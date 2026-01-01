Se liberan los dólares del blanqueo que estaban inmovilizados: qué opciones tienen ahora los ahorristas

El Gobierno procura en 2026 una mayor inserción de dólares al sistema financiero local.

A partir de hoy, 1° de enero, quedan liberados los dólares inmovilizados de las cuentas CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos), donde miles de argentinos mantienen los fondos exteriorizados durante el último blanqueo. La pregunta que se abre es ¿qué harán los contribuyentes con ese capital liberado ¿invertir, mover, proteger o reestructurar su patrimonio en un contexto económico incierto?

Las cuentas bancarias CERA fueron creadas para formalizar y “blanquear” dinero o activos no declarados, una iniciativa que les permitió a personas y empresas ingresar fondos en el sistema legal, depositarlos en pesos o dólares, y usarlos o invertirlos bajo condiciones específicas, así como también mantenerse inmovilizados por un tiempo para acceder a beneficios fiscales y evitar impuestos especiales.

Se estima que unos USD 20.000 millones provenientes del blanqueo de capitales realizado en 2024 quedaron liberados a partir de hoy en el sistema financiero argentino. Estos fondos, que debían permanecer inmovilizados hasta diciembre de 2025 en cuentas bancarias o de inversión para evitar el pago de alícuotas, ahora pueden ser retirados, transferidos al exterior, destinados a transacciones informales o resguardados fuera del circuito formal.

Los expertos anticipan que la mayor parte de estos fondos continuará dentro del sistema financiero local. La mitad de esas divisas estarían hoy invertidos en acciones, bonos soberanos en moneda extranjera, Obligaciones Negociables y fondos de inversión. Dados rendimientos promedio de estos activos por encima del 20% anual, es de prever que los tenedores los conservarán con la expectativa de obtener ganancias similares en 2026.

“Es poco probable que esos dólares vuelvan al ‘colchón’, sobre todo porque en el último año la tasa de interés en pesos resultó positiva frente a la inflación, mientras que el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable, lo que le restó atractivo a quedarse en dólares. Cabe recordar que el grueso del blanqueo de 2024 correspondió a pequeños ahorristas con montos inferiores a USD 100.000, que no debieron pagar el impuesto especial”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Los argentinos atesoran más de USD 250.000 millones en billetes: solo USD 36.000 están depositados en cuentas de bancos locales

“La apuesta del equipo económico es avanzar hacia una suerte de blanqueo permanente, bajo un esquema en el que la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) adopte el principio de inocencia fiscal: el contribuyente no deberá justificar el origen de sus fondos, salvo que el organismo pruebe que provienen de evasión”, consideró Morales.

Félix Marenco, asesor de Cocos Gold, indicó que la dinámica financiera actual es diferente a la etapa preelectoral, debido a que “el riesgo país está en mínimos desde 2018 y el índice S&P Merval ronda los USD 2.000”, en niveles máximos desde febrero de 2025. Por ello, el interés en acciones y bonos argentinos en dólares persiste y el especialista no anticipa ventas masivas de activos en el arranque de 2026, en un contexto de avances legislativos y reducción del riesgo país, que aproxima al Gobierno a la posibilidad de emitir nueva deuda en el exterior.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, explicó que “el mercado va a estar mirando principalmente cuatro variables: el nivel de tasas, la inflación -porque el dato de diciembre va a ser clave para definir la banda de febrero-, la estrategia del Tesoro para honrar los servicios de deuda de los Globales y Bonares, ya sea vía repo o emisión de deuda local, y qué harán tenedores de las cuentas CERA (cuenta especial de regularización de activos) que quedan liberadas a fin de año. Los depósitos en estas cuentas superiores a USD 100.000 podrán retirarse sin penalidad, lo que implica la entrada al mercado de más de USD 24.000 millones. Esto puede generar un fuerte impacto en liquidez, reservas y actividad económica".

La regularización del flujo de divisas en la plaza local es un fundamento muy importante, en un momento en el cual los depósitos en dólares están en máximos históricos y la tenencia de dólares en efectivo fuera del registro bancario aún supera los USD 200.000 millones.

Los depósitos en dólares en efectivo del sector privado alcanzaron los USD 36.625 millones al 23 de diciembre, con un alza de USD 5.285 millones en el último año.

Inocencia Fiscal: una ley estratégica

En este marco, cobra relevancia la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal el 26 de diciembre, pues la introducción de nuevos fondos bajo este amparo legal contribuiría a neutralizar la eventual salida de dólares liberados por el fin de las cuentas CERA.

Con la vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, para 2026 quedó explícito el objetivo de incorporar al sistema parte de los USD 217.358 millones en efectivo que los argentinos aún atesoran, según el último informe de Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Sumado a los USD 36.000 millones de depósitos en bancos, se trata de más de USD 250.000 millones potenciales disponibles para aportarle liquidez al sistema financiero.

La nueva ley tributaria facilitará el uso de divisas no declaradas sin temor a ser acusado de evasión fiscal, aunque solo para montos inferiores a $100 millones, que hoy representan unos 65.000 dólares.

En la práctica, la nueva ley busca facilitar el uso de dólares no declarados mediante:

1) el aumento de los umbrales para el delito de evasión fiscal simple a $100 millones -la figura de la evasión agravada se eleva a $1.000 millones-, la evasión de aportes a la seguridad social a $7 millones, y el uso indebido de deducciones impositivas a $200 millones. En consecuencia, también se eleva el umbral a partir del cual los bancos deben informar movimientos, por encima del nivel actual de 50 millones de pesos.

2) La reducción del plazo de prescripción de la evasión fiscal a tres años.

3) La creación de un nuevo mecanismo “simplificado” de pago del impuesto a las Ganancias, que en principio estaría disponible solo para personas con ingresos locales, que elimina la necesidad de declarar variaciones patrimoniales y calculando el impuesto exclusivamente en función del ingreso declarado.

Un informe de Max Capital precisó que “una vez efectuado el pago, las obligaciones tributarias quedan automáticamente cumplidas, salvo que se detecten ingresos no declarados. El nuevo marco no constituye un blanqueo, pero establece un terreno en el cual las transacciones anuales por debajo de $100 millones pueden realizarse con mayor libertad. En principio, el Gobierno estaría focalizándose en el uso de dólares no declarados, que podrían así incorporarse a la economía formal hasta ciertos montos (¿USD 65.000?) sin necesidad de justificar su origen".

El ministro Luis Caputo expresó a través de un mensaje en su cuenta de la red social “X” que el Banco Nación no solicitará documentación para justificar el origen de los fondos, incluso si los bancos privados sí lo hacen.

“El Gobierno espera que la medida permita una ‘remonetización’ de la economía a través del uso de dólares, similar a lo observado durante el blanqueo. Creemos que flujos en torno a USD 2.000 millones por año son factibles, impulsando el ahorro dentro del sistema financiero y, por ende, el crédito. En cuanto a la remonetización, consideramos que el consumo podría haber estado parcialmente limitado por la necesidad de justificar el origen de los fondos, pero los argentinos en general han encontrado mecanismos para eludir esas restricciones, por lo que el impacto directo debería ser marginal. La principal implicancia será sobre la intermediación financiera, al igual que ocurrió con el blanqueo, y la medida podría contrarrestar las salidas asociadas al fin del período de inmovilización de las cuentas CERA el 31 de diciembre, creadas en el blanqueo de 2024″, evaluó Max Capital.