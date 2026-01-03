Cómo llega Caputo a la revisión de metas con el FMI: reservas, inflación, superávit fiscal y las reformas pendientes

En inflación y superávit fiscal, el equipo económico prevé cumplir los objetivos; el foco de los técnicos del FMI estará puesto en la acumulación de reservas en el BCRA (Foto: AP)

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentará entre fines de enero y principios de febrero la revisión de metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto donde persisten los desafíos en materia de inflación y debut del nuevo régimen cambiario. Llega a esta instancia con algunas metas sobre cumplidas y otras no, lo que llevará a una nueva redefinición, aunque los recientes cambios en el plan doméstico deberían aliviar la tensión en las negociaciones con los técnicos del FMI.

El organismo que conduce Kristalina Georgieva evaluará el cumplimiento de las metas del programa acordado para 2025. En cuanto a inflación y el superávit fiscal, el equipo económico prevé cumplir los objetivos; el foco estará puesto en la acumulación de reservas en el BCRA, una meta que fue renegociada en varias oportunidades.

Tras la primera revisión, en la que se concedió un waiver -dispensa-, la meta de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue modificada: para el fin de 2025 debían ubicarse negativas en USD 2.600 millones (antes - USD 2.400 millones), pero quedaron nuevamente incumplidas. A pesar de ese recorte de USD 5.000 millones, Caputo no logró alcanzar el objetivo y deberá incurrir en un nuevo perdón.

En esta oportunidad, el ministro llega a las negociaciones con un haz bajo la manga. Desde el 1 de enero de 2026, las bandas comienzan a ajustarse todos los meses por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuando antes lo hacían a 1%, y se pretende que el BCRA comience la compra de reservas en función del aumento de la demanda de dinero. Este cambio era reclamado por economistas de todo el espectro político y de bancos internacionales.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que la nueva fase del programa económico con el cambio de las bandas fue conversada con el FMI (Foto: Reuters)

Durante la presentación de la nueva fase del programa económico, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, destacó que la medida fue conversada y que tuvo el visto bueno del FMI. Luego del anuncio, la portavoz del organismo, Julie Kozack, emitió un comunicado en su cuenta de X: “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir las reservas de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades de la Argentina en la implementación de estas importantes medidas”.

El equipo económico arriba a la revisión con una proyección clara sobre el aumento de la demanda de dinero y la cantidad de reservas que podrá adquirir el BCRA. “El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, destacó en un comunicado del BCRA.

Los técnicos de Economía estimaron que “Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

La preocupación central pasará por si el BCRA logra comprar y acumular las reservas frente a los duros vencimientos de deuda que se enfrentan en 2026, que superan los USD 20.000 millones. El propio Caputo aseguró que, gracias a las distintas asistencias financieras con las que cuenta Argentina, ahora los dólares no se irán al pago de deuda.

Primera exigencia para el nuevo año

Para el primer trimestre de 2026, el FMI le exigió a la BCRA tener reservas netas por USD -3.100 millones, cuando antes de la última revisión le exigía que tuviera positivas, USD 900 millones (una diferencia de USD 4.000 millones). Mientras que, para el cuarto, la meta es de USD 8.400 millones (antes era USD 10.400 millones, diferencia de USD -2.000 millones).

Para el primer trimestre de 2026, el FMI le exigió a la BCRA tener reservas netas por USD -3.100 millones (Foto: Reuters)

“Desde el punto de vista técnico, el acuerdo con el Fondo tiene dos dimensiones: la meta fiscal y de acumulación de reservas. La meta fiscal, el Gobierno la cumple y no hay ninguna duda, el tema es la acumulación de reservas que está completamente lejos de la que se planteó”, dijo a Infobae el director de C&T, Camilo Tiscornia, quien remarcó que nuevamente se va a tener que solicitar un waiver.

El economista agregó: “Van a decir que no pudieron cumplir, pero que están haciendo estas modificaciones al régimen cambiario donde se amplían las bandas, lo que en principio podría darle más flexibilidad al tipo de cambio, evitar que se atrase. Como una forma de justificar y mostrar que están haciendo algo para corregir ese desvío que hubo”.

Otras variables

No habría problemas para Caputo en el plano de la inflación y el superávit fiscal. Aunque en los últimos cuatro meses el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una aceleración y el último resultado del Sector Público Nacional (SPN) es de noviembre, le resta el desafío de mostrar cómo cerró diciembre con el pago de aguinaldo.

“Tras un repunte temporal de la inflación en marzo, se proyecta que la inflación anual disminuya alrededor del 20-25% anual para finales de 2025 (en comparación con el 18-23% al momento de la aprobación del programa y poco más de 31% real) y alcance un solo dígito para finales de 2026”, destacaron en la revisión de los primeros días de agosto.

El presidente Javier Milei aseguró que para mediados de 2026 la inflación va a comenzar con cero

En noviembre, la inflación se ubicó en 2,5%. Entre enero y noviembre, la suba de precios acumuló 27,9%. Para diciembre, las consultoras privadas estimaron que en diciembre se habría mantenido en ese rango, lo que complica la proyección del presidente Javier Milei de que a mediados de 2026 la variación del índice comience con cero.

En materia de resultado fiscal, en la última revisión con el FMI, se pretendía obtener un superávit primario de 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2025. En noviembre, registró un superávit financiero de $599.954 millones, resultado de un saldo primario de $2.128.009 millones, y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.528.056 millones. El SPN acumuló en los primeros once meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PBI (superávit primario de aproximadamente 1,7% del PBI).

Promesas incumplidas

En el último staff report, el FMI cuestionó la vigencia del régimen del monotributo y la necesidad de reformas. “Esto requeriría armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de pequeños contribuyentes al régimen general”, marcaron.

También existía el compromiso de enviar al Congreso una versión sobre la reforma tributaria. “Una propuesta de reforma será presentada ante el staff del Fondo (fines de diciembre 2025) y se espera que su implementación, que requerirá la aprobación del Congreso, comience en 2026”, destacaron en el documento.

Si bien dentro del proyecto de modernización laboral se plantean cambios en el sistema impositivo, los tributaristas señalan que los cambios apuntan a una baja de la presión del empresariado con la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias a sociedades.

El ministro Caputo llega así a la revisión con el FMI con logros en inflación y superávit, pero con el desafío central de acumular reservas y avanzar con las reformas estructurales pendientes, en un escenario donde cada variable será determinante para el futuro del programa económico.