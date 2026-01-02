Cuánto cuesta comprar un departamento en el AMBA: el costo del metro cuadrado, barrio por barrio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de los departamentos en venta en el AMBA mostró en diciembre de 2025 un comportamiento con subas generalizadas, aunque con intensidades diferentes según la zona. Un relevamiento elaborado en conjunto por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés, a partir del universo de publicaciones activas desde 2017, permitió observar la evolución del valor del metro cuadrado en dólares tanto a nivel agregado como con desagregación territorial por barrios de CABA y municipios del Gran Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires, el precio de venta de departamentos medido en dólares por metro cuadrado registró el último mes del año una variación intermensual positiva del 0,4% respecto de noviembre. En GBA Norte, el incremento mensual fue más marcado y alcanzó el 1,1%, mientras que en GBA Sur el aumento fue del 0,3%. En el caso de GBA Oeste, el indicador no mostró cambios intermensuales en el valor del metro cuadrado de departamentos.

A su vez, las variaciones interanuales también reflejaron una tendencia alcista en todo el AMBA. Respecto de diciembre del 2024, el precio de venta de los departamentos aumentó 5,8% en promedio, pero al observar el detalle por zona, en CABA la suba interanual fue del 5,2%, en GBA Norte alcanzó el 7%, en GBA Sur llegó al 4,5%, y en GBA Oeste se ubicó en 4,3 por ciento.

En qué barrios aumentó más el metro cuadrado

La lectura por barrios y municipios permitió identificar áreas con aumentos más pronunciados. En el Gran Buenos Aires, excluyendo CABA, el municipio de Escobar registró la mayor variación interanual en el precio de venta de departamentos, con un incremento del 17%. Este dato posicionó a ese distrito como uno de los más dinámicos del período analizado dentro del mercado de departamentos.

Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio que mostró la mayor variación interanual en el precio de venta de departamentos fue Saavedra, donde el valor del metro cuadrado en dólares aumentó 11,4% en comparación con diciembre de 2024. El comportamiento de Saavedra contrastó con otros barrios porteños que registraron subas más moderadas, aunque en todos los casos el relevamiento mostró variaciones positivas en términos interanuales.

El informe también permitió contextualizar estas subas dentro de una tendencia más amplia. En diciembre, el mercado de departamentos se mantuvo en alza en todas las zonas del AMBA, según el Índice de Confianza del Mercado de Venta. En CABA, esta tendencia positiva se sostuvo desde agosto de 2023. En GBA Norte, el mercado de departamentos se encontró al alza desde abril de 2025; en GBA Sur, desde mayo de 2024; y en GBA Oeste, desde enero de 2025.

Este índice comparó el precio de venta en dólares por metro cuadrado del stock de avisos de un mes determinado con el precio mediano móvil de los últimos seis meses. A partir de esa comparación, el relevamiento clasificó las zonas como mercados en alza, a la baja o neutros. En el caso de los departamentos, todas las regiones analizadas se ubicaron dentro de la categoría de zonas calientes, con precios que superaron el promedio móvil semestral.

Cómo se comportó la demanda

Más allá de la evolución de los precios, el informe incorporó información sobre la demanda de departamentos en venta, medida a través de la cantidad de contactos generados por los avisos. En la Ciudad de Buenos Aires, la demanda de departamentos en venta disminuyó 13,2% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025. El indicador mostró una tendencia descendente en los meses más recientes del período considerado. Según el relevamiento, este comportamiento se asoció a la suspensión de los créditos hipotecarios y a un contexto de incertidumbre que influyó en la postergación de decisiones de compra.

Aunque el foco principal del informe se centró en la compra de departamentos, los datos también incluyeron información relevante sobre el mercado de casas en venta, que aportó un marco general sobre el comportamiento del sector inmobiliario. En diciembre, el precio de venta de casas en dólares por metro cuadrado registró una variación interanual del 0,8% en el conjunto del AMBA.

¿Subieron los alquileres?

En el mercado de alquileres, los datos de diciembre reflejaron incrementos tanto mensuales como interanuales en pesos corrientes. En el conjunto del AMBA, el precio de alquiler de departamentos aumentó 1,4% respecto de noviembre de 2025, mientras que el de casas subió 2,3% en el mismo período. En términos interanuales, la suba fue del 35% en CABA, 38,8% en GBA Norte, 36% en GBA Sur y 39,9% en GBA Oeste.

El análisis territorial mostró que, en diciembre, el mayor aumento intermensual del precio de alquiler de departamentos en municipios del AMBA ocurrió en Tigre, con una suba del 4,7%. En la Ciudad de Buenos Aires, el barrio con el mayor incremento mensual fue Retiro, donde el precio del metro cuadrado en pesos corrientes aumentó 5,2%.

Un dato destacado del mercado de alquileres fue el crecimiento de la oferta de departamentos disponibles. La cantidad de unidades ofrecidas para alquilar en diciembre en el AMBA se incrementó 214,6% en comparación con noviembre de 2023. Este aumento marcó un cambio significativo en el volumen de publicaciones activas dentro del segmento de alquiler residencial.