Economía

Mercados financieros y producción petrolera: qué puede pasar en Venezuela según dos gigantes de Wall Street

Morgan Stanley y Wells Fargo plantearon las posibilidades que se abren a nivel global luego del operativo de EEUU que detuvo a Nicolás Maduro

Guardar
Morgan Stanley espera que los
Morgan Stanley espera que los bonos venezolanos sean los que más reaccionen. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

La intervención de EEUU en Venezuela, país con las mayores de reservas de petróleo del mundo, tendría implicancias que configurarían un nuevo escenario global tanto en términos económicos para el sector energético como geopolíticos. El rumbo de la transición política será un factor clave en la reconfiguración del panorama regional.

El banco de inversión Morgan Stanley espera que las acciones de Estados Unidos en Venezuela tengan el impacto más pronunciado sobre los bonos venezolanos, con efectos más limitados sobre los precios del petróleo y los mercados más amplios de América Latina.

El gigante de Wall Street resaltó que existe una elevada incertidumbre política y operativa, pero, en el corto plazo, espera que los bonos venezolanos (VENZ y PDVSA) sean los que más reaccionen, con subas de precios de hasta 5 puntos, “a medida que los mercados incorporan una mayor probabilidad de una reestructuración de la deuda y también una tasa de recuperación potencialmente más alta”.

A su vez, los analistas del banco aguardan que los bonos de PDVSA muestren un mejor desempeño, a medida que los precios se compriman frente a los títulos soberanos.

los analistas del banco
los analistas del banco aguardan que los bonos de PDVSA muestren un mejor desempeño, a medida que los precios se compriman frente a los VENZ. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Proyecta un contagio limitado hacia el crédito soberano más amplio de América Latina, aunque el episodio podría acentuar la diferenciación de rendimientos, favoreciendo a los países percibidos como más alineados con EEUU, particularmente en un año con numerosas elecciones en la región.

“El impacto sobre los precios del petróleo es más matizado: los riesgos de corto plazo de interrupciones en la producción probablemente se vean compensados por la perspectiva de una mayor producción en el mediano plazo si las condiciones políticas se estabilizan. Los precios del oro también muestran un sesgo al alza debido al aumento de la incertidumbre geopolítica”, sostuvo el último informe de Morgan Stanley a clientes.

En tanto, señaló que a mediano plazo las proyecciones para la producción son claramente al alza, al menos desde una perspectiva de recursos y capacidad técnica. Wood Mackenzie, una consultora del sector, escribió recientemente que las tareas de reacondicionamiento de pozos pueden impulsar significativamente la producción, llevándola nuevamente a alrededor de 2 millones de barriles diarios —el nivel de mediados de la década de 2010— en un plazo de 1 a 2 años.

“Aun así, el factor clave para que eso ocurra sería la estabilidad del (nuevo) gobierno, el régimen de sanciones y los términos fiscales, y no solo la existencia de petróleo en el subsuelo. Nuestra proyección actual es que el precio del Brent caiga a la zona de los USD 50 en promedio en los próximos meses. Un aumento de la producción venezolana reforzaría ese sesgo prudente”, detalló.

Wood Mackenzie escribió recientemente que
Wood Mackenzie escribió recientemente que las tareas de reacondicionamiento de pozos pueden impulsar significativamente la producción, llevándola nuevamente a alrededor de 2 millones de barriles diarios (mb/d). REUTERS/Isaac Urrutia

Por su parte, Wells Fargo destacó: “No creemos que la destitución de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos actúe como un catalizador capaz de desestabilizar los mercados financieros globales o de América Latina, ni los precios del petróleo”, pese al alto grado de incertidumbre —en particular en relación con cómo será el régimen político venezolano en el corto plazo y quién terminará moldeando el gobierno finalmente.

En la misma línea que Morgan Stanley, el banco afirmó en su reporte que la deuda soberana venezolana y la de PDVSA, ambas actualmente en default, han sido algunos de los activos de mejor desempeño desde que la administración Trump asumió en enero de 2025, prácticamente duplicando su valor en los últimos 12 meses.

“Si bien casi todos los activos de mercados emergentes subieron el año pasado, el grado de sobreperformance de los activos venezolanos, en nuestra opinión, responde a que los participantes del mercado comenzaron a descontar un mayor nivel de confianza en un escenario de cambio de régimen”, apuntó Wells Fargo.

En materia de impacto geopolítico, la entidad resaltó que América Latina ya muestra una fuerte división entre países alineados con EEUU y aquellos cercanos a China, y la destitución de Maduro impulsada por Washington probablemente profundice esas fracturas.

Wells Fargo cree que hay
Wells Fargo cree que hay una sobreperformance en los activos venezolanos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Algunos alineamientos se consolidarían —como la Argentina con EEUU y Nicaragua con China—, pero también existe la posibilidad de cambios: Colombia y Brasil podrían acercarse más a China tras recientes tensiones con Estados Unidos y la condena de sus presidentes a las acciones en Venezuela.

En sentido inverso, Chile, hoy más próximo a China, podría reorientarse hacia EEUU bajo la presidencia de José Antonio Kast.

“Creemos que vale la pena destacar que, independientemente de cómo se alineen los países y de cómo esos alineamientos cambien, la economía global probablemente seguirá experimentando consecuencias negativas derivadas de la fragmentación y de la formación de bloques. La magnitud del impacto negativo dependerá de qué países se alineen, pero, en términos agregados, un menor crecimiento del PBI global es el resultado de una economía mundial fracturada”, precisó.

Wells Fargo se preguntó si la tendencia a la baja del riesgo político regional en América Latina podría verse interrumpida. La entidad subrayó que en los últimos 12 a 18 meses los procesos electorales presidenciales y legislativos en la región han mostrado un claro respaldo a plataformas políticas de orientación conservadora.

La entidad subrayó que en
La entidad subrayó que en los últimos 12 a 18 meses los procesos electorales presidenciales y legislativos en la región han mostrado un claro respaldo a plataformas políticas de orientación conservadora. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

Este giro se observó incluso en países tradicionalmente asociados a la izquierda, como Ecuador, Bolivia y la Argentina, y más recientemente en Chile y Honduras, donde “candidatos conservadores resultaron vencedores en las elecciones presidenciales”.

En distintos informes previos, Wells Fargo sostuvo que la región atraviesa una segunda “ola conservadora” y que este cambio político debería traducirse en una reducción del riesgo político regional.

En esa línea, el banco considera que, aunque la incertidumbre en torno a Venezuela probablemente se prolongue en el tiempo, la tendencia general hacia una menor percepción de riesgo político en América Latina debería mantenerse en los próximos meses.

El informe indica que Venezuela es un caso excepcional cuyos acontecimientos no alterarían la tendencia ni tendrían un impacto relevante sobre los mercados financieros, incluso ante escenarios de inestabilidad prolongada o una ocupación estadounidense.

Temas Relacionados

wall streeteeuumorgan stanleywells fargoRégimen de VenezuelaVenezuelaúltimas noticiasNicolás Maduro

Últimas Noticias

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 0

El esquema de pagos contempla montos actualizados, refuerzos extraordinarios y asignaciones familiares, alcanzando a miles de beneficiarios

ANSES: cuándo cobro en enero

Cuánto cobrarán las niñeras en enero 2026

Las nuevas escalas aseguran mínimos actualizados más extras según la experiencia y las horas de trabajo

Cuánto cobrarán las niñeras en

Modificaron el régimen de licitaciones e impidieron el acceso a empresas que estén vinculadas con conductas fraudulentas

El Gobierno dispuso que las jurisdicciones y entidades contratantes deberán verificar, al momento de evaluar las ofertas, que los oferentes no se encuentren en esas listas

Modificaron el régimen de licitaciones

El IPC actual subestima la inflación

La actualización tardía del índice de precios al consumidor distorsiona el resultado de la medición real, afecta el poder adquisitivo de la población y altera el análisis del tipo de cambio

El IPC actual subestima la

El mercado local se mantiene expectante por el pago de los vencimientos de deuda de enero

Más allá de los resultados positivos de las bolsas del exterior, los inversores argentinos siguen de cerca las novedades de la forma en la que el Gobierno abonará los compromisos por más de USD 4.200 millones

El mercado local se mantiene
DEPORTES
El dilema de Gallardo con

El dilema de Gallardo con el arco de River Plate tras la lesión de Armani y la salida de Ledesma

Otro tenso cruce entre Vinicius y Xabi Alonso: reproches y silbidos en el Bernabéu tras el triunfo del Real Madrid

Las dos figuras de la selección argentina que están en una “lista de deseos” del Real Madrid para después del Mundial

El día en que nadie vio el fuego: cómo un accidente en boxes cambió la historia del automovilismo

La cláusula secreta en el contrato de Michael Jordan que marcó un antes y un después en la historia de la NBA

TELESHOW
Juana Viale y su espíritu

Juana Viale y su espíritu aventurero no se detienen: “El mundo está para ser descubierto”

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

INFOBAE AMÉRICA

Protestas en Irán: al menos

Protestas en Irán: al menos 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios

Tailandia acusó a Camboya de violar la tregua fronteriza y herir a un soldado

Críticas al gobierno de Yamandú Orsi por la postura sobre Venezuela y Maduro

Lo que viene después de Maduro es la verdadera prueba

Las duras advertencias que había hecho Vargas Llosa: “Es casi imposible que Venezuela recupere la democracia de manera pacífica”