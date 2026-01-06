Mercados financieros y producción petrolera: qué puede pasar en Venezuela según dos gigantes de Wall Street

Morgan Stanley espera que los bonos venezolanos sean los que más reaccionen. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

La intervención de EEUU en Venezuela, país con las mayores de reservas de petróleo del mundo, tendría implicancias que configurarían un nuevo escenario global tanto en términos económicos para el sector energético como geopolíticos. El rumbo de la transición política será un factor clave en la reconfiguración del panorama regional.

El banco de inversión Morgan Stanley espera que las acciones de Estados Unidos en Venezuela tengan el impacto más pronunciado sobre los bonos venezolanos, con efectos más limitados sobre los precios del petróleo y los mercados más amplios de América Latina.

El gigante de Wall Street resaltó que existe una elevada incertidumbre política y operativa, pero, en el corto plazo, espera que los bonos venezolanos (VENZ y PDVSA) sean los que más reaccionen, con subas de precios de hasta 5 puntos, “a medida que los mercados incorporan una mayor probabilidad de una reestructuración de la deuda y también una tasa de recuperación potencialmente más alta”.

A su vez, los analistas del banco aguardan que los bonos de PDVSA muestren un mejor desempeño, a medida que los precios se compriman frente a los títulos soberanos.

Proyecta un contagio limitado hacia el crédito soberano más amplio de América Latina, aunque el episodio podría acentuar la diferenciación de rendimientos, favoreciendo a los países percibidos como más alineados con EEUU, particularmente en un año con numerosas elecciones en la región.

“El impacto sobre los precios del petróleo es más matizado: los riesgos de corto plazo de interrupciones en la producción probablemente se vean compensados por la perspectiva de una mayor producción en el mediano plazo si las condiciones políticas se estabilizan. Los precios del oro también muestran un sesgo al alza debido al aumento de la incertidumbre geopolítica”, sostuvo el último informe de Morgan Stanley a clientes.

En tanto, señaló que a mediano plazo las proyecciones para la producción son claramente al alza, al menos desde una perspectiva de recursos y capacidad técnica. Wood Mackenzie, una consultora del sector, escribió recientemente que las tareas de reacondicionamiento de pozos pueden impulsar significativamente la producción, llevándola nuevamente a alrededor de 2 millones de barriles diarios —el nivel de mediados de la década de 2010— en un plazo de 1 a 2 años.

“Aun así, el factor clave para que eso ocurra sería la estabilidad del (nuevo) gobierno, el régimen de sanciones y los términos fiscales, y no solo la existencia de petróleo en el subsuelo. Nuestra proyección actual es que el precio del Brent caiga a la zona de los USD 50 en promedio en los próximos meses. Un aumento de la producción venezolana reforzaría ese sesgo prudente”, detalló.

Por su parte, Wells Fargo destacó: “No creemos que la destitución de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos actúe como un catalizador capaz de desestabilizar los mercados financieros globales o de América Latina, ni los precios del petróleo”, pese al alto grado de incertidumbre —en particular en relación con cómo será el régimen político venezolano en el corto plazo y quién terminará moldeando el gobierno finalmente.

En la misma línea que Morgan Stanley, el banco afirmó en su reporte que la deuda soberana venezolana y la de PDVSA, ambas actualmente en default, han sido algunos de los activos de mejor desempeño desde que la administración Trump asumió en enero de 2025, prácticamente duplicando su valor en los últimos 12 meses.

“Si bien casi todos los activos de mercados emergentes subieron el año pasado, el grado de sobreperformance de los activos venezolanos, en nuestra opinión, responde a que los participantes del mercado comenzaron a descontar un mayor nivel de confianza en un escenario de cambio de régimen”, apuntó Wells Fargo.

En materia de impacto geopolítico, la entidad resaltó que América Latina ya muestra una fuerte división entre países alineados con EEUU y aquellos cercanos a China, y la destitución de Maduro impulsada por Washington probablemente profundice esas fracturas.

Algunos alineamientos se consolidarían —como la Argentina con EEUU y Nicaragua con China—, pero también existe la posibilidad de cambios: Colombia y Brasil podrían acercarse más a China tras recientes tensiones con Estados Unidos y la condena de sus presidentes a las acciones en Venezuela.

En sentido inverso, Chile, hoy más próximo a China, podría reorientarse hacia EEUU bajo la presidencia de José Antonio Kast.

“Creemos que vale la pena destacar que, independientemente de cómo se alineen los países y de cómo esos alineamientos cambien, la economía global probablemente seguirá experimentando consecuencias negativas derivadas de la fragmentación y de la formación de bloques. La magnitud del impacto negativo dependerá de qué países se alineen, pero, en términos agregados, un menor crecimiento del PBI global es el resultado de una economía mundial fracturada”, precisó.

Wells Fargo se preguntó si la tendencia a la baja del riesgo político regional en América Latina podría verse interrumpida. La entidad subrayó que en los últimos 12 a 18 meses los procesos electorales presidenciales y legislativos en la región han mostrado un claro respaldo a plataformas políticas de orientación conservadora.

Este giro se observó incluso en países tradicionalmente asociados a la izquierda, como Ecuador, Bolivia y la Argentina, y más recientemente en Chile y Honduras, donde “candidatos conservadores resultaron vencedores en las elecciones presidenciales”.

En distintos informes previos, Wells Fargo sostuvo que la región atraviesa una segunda “ola conservadora” y que este cambio político debería traducirse en una reducción del riesgo político regional.

En esa línea, el banco considera que, aunque la incertidumbre en torno a Venezuela probablemente se prolongue en el tiempo, la tendencia general hacia una menor percepción de riesgo político en América Latina debería mantenerse en los próximos meses.

El informe indica que Venezuela es un caso excepcional cuyos acontecimientos no alterarían la tendencia ni tendrían un impacto relevante sobre los mercados financieros, incluso ante escenarios de inestabilidad prolongada o una ocupación estadounidense.