Alsinatasas municipalesúltimas noticias

Últimas Noticias

El BCRA compró dólares por segundo día consecutivo y sumó USD 83 millones

La entidad monetaria suma compras por más de USD 100 millones en las últimas dos ruedas, en provecho de una importante recuperación del volumen en el segmento de contado. El tipo de cambio bajó a $1.490 en el Banco Nación

El BCRA compró dólares por

Nucleoeléctrica Argentina alcanzó un nuevo récord de generación nuclear

El registro operativo correspondiente a 2025 y muestra que la compañía logró superar la marca histórica establecida al año anterior

Nucleoeléctrica Argentina alcanzó un nuevo

Crisis láctea: la producción es récord, pero la rentabilidad sigue en rojo y cada vez son más las empresas en problemas

La elaboración de leche marcó uno de los niveles más altos de los últimos años, pero la caída del precio real, la sobreoferta y el ajuste financiero empujan a firmas y tambos a la crisis. Una nueva firma entró en concurso de acreedores

Crisis láctea: la producción es

A menos de un año de su llegada, el mayor exchange cripto de EEUU dejará de operar en Argentina: los motivos

“Se trata de una pausa deliberada que nos permite reevaluar y fortalecer nuestro enfoque, para poder regresar con una oferta de productos más sólida y sostenible para el mercado”, dijo Coinbase

A menos de un año

Por qué cada vez hay menos turistas extranjeros en la Argentina, más allá del valor del dólar

Los bajos niveles de turismo receptivo no solo se vinculan con el tipo de cambio, sino también con déficits estructurales que, a su vez, impactan en todos los sectores de la economía, según un informe privado

Por qué cada vez hay
DEPORTES
Las perlitas de la entrevista

Las perlitas de la entrevista a Messi: sus programas de TV favoritos, el trago que hizo furor y cómo lo “encandiló” Charly García

Un legendario entrenador dejó a Argentina fuera de los candidatos a ganar el Mundial 2026: sus selecciones elegidas

Lamine Yamal mostró la intimidad de su encuentro con Novak Djokovic en Dubai: el pedido del tenista que lo sorprendió

Las razones detrás del “equipo alternativo” que tendrá Argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur

Seis renovaciones, un refuerzo abrochado y el conflicto con una de las promesas: el mercado de Independiente

TELESHOW
Gloria Carrá se sinceró sobre

Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

Christian Petersen recibió el alta luego de casi un mes internado

La felicidad de Jimena Barón por el logro con su pareja: “Todavía no caigo”

Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

INFOBAE AMÉRICA

La cárcel de los presos

La cárcel de los presos más célebres de Estados Unidos: quiénes pasaron por el MDC de Brooklyn, donde está detenido Nicolás Maduro

El enigma de Pa 30, la supernova que desafía la física y podría reescribir la historia de las estrellas

El conflicto diplomático entre China y Japón escala con nuevas restricciones comerciales

La dictadura de Nicaragua apresa a quienes celebren la captura de Nicolás Maduro

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur