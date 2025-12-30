Inflación de diciembre: qué marcaron las mediciones de las consultoras para la cuarta semana y cómo cerraría el mes

Las consultoras privadas estiman que la inflación en diciembre volvería a ubicarse en 2,5 por ciento.

Las mediciones de inflación de alta frecuencia de las consultoras privadas registraron un avance de entre 0,5% y 0,6% de los precios de los alimentos en la cuarta semana de diciembre y, según sus estimaciones, el último mes del año cerraría en torno al 2,5% registrado en noviembre.

“En la cuarta semana de diciembre, los Alimentos y Bebidas presentaron un aumento de precios del 0,6% semanal“, destacó el último informe de LCG. Esta estimación ocurre después de una semana de retroceso de precios del rubro del 0,3%, que colaboró a que la inflación de las últimas cuatro semanas desacelerara a 2,3%.

La principal explicación que encuentran los analistas es el aumento del valor de la carne. “Con disparidad entre categorías, el aumento casi por tres de Carnes explica el 81% de la inflación promedio mensual. Verduras y Lácteos restan 0,2 puntos porcentuales (p.p.) a la variación general mensual”, comentaron.

En lo que va de diciembre, los productos cárnicos experimentaron una suba del 6%; seguida por Frutas, con 3,5%; Azúcar, miel, dulces y cacao, 2,5%; Productos de panificación, cereales y pastas, 1,6%; Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, 1,1%; Condimentos y otros productos alimenticios, 0,9%; y Comidas listas para llevar, 0,1%. Mientras que solo tres rubros tuvieron deflación: Productos lácteos y huevos, -0,4%; Aceites, -0,9%; y Verduras, -1,4%.

Por su parte, en la consultora Analytica señalaron que, en la cuarta semana de diciembre, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas corrieron a 0,5% (0,1 puntos porcentuales por debajo de LCG). En lo que va del mes, en la primera registraron 1%; en la segunda, 1,2%; y en la tercera, 0,9%.

Se trata de una categoría que viene complicando al índice general. En noviembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la categoría Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,8%, por encima del promedio de 2,5%, aunque por debajo de Transporte (3%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

El REM y la proyección de Milei

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que dio a conocer el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las respuestas arrojó que la inflación en diciembre se ubicaría en 2,1%, y entre enero y abril de 2026 oscilaría entre 1,9% y 1,5%. Sin embargo, las empresas de análisis económico como Analytica, EcoGo y LCG estiman que volvería a ubicarse en 2,5%.

Cabe recordar que ahora el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se vuelve central, ya que determinará a cuánto se deslizarán las bandas del régimen cambiario. A partir del 1° de enero, comienza la nueva fase del programa económico en donde el techo y piso se ajustan a la inflación, y el BCRA se propuso salir a comprar reservas en función de la demanda de dinero. Con el dato de noviembre, ya se sabe que en enero los límites del esquema se ajustarán un 2,47%.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que si bien el techo de las bandas se moverá en línea con la inflación, ello no significa que la tendencia de precios y del tipo de cambio será hacia arriba. Algunos analistas del mercado todavía tienen dudas sobre esa afirmación.

El dato de inflación de diciembre va a marcar a cuánto va a correr las bandas en febrero.

Frente al debut del nuevo régimen cambiario, en Analytica vislumbran que hay dos posibilidades: que la inflación baje, el techo de la banda comience a depreciarse y el BCRA expanda la base monetaria mediante la compra de dólares, reduciendo, además, la tasa de interés. O que la inflación puede acelerarse y complicar el escenario, siendo esta posibilidad la que intenta evitar el Gobierno.

“Si la inflación acelera, el tipo de cambio se aprecia y ni el BCRA ni el Tesoro compran en el MULC, ya que dejaron establecido que la expansión de base por compra de divisas no sería esterilizada. Para contener esa dinámica, la política monetaria se vuelve contractiva, reduciendo la base y elevando la tasa de interés, con impacto negativo sobre la actividad”, comentaron en un informe.

En tal sentido, los economistas remarcaron que previo a las intervenciones del Banco Central para comprar reservas, se debería despejar el programa financiero. De lo contrario, cuando tanto el Tesoro como el Central operen en un mercado de bajo volumen, presionarían el tipo de cambio y la inflación.

La administración libertaria necesita conseguir fondeo para hacer frente al perfil de vencimientos de 2026: USD 20.591 millones entre bonos del Tesoro, Bopreales y organismos internacionales. “Este proceso podría romper la dinámica de precios actual y derivar en una espiralización entre inflación y tipo de cambio, obligando a subir la tasa de interés, convertida en la nueva ancla, y afectando de manera negativa a la actividad económica”, concluyeron desde Analytica.